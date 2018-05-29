9 вещей, которые можно узнать о человеке, лишь посмотрев на его автомобиль

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эксперты говорят, что о характере человека можно узнать по вещам, которые его окружают, и даже автомобиль может многое рассказать о личности водителя. Возможно, вы тоже замечали связь между машиной и ее владельцем? Мы собрали мнения разных специалистов, чтобы разобраться, что же все-таки стоит за этой связью.

AdMe.ru выбрал самые яркие особенности авто и его хозяина, которые расскажут, что за человек сидит за рулем.

1. Размер машины

Бытует мнение, что большая машина говорит о скрытых комплексах владельца. На самом деле за рулем внедорожников зачастую сидят вполне уверенные в себе мужчины и женщины. Выбор массивных авто говорит скорее о независимости, азартности и свободолюбии водителя. Любители же миниатюрных автомобилей обычно чувствительные и практичные натуры. Они не гонятся за статусностью и нередко выбирают малолитражки, чтобы снизить вред окружающей среде.

2. Стиль вождения

Ученые утверждают, что неторопливое и безопасное вождение характерно для открытых и добродушных людей с устойчивой нервной системой. Чем спокойнее человек ведет машину, тем он увереннее в себе и тем более склонен к альтруизму. А вот агрессивное вождение и рискованные маневры выдают в водителе тревожность, импульсивность или накопившийся стресс.

3. Цена

Стереотип о том, что чем дороже машина, тем эгоистичнее ведет себя на дороге ее владелец, не так уж далек от правды. Исследования показали, что водители дорогих автомобилей премиум-класса больше сосредоточены на собственных выгодах. Их меньше заботит чужое мнение и сильнее прельщают авантюры, а потому они могут и поступиться правилами. Такие водители более порывисты и целеустремленны, чем те, кто выбирает машины поскромнее. Владельцы недорогих авто более внимательны к окружающим и законопослушны.

4. Цвет кузова

Самым популярным цветом автомобиля признают черный. Этот цвет отражает желание владельца подчеркнуть свою личностную силу и в то же время оставаться в безопасности. Белый цвет автомобиля выбирают люди, склонные к перфекционизму. Синие цвета говорят, что водитель, скорее всего, рассудительный человек, экстраверт и оптимист. А на желтых машинах ездят дружелюбные, открытые люди с хорошим чувством юмора. Красный цвет, вопреки стереотипу, не говорит об экспрессивности водителя, но при этом красная машина вызывает более агрессивную реакцию других автомобилистов.

5. Поведение за рулем

Любите ли вы ездить с друзьями и болтать за рулем? Пользуетесь ли hands free? Отвлекаетесь ли на выбор радиостанции и настройку зеркал? Чем больше в машине отвлекающих безделушек, тем более дружелюбен водитель. А вместе с тем и более легкомыслен. По данным исследований, 57 % инцидентов на дорогах происходит из-за того, что водитель отвлекается на разговор с пассажирами. Поэтому лучше оставить общение до более удобного момента.

6. Поза за рулем

То, как именно автомобилист чаще всего держится за руль, характеризует его личность. Новички придвигаются близко к лобовому стеклу, а руки держат строго сверху руля. Если в такой позе едет бывалый водитель, то это выдает в нем неуверенность, тревогу и пессимизм.

Хват двумя руками снизу отличает прирожденного лидера, способного быть опорой для других.

Одной рукой руль чаще держат люди, тяготеющие к позитивному взгляду на жизнь. В них присутствуют черты оптимистов и любителей приключений.

Те, кто расслабленно крутит руль, держа его за центр, обычно имеют склонность к соблюдению правил и упорядочиванию. Это самый безопасный способ управлять авто.

7. Бренд

Каждая марка машины отличается собственным характером. И владельцы, пусть даже неосознанно, обнаруживают в себе схожие черты, отраженные в исследовании. Для приверженцев BMW интеллект стоит на первом месте. Они склонны больше других углубляться в новые знания и быстро ориентируются в потоке информации.

Любители Volkswagen тяготеют к творчеству. Они сами описывают себя как людей с хорошо развитым воображением.

Те, кто верен марке Ford, отличаются дружелюбием. Обычно они хорошо ладят с людьми и любят новые знакомства.

Поклонники Mercedes-Benz ощущают в себе лидерские способности, они не боятся брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Кроме этого, результаты опроса выдали в них авантюристов, склонных к неоправданному риску.

8. Салон

Личный автомобиль — это больше, чем транспорт. Он подсознательно воспринимается как второй дом. Поэтому чистота авто примерно отражает обстановку, которая царит у водителя в квартире, и то, как он справляется с ответственностью за других. Полный хаос в салоне, скорее всего, выдаст инфантильного человека, а идеальный порядок говорит об излишней педантичности и закрытости владельца.

9. Коробка передач

Механика или автомат? Принципиальное неприятие одного и приверженность другому могут многое рассказать о личности. Люди, которые сознательно выбирают авто с механической коробкой передач, более консервативны. Им важно ощущение, что они сами держат ситуацию под контролем. Они не боятся ответственности, но иногда склонны взваливать на себя слишком много задач из-за трудностей с делегированием. Коробку-автомат выбирают люди, более легкие на подъем. Как правило, они быстрее открываются новому, лояльно относятся к окружающим, однако могут быть менее внимательными.

А с какими из приведенных выше утверждений приходилось встречаться вам? Поделитесь в комментариях.