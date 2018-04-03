9 привычек, которые помогают незаметно расстаться с лишними килограммами

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По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 40 лет количество людей, страдающих от ожирения, выросло втрое. Почти у каждого 4-го жителя нашей планеты старше 18 лет есть лишний вес. Неудивительно, что все больше и больше людей начинают внимательно относиться к своему питанию. Конечно, далеко не каждому нужно придерживаться строгой диеты, достаточно прибегать к хитростям, которые помогут не переедать.

AdMe.ru рассказывает вам об интересных способах, которые помогут сохранить форму без голодания и отказа себе во всем.

Затяните пояс потуже

Отправляясь на ужин или обед, повяжите вокруг талии ленточку. Когда вы почувствуете, что она становится тесной, прием пищи пора заканчивать. Этот простой, но очень эффективный трюк поможет не переедать.

Пейте из высоких стаканов

Значительная часть калорий поступает в наш организм не из пищи, а из напитков. Например, в стакане пакетированного сока содержится до 120 ккал и 20 граммов сахара. Это количество можно уменьшить с помощью правильной посуды. Дело в том, что в высокие узкие стаканы мы в среднем наливаем на 20–30 % меньше жидкости, чем в широкие.

Обедайте с таймером

Все просто: спешка во время еды приводит к перееданию, так как мозг просто-напросто не успевает получить сигнал, что вы уже сыты. Так что, собираясь на обед, поставьте таймер на 20 минут и постарайтесь смаковать каждый кусочек.

Принимайте горячую ванну

Горячая вода не только расслабляет, но и способствует похудению, утверждают ученые из Университета Лафборо (Loughborough University). В ходе проведенных ими исследований выяснилось, что за час горячей ванны тратится около 130 ккал — столько же, сколько за полчаса ходьбы. Кроме того, общий уровень сахара в крови после принятия ванны в среднем на 10 % ниже. Сплошные плюсы!

Поставьте на стол вазу с фруктами

Держа перед глазами полезные продукты, вы тем самым даете себе установку на здоровое питание. Кстати, это касается не только «живых» овощей и фруктов, но и просто их фотографий. Так что не спешите отписываться от групп, посвященных похудению, в социальных сетях!

Садитесь в конце стола

Этот совет актуален прежде всего для посиделок в больших компаниях. Сидя в центре стола в окружении множества вкусных и неприлично калорийных закусок, отказаться от них практически невозможно. А вот в конце стола есть надежда устоять, просто потому что дотянуться до еды гораздо сложнее.

Придумайте для себя маленькие ритуалы

Многим из нас приходилось задувать свечи на торте в день рождения или открывать бутылку шампанского в новогоднюю ночь. Пища, прием которой сопровождается такими маленькими ритуалами, кажется нам более вкусной. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миннесоты (University of Minnesota). Поэтому заведите себе привычку делать перед едой что-то приятное и расслабляющее, и даже вареная брокколи без соли будет казаться самым лучшим блюдом.

Режьте еду на мелкие кусочки

Это поможет обмануть мозг и создать ощущение, что на тарелке лежит больше, чем на самом деле. За счет этого чувство насыщения наступит быстрее, а вы не будете переедать. Аналогичным способом работают маленькие тарелки, а также палочки вместо привычных нам вилок и ножей.

Включайте воображение

Воображаемый прием пищи помогает нам меньше съесть на самом деле, считают ученые из Университета Карнеги — Меллона (Carnegie Mellon University). В ходе проведенного ими исследования выяснилось, что люди, которые представляли себе, как едят конфеты M&M’s, в реальности съедали меньше, чем другие участники эксперимента. Так что не спешите гнать от себя сны о сочных отбивных и воздушных пирожных, возможно, таким образом подсознание помогает вам худеть.