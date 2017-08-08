9 проблем с ногами, которые могут говорить о серьезных болезнях

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Тяжелый рабочий день, неправильное питание или смена давления — все это может привести к изменениям в ногах. Однако существуют ситуации, когда проблемы с конечностями говорят о серьезных заболеваниях. Мы в AdMe.ru решили узнать, в каких случаях состояние ног является поводом для похода к врачу.

Проблемы с почками

Если почки работают плохо, лишняя жидкость из организма удаляется с трудом. Поэтому и появляются отеки. О таких болезнях говорит также припухлость вокруг глаз и сильная боль в одной из конечностей, похожая на удары тока.

Венозная недостаточность

При венозной недостаточности кровь с трудом движется по направлению от конечностей к сердцу. Такое бывает, если венозные клапаны повреждены или ослаблены. Из-за этого и отекают ноги. Больше всего припухлость в таком случае заметна в области лодыжек, и сопровождается она пигментацией и ощущением тяжести.

Сердечная недостаточность

В данном случае одна или две сердечные камеры теряют способность эффективно перекачивать кровь, из-за чего она скапливается в нижних конечностях. Ноги отекают, и вместе с этим появляется ощутимая тяжесть.

Тромбоз

Отеки одной или обеих ног могут быть свидетельством тромбоза глубоких вен. Поскольку эта проблема довольно опасная, при подозрении на нее нужно обращаться к врачу незамедлительно.

Проблемы с печенью

На ранней стадии проблемы с печенью можно заподозрить по состоянию ног. Если орган работает неправильно, конечности начнут отекать и покроются маленькими звездочками сосудов. Это происходит из-за нарушения кровообращения между кишечником, селезенкой, поджелудочной железой и печенью.

Болезни щитовидной железы

По ногам можно также определить неправильную работу щитовидной железы. Особенно хорошо видны перечисленные выше симптомы гипотиреоза.

Атеросклероз

При атеросклерозе к ногам поступает недостаточное количество крови, отчего они начинают бледнеть и болеть. Стоит отметить, что на симптомы атеросклероза люди часто не обращают внимания. Но это заболевание грозит серьезными осложнениями.

Диабет

При диабете даже самые маленькие травмы ног грозят серьезными последствиями. Поэтому важно сразу лечить стопы. При таком заболевании нервы в ногах часто оказываются поврежденными. Поэтому люди не чувствуют усиливающейся боли и не замечают, что небольшой синячок превратился в незаживающую язву.

Беременность

Конечно, беременность не болезнь, но ее тоже можно заподозрить на ранней стадии по изменению состояния ног. Они начинают отекать (руки, кстати, тоже), появляется чувство усталости конечностей, иногда наблюдаются судороги. Часто эти симптомы проявляются даже до того, как беременность установлена медицинским путем.