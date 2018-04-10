9 причин, по которым у вас ночью сводит ноги

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Судороги в ногах — ощущение не из приятных. По статистике, у 30 % людей хотя бы раз в жизни сводило мышцы. Боль от этого почти всегда неожиданная и очень резкая. Часто судороги начинаются ночью, заставляя нас переживать не самые радостные минуты. К счастью, этого можно избежать.

AdMe.ru поможет разобраться в причинах, по которым у вас сводит ноги, и расскажет, с чего следует начинать лечение.

Обезвоживание

Классической причиной ночных судорог в ногах является обезвоживание. Употребление достаточного количества жидкости очень важно для правильной работы мышц. По мнению врачей, нехватка воды провоцирует гиперчувствительность нервных окончаний, в результате чего и происходят судороги. Что делать? Пейте больше воды, особенно если на улице жарко или вы занимаетесь активными видами спорта.

Дефицит микроэлементов

Дефицит микроэлементов способен вызвать множество проблем со здоровьем, включая и судороги. Калий, магний, кальций и натрий — жизненно важные минералы, которые помогают сохранить баланс жидкости в организме и участвуют в работе мышц. Калий и хлорид натрия создают электрические импульсы, отвечающие за сокращение мышц. А магний регулирует количество аденозинтрифосфата в организме, который является основным источником энергии для мускулов. Интересно, что основные запасы магния «хранятся» именно в мышцах ног, поэтому судороги — первый признак его нехватки. Что делать? Есть и пить. Без шуток: в воде и пище содержатся все необходимые микроэлементы. Магний есть в авокадо, миндале, бананах и шоколаде. Кальцием богаты шпинат, брокколи, кунжут и, конечно, молочные продукты. Чемпионами по содержанию калия являются картофель, морковь и томаты.

Беременность

Судороги в ногах — один из «бонусов» беременности, особенно во 2-м триместре. Ученые полагают, что это происходит от усталости и ухудшения кровообращения. К тому же вес малыша в этот период увеличивается, и организму трудно приспособиться к новым условиям. Что делать? Беременность — то время, когда вы имеете полное право сказать проблемам и неприятностям: «Ой, всё!» Отдых, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе — лучшая профилактика судорог.

Гипотиреоз

Гипотиреоз — патологическое состояние, которое возникает из-за дефицита гормонов щитовидной железы. Низкий уровень этих гормонов может вызывать судороги, поскольку кальцитонин (пептидный гормон щитовидки) влияет на всасывание кальция. Кроме этого, повреждаются нервы, которые посылают сигналы от мозга и позвоночника к рукам и ногам. При судорогах, обусловленных гипотиреозом, в конечностях возникают покалывание и онемение. Что делать? Посоветоваться с врачом. Такие серьезные состояния требуют длительного, а возможно, и пожизненного лечения.

Диабет

Высокий уровень сахара у людей с диабетом 2-го типа приводит к повреждению нервов рук и ног. К сожалению, это не единственный тревожный симптом: обезвоживание и недостаток минералов также являются характерными чертами этой болезни. Что делать? И тут не обойтись без врачебной помощи. Доктор назначит противодиабетическую терапию, которая остановит дальнейшее повреждение нервов. Кроме того, он может порекомендовать противосудорожные и обезболивающие препараты.

Употребление алкоголя

Систематическое употребление алкоголя приводит к обезвоживанию, вредит периферической нервной системе и лишает организм важных микроэлементов. Поэтому спиртное — одна из причин судорог. Что делать? Если вечеринки избежать не удалось, восполняйте дефицит жидкости.

Прием медицинских препаратов

Если очевидных причин для судорог нет — загляните в свою аптечку. Некоторые препараты могут вызывать спазмы. Статины. Применяются для снижения уровня холестерина в крови.

Применяются для снижения уровня холестерина в крови. Диуретики. Назначают при высоком давлении. Диуретики — мочегонные препараты и могут вызывать дефицит калия и магния.

Назначают при высоком давлении. Диуретики — мочегонные препараты и могут вызывать дефицит калия и магния. Эстрогены. Гормоны для лечения симптомов менопаузы.

Гормоны для лечения симптомов менопаузы. Болеутоляющие. У некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов в числе побочных эффектов — судороги мышц. Что делать? Обратиться к лечащему врачу. Доктор подберет иные, более подходящие препараты.

Заболевания почек

Мышечные судороги часто случаются у людей, которые страдают заболеваниями почек. По мнению ученых, во всем виноват дисбаланс жидкости и электролитов, а еще повреждение нервов и кровотока при воспалении. Что делать? Следовать советам своего врача, придерживаться правильной диеты, не пренебрегать физическими нагрузками.

Мышечное перенапряжение и усталость

Еще одной причиной судорог в ногах может быть банальное переутомление. Интенсивные занятия спортом, долгая ходьба — в общем, любая физическая активность, к которой вы не привыкли, — могут обернуться ночными судорогами. Однако долгое пребывание в статичном положении так же вредно, как и чрезмерная активность. Что делать? Соблюдать режим тренировок, не переутомляться и сохранять спокойствие.

Бонус

Советы: Пейте больше жидкости, это должно войти у вас в привычку. Неплохой альтернативой чистой воде могут стать спортивные напитки, насыщенные минералами.

Сократите потребление кофе и алкоголя: у них очень сильный мочегонный эффект.

Растягивайте мышцы ног перед сном.

Спите в свободной одежде, не нарушающей циркуляцию крови.

Если все-таки судорога сводит ногу, просто пошевелите ей, это пошлет сигнал мозгу о том, что все в порядке.

Добавьте в рацион продукты, содержащие магний: зеленые листовые овощи, орехи и семечки.

Теплый компресс на пораженную область снимает судороги.

Носите удобную ортопедическую обувь.

Будьте активными, не засиживайтесь долго на одном месте, занимайтесь спортом.