9 проблем со здоровьем, о которых сигнализируют наши руки

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Покалывание и онемение, отеки и дрожь в руках могут появиться от нагрузки или монотонной работы за компьютером. Но, если такие симптомы появляются часто, следует прислушаться к организму: наши руки сигнализируют нам о проблемах со здоровьем. AdMe.ru узнал, какие изменения в руках говорят о необходимости похода к врачу.

Боль в большом и указательном пальцах

Боль, онемение и покалывание в большом, указательном и среднем пальцах могут свидетельствовать о синдроме запястного канала. Отек внутри запястья пережимает нерв, что и приводит к неприятным ощущениям. С такими проблемами часто сталкиваются люди, выполняющие монотонные движения руками — работая на клавиатуре, играя на фортепиано и т. д.

Долгое заживление ран

Долгое заживление синяков и порезов на руках может свидетельствовать о диабете. Если кроме этого вы постоянно ощущаете голод и жажду, онемение и покалывание в руках и ногах — следует обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови.

Изменение цвета пальцев

Причин, по которым ваши пальцы поменяли цвет, может быть очень много. Долгое пребывание на морозе, стресс, физические нагрузки на кисти — все это довольно безобидные моменты. Но, если изменение цвета сопровождается зудом, болью, покалыванием в пальцах и онемением, стоит пройти обследование и проконсультироваться со специалистом: здесь могут быть замешаны болезни позвоночника, сосудов или кожные заболевания.

Повышенное потоотделение

Зачастую ладони потеют по вполне обычным причинам: из-за волнения или жаркой погоды. Но, если потоотделение ваших рук чрезмерно сильное и не зависит от каких-то внешних факторов, это может говорить о наличии ладонного гипергидроза.

Ломкость ногтей

Постоянный контакт с водой, моющие средства и другая бытовая химия, неправильный уход — все это может привести к ломкости ногтей. А еще расслоение ногтевой пластины и ее хрупкость могут свидетельствовать о сбое в работе щитовидной железы. В таком случае вы также можете ощущать слабость, усталость и боль в суставах.

Холодные ладони

Ничего необычного в периодическом изменении температуры рук нет. Но, если ваши ладони становятся ледяными постоянно или это сопровождается изменением цвета кожи — стоит обратиться к врачу. Такие признаки могут говорить о проблемах с кровообращением и нервной системой.

Дрожь в пальцах

Перенапряжение или долгие физические нагрузки могут вызвать дрожь в пальцах, которая проходит после небольшого отдыха. Однако беспричинный тремор рук может свидетельствовать о нехватке витаминов B1, B6, B12 и E в организме.

Отек

Отечность кистей может быть вызвана рядом причин: от жаркой погоды до избытка соли в организме. Такие отеки проходят очень быстро. Но если это явление повторяется постоянно, то следует проконсультироваться с врачом: длительные отеки могут предупреждать о болезнях суставов.

Изменение цвета ногтевой пластины

Низкий уровень гемоглобина, или анемия, характеризуется синевой ногтей, некоторой неловкостью рук, а также болезненными ощущениями и покалываниями в конечностях.