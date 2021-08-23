9 полезных привычек, которые на самом деле приносят одни проблемы

Экологичность во всем — новый модный тренд, который захватил миллионы людей по всему миру. Это относится как к заботе об окружающей среде в целом, так и к здоровью человека в частности. Десятки новых полезных привычек появляются каждый день. Но если слепо следовать им всем подряд, это может пагубно отразиться на здоровье, как бы парадоксально это ни звучало.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие из новомодных «здоровых» привычек на самом деле являются вредными.

9. Ежедневное использование солнцезащитного крема

Если раньше солнцезащитой традиционно пользовались только на отдыхе, то теперь ее наносят даже перед кратковременной прогулкой. Однако в 2019 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) озаботилось вопросом того, что определенные химические вещества в кремах могут абсорбироваться кожей, и стало проводить новые исследования на этот счет. Итогом этой работы станет обновление правил использования солнцезащитных средств, существовавших с 2011 года. До тех пор, пока потенциальные риски не оценены должным образом, эксперты советуют перейти на минеральные солнцезащитные кремы и отказаться от химических аналогов. Это обосновано тем, что такие минералы, как оксид цинка и диоксид титана, создают на коже физический барьер, отражающий солнечные лучи. Они не растворяются и не всасываются в кожу и потому считаются безопасными и эффективными.

8. Неконтролируемый прием БАДов

В настоящее время БАДы (биологически активные добавки) получили очень широкое распространение, и свободно приобрести их можно не только в аптеках. Однако их бесконтрольный прием без согласования с врачом может нанести ущерб организму. Так, например, недавние исследования говорят о том, что слишком высокие дозы БАДов с большим содержанием магния, витамина B6 и железа могут отрицательно сказаться на здоровье пожилых людей. Перед приемом любых добавок стоит предварительно проконсультироваться со специалистом. Для здоровья действительно важно получать все необходимые витамины, но лучше всего, когда это становится результатом сбалансированного питания. Мнение, что добавки можно принимать для подстраховки без вреда для здоровья, — ошибочно. Переизбыток так же опасен, как недостаток.

7. Отказ от молочных продуктов

В последнее время молочные продукты очень часто попадают «под раздачу» — их беспочвенно демонизируют, приписывая им всевозможные вредные свойства, не имеющие ничего общего с реальностью. Если у вас нет никаких противопоказаний (аллергии или непереносимости) в отношении молочной продукции, то беспричинное исключение их из рациона лишит вас очень важных питательных веществ, не говоря уже о том, что это может отрицательно сказаться на вашем пищеварении. Также в молочных продуктах содержатся кальций и витамин D, которые необходимы для здоровья костей.

6. Чистка зубов после каждого приема пищи

Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день, утром и вечером. Однако есть люди, слишком увлеченные этим процессом: они делают это после каждого приема пищи, тем самым стараясь поддержать чистоту и здоровье зубов. Выбирая время для чистки, стоит принимать во внимание свое питание. Если вы только что съели кислую пищу или выпили кислые напитки, не стоит сразу же браться за зубную щетку. Кислоты отрицательно воздействуют на зубную эмаль, ослабляя ее, а ненужная преждевременная чистка только облегчит им задачу.

5. Очищение ушей ватными палочками

Возможно, некоторые читатели будут крайне удивлены, но в действительности на упаковках с ватными палочками прямым текстом указано, что ватные палочки нельзя засовывать в уши. Все дело в том, что при попытках очистить ушной канал от серы ватные палочки действуют как своеобразный поршень, только продвигая ее все глубже и глубже. Кроме того, если переусердствовать и затолкать ватную палочку слишком глубоко, можно случайно повредить барабанную перепонку.

4. Употребление протеиновых батончиков

Протеиновые батончики — то что нужно после интенсивной и утомительной тренировки, не так ли? Во всяком случае, в этом уверяют нас многие фитнес-тренеры. Но так ли это на самом деле? Дело в том, что протеиновые батончики с высоким содержанием белка — это не свежие овощи или фрукты, растущие на деревьях. Нередко многие забывают о том, что в них содержится не только много калорий, но также жиры и сахар. Это совершенно точно не совсем то, что нужно организму после бодрой тренировки в спортивном зале. Тем более не стоит злоупотреблять протеиновыми батончиками на регулярной основе.

3. Очищение рук санитайзерами

В настоящее время частая и тщательная дезинфекция рук становится особенно актуальной, из-за чего стало крайне популярным использование санитайзеров. Однако CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) настаивают: лучшей защитой от микробов по-прежнему остается регулярное мытье рук с мылом. Дело в том, что комбинация воды с мылом удаляет с рук все виды микробов, в то время как антисептические средства справляются только с определенными видами. Такие средства также не могут удалить с кожи вредные химические вещества и тяжелые металлы. В конечном счете становится понятно, что санитайзеры — хорошая альтернатива разве что в условиях отсутствия воды и мыла, но никак не равноценная замена традиционному мытью рук.

2. Использование ежедневных прокладок

Ежедневные прокладки очень удобны в использовании и могут стать незаменимыми помощниками для женщины, поэтому соблазн пользоваться ими каждый день очень велик. Однако эксперты уверены, что они могут раздражать чувствительную кожу интимной зоны. В особенности это касается ароматизированных «ежедневок».

1. Активное использование кухонной тряпки или губки

Вне всякого сомнения, кухня нуждается в тщательной и регулярной уборке — это касается столешницы, раковины и других рабочих поверхностей. Как правило, они очищаются губкой или кухонным полотенцем, которые после уборки не выбрасываются, а остаются сушиться возле раковины. К сожалению, непросушенные принадлежности для уборки могут распространить вирулентные бактерии и болезнетворные микробы по кухне. Чтобы уберечь свой дом от этого, воспользуйтесь следующей хитростью: поместите влажные губки и полотенца в микроволновую печь на 60 секунд, чтобы действительно тщательно просушить их. Обратите внимание на то, что они в обязательном порядке должны быть мокрыми.