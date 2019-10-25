9 причин, по которым одни женщины в 40 лет выглядят как девушки, а другие — как бабушки

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Еще какую-то сотню лет назад 40-летних женщин считали чуть ли не бабушками и списывали со счетов. Их ждало только штопанье чулок, работа по хозяйству и посиделки с «коллегами по несчастью». Зато сегодня в этом возрасте наступает вторая молодость, и как же несправедливо, что одни дамы сохраняют природную красоту, а другим приходится прикладывать уйму усилий, чтобы выглядеть свежо.

AdMe.ru решил разобраться, почему одни люди стареют быстрее, чем другие. А еще узнать, как обмануть природу и сохранить молодость и активность.

1. Гормональная перестройка организма касается каждой женщины, но некоторым удается обмануть природу

Главный женский гормон — эстроген — с возрастом вырабатывается в куда меньшем количестве. А он, помимо прочего, отвечает за упругость и толщину кожи. То, как конкретно вы будете стареть и терять эстроген, зависит от многих факторов: от наследственности до диеты. Но кое-что все-таки можно сделать. Добавьте в свой рацион фитоэстрогены: соевый сыр тофу, льняное семя, брокколи. А еще не отказывайтесь от мяса — врачи говорят, что продукты животного происхождения помогают чуточку продлить молодость.

2. Гены старости существуют, но вы можете заставить их работать на себя

Ученые насчитали три сотни генов, которые отвечают за то, как быстро на вашем лице появятся морщины и поседеют волосы. Например, у рыжих людей есть мутация, которая заставляет их выглядеть на 2 года старше ровесников. А в 2000-х исследователи научились отключать некоторые гены и продлили жизнь лабораторных мышей. И хотя до создания эликсира молодости еще далеко, вы сами можете затормозить процессы старения. Если урезать калорийность пищи, сохраняя при этом количество необходимых витаминов и минералов, то продолжительность жизни увеличится.

Даже самые распрекрасные гены бессильны против нездорового образа жизни. Алкоголь, табак, воздействие солнечных лучей и плохая экология любого быстро превратят в сморщенное яблоко.

Молодость напрямую связана с хорошим иммунитетом. Если вы придерживаетесь принципов ЗОЖ, не нервничаете понапрасну и хорошо спите, то гены, ответственные за преждевременное старение, могут вовсе не включиться.

3. Женщину 40+ можно узнать по прическе

Кто сказал, что женщина в 40+ лет должна бежать в парикмахерскую и делать короткую стрижку? Психологи считают по-другому: длинные волосы делают представительниц прекрасного пола более привлекательными. А вот вещи, которые точно прибавляют возраст: Редкие и тонкие волосы. Человека с такими волосами окружающие воспринимают как не слишком здорового. Тут может помочь посещение врача-трихолога и эндокринолога.

«Забетонированная» укладка. Жесткая укладка лаком «накинет» еще несколько лет.

Платиновый блонд. По мнению стилистов, такой цвет сильно старит. Правда, в другую крайность бросаться тоже не стоит — слишком темный цвет волос подчеркнет все морщины на лице.

Прическу и стиль нужно иногда менять. Хотим мы этого или нет, но с возрастом наше лицо претерпевает метаморфозы, и стрижка должна меняться вместе с ним.

4. Лишний жир запускает процессы старения

Лишние килограммы не просто заставляют вас выглядеть старше, они приближают старость со скоростью болида. Люди с избыточным весом выглядят (да и чувствуют себя) в среднем на 8,8 года старше стройных сотоварищей. Из-за избыточного веса нарушается выработка коллагена: появляются растяжки, морщины и в целом кожа теряет юношескую упругость. Но у нас есть неплохая новость: начиная с 55 лет люди с лишним весом начинают выглядеть моложе, потому что жировые отложения скрывают морщины. Правда, для здоровья это все равно плохо: суставы, сосуды и сердце изнашиваются быстрее. Худеть в любом возрасте нужно под присмотром врача или диетолога. Потому что резкая и нездоровая потеря веса может нанести столько же вреда, как и лишние килограммы.

