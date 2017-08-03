9 поразительных примеров того, как мы сами влияем на наш мозг

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Пожалуй, мозг — самый загадочный орган нашего организма. Ученые постоянно узнают новые факты о его работе, но загадок по-прежнему много. AdMe.ru решил познакомить вас с наиболее яркими открытиями последних лет в области исследования мозга, которые вас наверняка удивят.

9. Хроническое недосыпание ухудшает память

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли нашли убедительные доказательства того, что дефицит сна может ухудшать память и вызывать болезнь Альцгеймера. Дело в том, что во время полноценного сна клетки мозга удаляют токсичные соединения, которые разрушительно влияют на мозг. Если же человек хронически не высыпается, эти соединения негативно воздействуют на клетки мозга.

8. Затянувшийся стресс разрушает мозг

Снижение памяти, способности к обучению, самоконтролю — вот чем чревато хроническое стрессовое состояние организма. Кроме того, оно способствует тому, что человек чувствует раздражительность, тревожность, напряженность, часто отвлекается.

7. Влюбленность и ненависть имеют много общего

Британские ученые обнаружили, что чувства любви и ненависти зарождаются в схожих областях мозга. Однако, в отличие от ненависти, любовь существенно снижает активность областей мозга, отвечающих за рассудительность и логическое мышление. Ознакомиться с другими деталями исследования можно здесь.

6. Мозг особо чувствителен к обезвоживанию

Наш мозг почти на 80 % состоит из воды. Поэтому даже умеренная потеря жидкости (около 2 %) уже снижает концентрацию внимания, бдительность, приводит к ухудшению краткосрочной памяти и других познавательных способностей.

5. Беременность меняет структуру головного мозга

Ученые доказали, что у беременных уменьшается объем серого вещества в участках мозга, отвечающих за социальное познание и умение понимать других людей. Все это необходимо, чтобы усилить связь между матерью и ребенком и помочь женщине лучше понимать потребности своего чада и замечать возможные внешние угрозы.

4. Обилие сахара в рационе ухудшает память и снижает способность к обучению

Большое количество фруктозы в рационе замедляет работу мозга, снижает его способность изучать и запоминать информацию, концентрироваться. Это вызвано тем, что избыток сахара разрушает нейронные связи мозга. Ученые подчеркивают, что сахар промышленного производства гораздо более вреден (добавляется в безалкогольные напитки, приправы, соусы и детское питание). Однако продукты с содержанием жирных кислот омега-3 (жирная рыба, орехи, рыбий жир) восстанавливают последствия нарушения.

3. Романтическая любовь и материнские чувства очень похожи

Оказывается, по активности мозга романтические отношения и материнские чувства очень похожи, но при этом есть и отличия. Например, при страстной любви активизируются отделы мозга, которые имеют отношение к сексуальному возбуждению. Кроме этого, снижается чувство беспокойства и страха, усиливается ощущение эйфории. У матерей же активизируются участки, ответственные за формирование чувства привязанности.

2. Занятия живописью улучшают работу мозга

Исследование показало, что занятия живописью и созерцание произведений искусства улучшают взаимодействие между областями мозга и замедляют его старение. Ученые изучили влияние искусства на людей в возрасте от 62 до 70 лет. Половина из них прошла курс искусствоведения, а другая половина — курс обучения живописи. При этом занятия живописью дали более сильный результат, чем курсы искусствоведения.

1. Чтение превосходно тренирует мозг

Оксфордские ученые доказали, что в процессе чтения тренируются познавательные способности мозга. При этом активизируются области, которые в другое время не бывают задействованы. При чтении кровь поступает в области мозга, которые связаны со способностями к концентрации и познанию. Примечательно, что этот эффект не возникает при просмотре телевизора или в процессе компьютерной игры.