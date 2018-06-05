9 приложений, которые присмотрят за действиями ребенка в интернете вместо вас

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Сегодня дети практически с пеленок проявляют интерес к гаджетам и интернету. А у родителей, кроме «научить ходить», «говорить тете спасибо» и «выучить таблицу умножения», появляется новая обязанность — объяснить ребенку, как вести себя в сети, и обеспечить его безопасность в виртуальном мире. Главное здесь — не перегнуть палку с контролем и соотносить ограничения с возрастом вашего чада.

А чтобы вам было проще во всем разобраться, AdMe.ru собрал для вас 9 приложений, которые помогут сделать интернет безопасным для ребенка.

Этот детский браузер — один из самых популярных в мире, его создал отец 4-летней девочки, которому надоело каждый день по несколько раз включать ее любимое видео в интернете, и он решил соорудить безопасные «интернет-ходунки» для изучения просторов сети. В браузере удобный и понятный интерфейс, в нем без труда разберутся даже те, кто еще не научился читать. Можно задать любые критерии отбора контента: приоритетность, язык, возраст, а также ограничить время пребывания ребенка в сети. А еще у KIDO`Z есть собственный телеканал и игры на разных языках.

2. KidZui Сайт

Сокращенная версия интернета для детей от 3 до 12 лет. Этот браузер позволит им получить доступ к миллионам безопасных и интересных сайтов, видео с YouTube, онлайн-играм и картинкам. Список пополняется ежемесячно благодаря трудам редакторов. Интерфейс обозревателя не слишком мультяшный и будет понятен и приятен школьнику. Также KidZui отслеживает интернет-активность ребенка и отправляет еженедельный отчет по электронной почте родителям.

3. Qustodio Сайт / iOS / Android

Программа Qustodio будет удобна родителям разновозрастных детей. В ней можно создать отдельный профиль для каждого ребенка и обозначить разные границы дозволенного. Вы можете определить категории контента, который будет блокироваться, и настроить ограничения пользования гаджетом по времени. Qustodio может отключить устройство от сети, блокировать или просто отправить вам сообщение, что ребенок засиделся в сети и пора наведаться в детскую. При этом можно выбрать секретный режим работы, и никто, кроме установившего программу, не будет знать об ограничениях при пользовании гаджетом.

4. SafeKiddo Сайт / Android

Программа предлагает разные виды контента для детей в зависимости от их возраста. Родитель может установить запрет на интернет, приложения и игры на время отдыха или учебы. Для Google и YouTube есть функция «безопасный поиск». Также можно блокировать определенные поисковые запросы и наблюдать за активностью ребенка в сети со своего гаджета.

5. Adblock Plus Сайт / iOS / Android

Приложение для мобильных браузеров будет полезно подросткам и их родителям. Оно блокирует надоедливые баннеры, объявления с вредной для психики информацией и всплывающую рекламу. А еще защищает конфиденциальность информации, позволяет сэкономить интернет-трафик и увеличить время работы телефона на 20 %.

6. Kids Place Android

Если у ребенка еще нет своего смартфона, но он уже активно интересуется вашим, вам пригодится это приложение. Kids Place создает на устройстве безопасную зону, и вы сами определяете, какие иконки будут доступны малышу. Можно заблокировать SMS, мессенджеры, соцсети и все, до чего малыш еще не дорос. Кнопки «Назад», «Домой», «Звонок» и «Поиск» тоже блокируются, чтобы ребенок не мог позвонить или выйти из Kids Place. Кроме того, приложение устраняет опасное для глаз ребенка излучение.

7. Webcam On-Off Сайт

Эта программа будет полезна для любого устройства и обеспечит безопасность не только вашему ребенку, но и вам. Webcam On-Off заблокирует доступ к веб-камере, и никто не сможет включить ее без вашего ведома. Это обезопасит вашу семью от действий злоумышленников и трансляций вашей жизни в виртуальном мире.

8. Micro Guard FREE Android

Программа блокирует и отслеживает все процессы, во время которых требуется задействовать микрофон. Это защитит вас и вашего ребенка от вторжения хакеров и шпионов.

9. Boxcryptor Сайт / iOS / Android

Это приложение обезопасит фотографии, видео и документы вашего ребенка от действий третьих лиц. Boxcryptor сам обнаружит все файлы, которые находятся в облачных хранилищах, и защитит их от попадания в чужие руки.

А как вы считаете, родители вправе следить за своими детьми в интернете? И если да, то до какого возраста?