5. То, как вы будете стареть, зависит от места вашего рождения

Представительницы определенных рас выглядят моложе своих лет. Генетики считают, что больше всего повезло латиноамериканкам: мексиканки, испанки, гаитянки выглядят на 2 года младше представительниц других наций того же возраста. Ученые говорят, что признаки старения вроде морщин и пигментных пятен не так заметны на более темной и толстой коже. К тому же у людей с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими корнями кожа более плотная, из-за чего лицо не плывет вниз. Деформационный тип старения лица еще называют славянским: женщины из Восточной Европы подвержены отекам тканей. Морщин у них мало, зато провисает нижняя треть лица (брыли, второй подбородок). Именно поэтому пластические хирурги и косметологи выбирают тип вмешательства в зависимости от кожи: женщинам с деформационным типом старения почти всегда рекомендуют круговую подтяжку, а ботокс их не спасет.

6. Женщины в 40+ лет часто впадают в крайности, когда дело доходит до одежды

Стилисты настоятельно рекомендуют выбрасывать из шкафа старые наряды и менять стиль одежды в зависимости от возраста. Смелые облегающие платья, которые 20 лет назад на женщине сидели как влитые, сегодня создадут комический образ и покажут, что женщина изо всех сил цепляется за уходящую молодость. Однако мода уже давно не делится на молодежную и средневозрастную, все очень индивидуально. Главное — не забывать несколько правил: Не одеваться во все черное. По старинке считается, что черный стройнит, однако наряд в этом цвете только добавляет лет.

Балахоны не красят никого. По идее, свободная одежда должна скрывать лишнее. Но на деле она скрывает не только недостатки, но и достоинства, которых, мы уверены, у вас полно.

7. Тонкие и редкие брови превращают любую красавицу в бабушку

Со временем брови становятся менее густыми: сказываются гормональные изменения и неудачные опыты с пинцетом. Эта часть лица сильно влияет на восприятие возраста: чем бледнее и тоньше брови, тем старше кажется женщина. Но косметологи придумали, как исправить положение: Сыворотки и гели для роста бровей работают, правда, результата придется подождать.

Слишком ярко нарисованные брови не омолаживают, а, наоборот, придают усталый вид.

Брови в форме запятой или тонкой ниточки не красят ни одну женщину на свете.

8. Макияж помогает обмануть окружающих (но только если вам больше 35 лет)

Психологи уже давно установили: макияж делает женщин привлекательнее и даже способствует успеху на рабочем месте. Но как он влияет на восприятие возраста, было непонятно. Недавнее исследование показало, что у губной помады, туши и тонального крема есть прямо-таки магические свойства машины времени: В 20 лет яркий макияж заставляет нас выглядеть старше своего возраста.

В 30–35 лет что красься, что нет — окружающие легко угадают, сколько вам лет.

А после 35–40 и до бесконечности косметика дает мощный омолаживающий эффект. Главное — помнить базовые принципы макияжа anti-age: увлажняющая сыворотка под тональный крем и разумное использование сухой пудры, которая может забиваться в морщины.

9. Некоторые фигуры речи делают из вас вечно бубнящую старушку

Благодаря развитию косметологии и фотошопу сегодня сложно определить настоящий возраст человека. Однако есть старость внешняя, а есть внутренняя. Дряхлым можно быть уже в 20 лет, а распознать внутреннего старика легко: нужно прислушаться к речи человека. Вот несколько фраз, которые добавляют вам возраста: «В мои времена цены были ниже / юбки длиннее» и т. д.

«90-е годы были всего 10 лет назад».

«Нынешнее поколение совсем невоспитанное».

«Это не музыка, а какофония какая-то».

Некоторые люди ради сохранения молодости готовы идти на жертвы: они делают пластические операции, буквально живут в спортзале, сушат себя диетами и используют биодобавки. А на что готовы лично вы? Или, может, к возрасту вы относитесь философски и не расстраиваетесь из-за обнаруженного седого волоса или морщинки?