9 причин, почему хорошие оценки часто отрезают путь к счастливой жизни

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Существует немало примеров того, как оказываются успешнее отличников те, кто не особо выделялся способностями в школе или университете. Почему же так случается, что школьные лентяи впоследствии занимают кресла руководителей, а медалисты становятся их подчиненными? На сайте журнала Observer психолог Бенджамин Харди опубликовал статью о том, почему троечникам живется после окончания учебы лучше, чем отличникам и хорошистам.

Они не лыком шиты и не купились на законы системы образования и ее фабричный подход. Они в состоянии оценить преимущества системы, но не поклоняются ей и видят ее множественные изъяны. А еще они понимают, что знания больше не получают исключительно в стенах образовательных учреждений и процесс обучения может строиться по-разному. Троечники не боятся бросать вызов существующему порядку вещей. И, даже если это сулит им некоторые неудобства, гораздо больший урон может принести движение по течению в очевидно неправильном направлении.

Они думают о себе и не блуждают за «забором» ограничений и догматов, не задаваясь вопросами о том, почему вообще эти ограничения существуют. Вместо того чтобы жить чужим умом, троечники выстраивают собственную систему координат и приоритетов.

Они не тратят свою энергию, пытаясь впечатлить преподавателей. Они уважают и любят своих учителей, но не боготворят и не расценивают их как стражей у ворот будущего успеха. Троечники понимают, что в современном мире результат их работы скажет сам за себя — в конце концов, есть интернет, в котором эти результаты будут доступны всем желающим.

Отличники и хорошисты ищут защищенности в хороших оценках. Тогда как троечники знают, что чувство уверенности достигается путем проб и ошибок. Они знают себя и не особо на свой счет заблуждаются. Никакой внешний стандарт успеха не сравнится с их осознанностью и способностью понимать свои возможности.

Пока отличник пытается все делать самостоятельно, троечник собирает вокруг себя армию способных людей, которые при случае смогут компенсировать его слабости. Он не боится признать, что есть вещи, которых он не знает.

Троечники любят учиться. Просто они предпочитают сами выбирать направление своего обучения: они не хотят, чтобы им кто-то говорил, как надо думать. Они предпочитают исследовать и изучать то, к чему у них есть естественная предрасположенность. Они не пытаются преодолеть непреодолимое и зазубрить — вместо этого они отдаются тому, что нравится в первую очередь им.

«Если вам не стыдно за первую версию вашего продукта, вы запустились слишком поздно», — сказал Рейд Хоффман. Дело, доведенное до конца, лучше бесконечного процесса совершенствования. Троечники это понимают и спокойно живут с этим. Их действия направлены на результат. Они знают, что перфекционизм приводит к пустой трате времени. Они предпочитают рисковать и учиться на своих ошибках. Это причина, по которой большинство успешных предпринимателей не успевали в школе, а то и вовсе были исключены. Но неудача тоже прекрасный учитель.

Ценность энергии, которая тратится на то, чтобы добраться от пятерки с минусом до твердой пятерки, несоизмеримо больше, чем ценность объема полученных при этом знаний. Троечники никогда не тратят энергии больше, чем им нужно, на то, чтобы постичь те или иные вещи. Они эффективны и рациональны.

Пока отличники внимательно слушают, затаив дыхание, что будет в грядущем тесте или на следующем экзамене, троечники пялятся в окно на облака и красивые пейзажи. Они уже получили свой МЭД от урока. Следовательно, они освобождают несколько часов каждый день на то, чтобы помечтать о лучшем мире. Они думают о свершениях, которые им предстоят в жизни, строят планы и решают свои насущные проблемы.