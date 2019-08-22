9 природных явлений, последствия которых не мог предугадать практически никто

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По легенде, Архимед открыл один из физических законов, купаясь в ванне. Что ж, никогда не угадаешь, где и почему тебя застигнет озарение. Связь между причиной и следствием не всегда очевидна. Иногда событие, произошедшее где-то на другом конце земли, может отозваться совсем рядом.

Мы в AdMe.ru узнали, к чему приводят привычные явления, и удивились, как непредсказуемы порой бывают последствия.

Извержение вулкана и вампиры

1816 год вошел в историю как «год без лета». Причиной аномально холодной и пасмурной погоды стало извержение индонезийского вулкана Тамбора. Последствия были масштабными: во многих странах начался голод из-за неурожая. Но совершенно неожиданное влияние извержение оказало на искусство. Англичанка Мэри Шелли отдыхала на Женевском озере с друзьями, среди которых были известный поэт Джордж Гордон Байрон и его врач, Джон Уильям Полидори. Из-за ненастья от привычных летних занятий пришлось отказаться, и компания решила развлечь себя написанием страшных рассказов. В итоге теперь мы знаем Мэри Шелли как автора книги «Франкенштейн, или Современный Прометей», а ее приятель Полидори опубликовал новеллу «Вампир» — первое произведение об оборотнях-кровопийцах на английском языке. Конечно, предания о них существовали и раньше — но именно тогда вампиры начали свою «карьеру» в качестве популярных литературных героев.

Есть мнение, что извержение Тамборы стало еще и косвенной причиной появления на свет поэтических и прозаических трудов Пушкина. Предположительно, мутировавший из-за новых условий возбудитель холеры вызвал эпидемию, которая к 1830 году дошла до России. Из-за карантина поэт не смог выехать из поместья. Период его невольного заточения мы теперь изучаем в школе как «Болдинскую осень».

Вращение Земли и Вторая мировая война

Наверняка многие обращали внимание на то, что у рек один берег круче другого. Объясняется это законом Бэра. Ученый опирался на исследования своего французского коллеги, Гаспара-Гюстава де Кориолиса. Тот предположил, что вращение Земли влияет на движущиеся объекты: те должны отклоняться в ту или иную сторону. Бэр применил это правило к рекам и выяснил, что в Северном полушарии вода больше подмывает западный берег, а в Южном, соответственно, наоборот. Спустя почти век, во время Второй мировой войны, солдатам пришлось столкнуться с практическим проявлением этого закона. Наступление на Берлин потребовало больше сил, чем поход на Москву. Советские войска шли на запад, и им приходилось штурмовать высоты — более крутые берега рек.

Затмение Солнца и воздушные шарики

Солнечные затмения всегда вызывали интерес ученых. В 1868 году французский астроном Пьер Жансен отправился в Индию, чтобы наблюдать это редкое явление. Он заметил нечто необычное в хромосфере Солнца и, изучив результаты, открыл гелий. Сейчас этот газ используют в металлургии и геологии. Ну и, конечно, заполняют им воздушные шарики.

Температура воды в океане и гражданские волнения

В Тихом океане, у экватора, температура воды периодически растет, а затем вновь снижается. Называют это явление Эль-Ниньо, продолжительность его непостоянна, в среднем от 3 до 8 лет. Точных причин его возникновения ученые еще не выяснили, но последствия изучены достаточно хорошо. В первую очередь изменения отражаются на климате. Особенно заметны они в странах Южной Америки. Идут проливные дожди, гибнет урожай, снижается улов рыбы. В результате начинаются гражданские конфликты. Существуют исследования, отражающие эту взаимосвязь.

Подземные воды и джинсы

Джинсы появились во многом благодаря угасанию парусного флота: ткани для парусов было много, а кораблей — уже мало. Тогда из излишков парусины начали шить прочные штаны. А парусный флот, в свою очередь, был «убит» изобретением паровой машины. Ее сконструировал английский кузнец Томас Ньюкомен, которому нужно было надежное устройство для откачивания грунтовых вод из угольных шахт. Потом созданный им двигатель доработал Джеймс Уатт, началась промышленная революция, время бригантин и фрегатов осталось в прошлом — и пришла эпоха джинсовой моды.

Ложные солнца и поход на половцев

Гало — явление, способное впечатлить и современного образованного человека. Это оптический феномен, возникающий из-за преломления света в ледяных кристалликах. Самый эффектный вид гало, паргелий, часто называют ложным солнцем. В старину его считали дурным предзнаменованием. Упоминается паргелий в «Слове о полку Игореве»: «И рано на другой день кровавые зори свет поведают; черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, и в них трепещут синие молнии». Такая зловещая картина в небе боевого духа русским воинам явно не добавила, и битва была проиграна.

Болезнь картофеля и клан Кеннеди

В середине XIX века в Ирландии разразился голод. Картофель, которым питались крестьяне, гнил прямо на полях из-за фитофтороза. Распространению этой болезни растений способствовала сырая погода. Хороший урожай не могли собрать 4 года — и ирландцы начали массово эмигрировать. Тысячи кораблей уходили от берегов острова в поисках лучшей жизни. Многие брали курс на Америку. В результате сейчас в Штатах живет до 40 млн потомков ирландских беженцев. Среди тех, кто бежал от Великого голода, были Патрик Кеннеди и Бриджит Мерфи, прадед и прабабушка будущего президента США Джона Кеннеди.

Штиль и мадера

Мадера — крепленое вино, получившее название в честь острова Мадейра. От прочих подобных напитков оно отличается технологией производства. Его долго выдерживают при высоких температурах. Впервые мадеру удалось получить случайно: из-за штиля корабль, в трюмах которого были бочки с вином, был вынужден вернуться в порт. Путешествие затянулось, но вину время и морская жара пошли только на пользу. Первое время мадеру возили вокруг света, добиваясь нужного вкуса, но этот способ оказался очень дорогим. Теперь напиток выдерживают на чердаках и в специальных помещениях с достаточно высокой температурой.

Глобальное похолодание и скрипки Страдивари

Музыкальные инструменты, созданные Антонио Страдивари, отличаются удивительно гармоничным звуком. Секрет мастера пытались разгадать на протяжении многих лет. И в итоге сделали вывод: древесина, из которой сделаны скрипки и виолончели, отличается от обычной. Деревья, срубленные ради изготовления инструментов, росли в холоде. Причина — так называемый малый ледниковый период — время, когда температура на всей планете снизилась. В Италии, где жил Страдивари, выпадал снег, а Адриатическое море у берега покрывалось льдом.