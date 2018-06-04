9 повседневных вещей, которые незаметно вредят нашим глазам

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По оценке Всемирной организации здравоохранения, в мире около 253 млн человек страдают различными нарушениями зрения. 80 % всех случаев можно предотвратить или вылечить. Мы расскажем о том, какие бытовые вещи на самом деле могут быть опасны для здоровья глаз.

Мы в AdMe.ru составили список из 9 вещей, которые могут навредить глазам.

1. Мигающая лампа дневного освещения

Стандартные трубчатые линейные люминесцентные лампы, которые есть почти в каждом офисе, создают не постоянный по времени свет, а пульсирующий. Лампа зажигается и гаснет десятки раз в секунду. Эти вспышки происходят чаще, чем способен уловить человеческий глаз, поэтому мы не замечаем пульсации. Однако от продолжительного воздействия такого света глаза быстрее устают, снижается работоспособность, повышается утомляемость, да еще и головные боли могут начаться.

2. Солярий

В Норвегии и Швеции было проведено исследование с участием женщин, регулярно загорающих в солярии. Ученые пришли к выводу, что эта косметическая процедура повышает риск развития злокачественной меланомы — самой опасной разновидности рака, которая также может локализоваться на сетчатке глаза. Поэтому, отправляясь на сеанс искусственного загара, стоит брать с собой специальные защитные очки, которые уберегут глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

3. Плохие солнцезащитные очки

Отличие плохих очков от хороших заключается в том, что вторые не пропускают ультрафиолетовых лучей. Надевая солнцезащитные очки, мы «выключаем» естественный защитный механизм: при взгляде на яркий свет мы не щуримся, зрачки не сужаются, мы не отводим взгляд в сторону. Тут должен сработать искусственный барьер хороших очков — если его нет, мы получаем полную дозу ультрафиолетового излучения. Так что вреднее носить некачественные очки, чем не носить их вообще. Еще один важный момент — цвет стекла. Самые лучшие цвета линз — это серый, темно-зеленый или коричневый. Голубые и синие линзы не защищают глаза от яркого солнечного света, желтые и оранжевые фильтры возбуждают нервную систему и повышают внутриглазное давление, поэтому офтальмологи не советуют долго носить их в солнечную погоду. Еще один критерий хороших очков — отсутствие царапин: самая маленькая трещинка на линзе будет постоянно фокусировать взгляд на себе и портить зрение.

4. Курение

Курение препятствует притоку кислорода к сосудам глаз, из-за чего возникает риск атрофирования мышц и развития катаракты. Это заболевание, при котором хрусталик глаза мутнеет, и взгляд затуманивается; оно является основной причиной слепоты в мире. Исследования показывают, что курящие люди почти в 2 раза чаще имеют синдром сухого глаза и удваивают шансы на образование катаракты.

5. Использование старой косметики

Офтальмологи утверждают, что декоративная косметика, которую используют больше 3 месяцев, вредит здоровью глаз. Старая подводка или тушь увеличивает шансы заражения бактериями или грибками. А если что-то из этого попадет непосредственно в глаз, есть риск получить серьезную инфекцию.

6. Привычка тереть глаза рукой

Из-за слишком интенсивного трения глаза крошечные кровеносные сосуды могут лопнуть и подарить нам «кровавый взгляд». Если застряла соринка, не стоит тереть глаз, ведь так можно поцарапать роговицу. Лучше часто поморгать, чтобы вытолкнуть соринку, или промыть глаз искусственными слезами. На руках больше микробов, чем на любой другой части тела, поэтому, когда мы трем глаз, мы говорим «Добро пожаловать!» всем им и последующим инфекциям, например конъюнктивиту.

7. Промывание глаз обычной водой из-под крана

Слезы — это не просто вода: в них есть липиды для смазывания поверхности глаза, электролиты для поддержания рН, иммунные белки для защиты от инфекции и так далее. В водопроводной воде содержится хлор, который может повредить слизистую глаза. Если вы оказались в пыльной атмосфере и возникло ощущение, что в глазах полно песка, закройте глаза, поморгайте и при необходимости бережно помойте водой веки и корни ресниц.

8. Неудобный рабочий стул

Через позвоночник проходят две артерии, которые поставляют кровь в головной мозг и насыщают его кислородом. Даже незначительное нарушение в зоне спины может влиять и на зрительные центры: ухудшается кровоснабжение головы, соответственно, и глаз тоже. Недонасыщение зрительных центров кислородом обычно приводит к близорукости.

9. Шампунь

Шампуни, в состав которых входит лаурилсульфат натрия, вредят слизистой глаза. На поверхности глаза есть очень тонкий липидный слой. При попадании в глаза шампунь растворяет эти жировые молекулы, слеза испаряется, и в результате возникает синдром сухого глаза. Кроме того, лаурилсульфат натрия может накапливаться в хрусталике глаза, что приводит к повышению риска образования катаракты.

Бонус

Вы дочитали статью до конца — самое время дать глазам возможность отдохнуть. Можно использовать пальминг — метод, придуманный Уильямом Бейтсом (William Bates). Локти ставим на стол, ладони перекрещиваем и прислоняем к закрытым векам так, чтобы свет не проникал в глаза, но и никакого давления на них не было. Разрешаем себе почувствовать комфорт, тепло и уют, стараемся полностью расслабить мышцы лица, шеи, плеч и других частей тела. 5 минут на расслабление будет достаточно. Если вы все делали правильно, то почувствуете, как взгляд стал более ясным.