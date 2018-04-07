9 привычных продуктов, которые в магазинах лучше обходить стороной

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Мода на здоровый образ жизни заставила нас выучить список вредных продуктов наизусть: чипсы, газировка, шоколадные батончики и еще ряд вкусностей, о которых лучше забыть. Однако и безобидные с виду продукты на прилавках супермаркета могут таить в себе серьезный вред для нашего организма.

AdMe.ru составил для вас список продуктов, которые лучше обходить стороной.

1. Крабовые палочки

Знаменитый и недорогой ингредиент многих салатов не имеет ничего общего с крабом, кроме названия. Крабовые палочки состоят из перемолотого филе белых рыб, иногда оно заменяется растительным белком, крахмалом и яичным белком. Неизменными в составе остаются большое количество сахара, ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса, включая глутамат натрия, вызывающий привыкание. Кроме очевидного вреда организму от пищевых добавок в виде лишнего веса есть и скрытый риск — отравление. Крабовые палочки продаются не только замороженными, но и охлажденными. Поскольку термической обработке продукт не подвергается, при нарушении условий хранения есть серьезный риск отравления.

2. Рыба в пластиковых упаковках

Слабосоленая рыба кроме преимущества в виде отличных вкусовых качеств имеет еще и большой недостаток — короткий срок годности. Поэтому в пластиковых упаковках допускается ее хранение лишь в масле. Рыба в рассоле в такой таре может быть предварительно обработана консервантом уротропином, запрещенным во многих странах для использования в пищевой промышленности.

3. Копчености

Копченые продукты пользуются большой популярностью у гурманов по всему миру и в то же время вызывают множество споров относительно их пользы или возможного вреда здоровью. И если традиционные методы копчения с помощью коптилен действуют на продукты как натуральный консервант и могут продлить срок годности, то более дешевый метод копчения «жидкий дым» вызывает еще больше сомнений. Вредный состав с ароматизаторами, фенолами и формальдегидом часто попросту не указывается на этикетках. К тому же нередко под «ароматной» жидкостью могут скрываться несвежие продукты. Если устоять перед кусочком копченой курочки или золотистой скумбрии вы не в силах, выбирайте продукты со следами натурального копчения на тушках — крючков, веревок или решеток.

4. Мармеладные мишки

Яркие и такие ароматные мармеладки пользуются большой популярностью у детей и взрослых. Однако состав современных желейных конфет порой далек от классического. Пектин растительного происхождения все чаще заменяется желатином из свиных шкварок, а за насыщенные цвета и сочный вкус сладостей отвечают синтетические ароматизаторы и красители. Кроме того, в качестве консерванта производители могут использовать диоксид серы, который не всегда указан в составе. В высоких концентрациях он может служить сильным аллергеном. Вкусный и натуральный мармелад несложно приготовить в домашних условиях. Вот тут можно найти рецепты мармелада на основе натурального сока.

5. Кукурузные хлопья

Хорошо разрекламированный и популярный во многих странах завтрак позиционируется производителями как полезный. Однако состав и способ приготовления кукурузных хлопьев дает четкое понимание того, что все аргументы «полезности» не более чем уловка маркетологов. После термической обработки — обжарки хлопьев — весь витаминный состав кукурузной муки сводится к нулю. Искусственные подсластители, сахар, масло, в котором обжариваются хлопья, и консерванты так же не принесут пользу организму, а вот привести к набору лишнего веса при регулярном употреблении могут запросто.

6. Черные оливки

Один из самых неоднозначных продуктов нашего списка. Сразу отметим, что абсолютно черных оливок в природе не существует. Дозревшие плоды обычно имеют неравномерный окрас темно-фиолетового или коричневого цветов. Черные оливки в жестяных банках — это зеленые плоды, окрашенные пищевыми добавками, чаще всего глюконатом железа. В малых количествах он неопасен, однако ждать пользы созревших маслин от такого продукта не стоит.

7. Кондитерская глазурь

Мы привыкли ассоциировать слово «глазурь» с чем-то шоколадным, глянцевым и очень вкусным. Какао, сливочное масло, молоко и сахар — вот стандартный список ингредиентов для приготовления шоколадной глазури. Однако для покрытия печенья, зефира, драже и других сладостей производители все чаще используют кондитерскую глазурь. По своему составу она заметно отличается от традиционной, шоколадной, и выигрывает лишь с эстетической точки зрения, потому что имеет насыщенный цвет, красиво блестит и долго не тает. Такие свойства достигаются за счет искусственных подсластителей, красителей и стабилизаторов. О натуральности и какой бы то ни было пользе продукта говорить не приходится.

8. Красная фасоль

Блюда из красной фасоли имеют массу достоинств и плюсов. Но этот представитель бобовых культур в нашем списке неспроста. Серьезный вред от продукта можно получить при неправильном приготовлении. Так, недоваренная красная фасоль является ядовитой из-за содержания естественных пищевых токсинов. Чтобы «обезвредить» блюдо, необходимо сначала несколько часов вымачивать промытые бобы в воде, а затем варить не менее часа.

9. Виноград

Еще один скоропортящийся продукт в нашем списке. Виноград следует есть сразу после того, как сорвали с лозы. Такая прихотливость ягод совсем невыгодна производителям и супермаркетам — чтобы продлить срок годности и улучшить вид продукта, его обрабатывают антиокислителями. Если купленный виноград не начал портиться спустя пару суток — это верный признак того, что без химической обработки не обошлось.

Расскажите в комментариях, читаете ли вы состав продуктов в супермаркетах. Может, у вас есть свои фишки, как отличать качественный и полезный продукт от опасного?