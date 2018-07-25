9 ответов на вопрос «Что будет, если...», который порой мешает спать по ночам

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человеческая любознательность не знает границ. Нам интересно познавать все новое, делать то, что никто и никогда не делал до нас, и находить ответы на самые немыслимые вопросы. Есть ли жизнь без интернета, можно ли плавать в бассейне с алкоголем и что случится, если распылить в машине дезодорант и закурить?

Мы в AdMe.ru готовы ответить на 9 вопросов из серии «Что будет, если...». Некоторые ответы могут вас по-настоящему удивить.

1. Что будет, если заправить машину кока-колой, жидким азотом, виски или антифризом?

Молодой американский блогер украинского происхождения Taras Maksimuk прославился тем, что ставит жестокие эксперименты над техникой, которые чаще всего заканчиваются ее выходом из строя. Поначалу он залил в старенький BMW 2 литра кока-колы. В баке машины оставалось немного бензина, поэтому блогер успешно стартовал и проехал примерно 2 минуты. После этого двигатель заглох, завести его снова не удалось. Для нового эксперимента он залил в бак другого автомобиля 3 литра жидкого азота и опять-таки успешно стартовал. Через несколько минут упала температура охлаждающей жидкости и в салоне заметно похолодало, но двигатель выдержал всю поездку. Потом испытание прошел старенький Porsche, в бак которого блогер залил дорогой виски. Автомобиль проехал несколько метров и застрял в грязи. Машину вытащили и попробовали завести снова, но попытка завершилась провалом. Один из последних экспериментов блогер провел над автомобилем Mercedes-Benz — он «накормил» его антифризом. В баке оставалось немного бензина, потому машина тронулась и даже разогналась до 100 км/ч. Впрочем, через пару минут мотор заглох и больше не завелся.

2. Что будет, если пробыть на Солнце всего 1 наносекунду?

Хотите верьте, хотите нет, но вы бы даже не согрелись. Температура на поверхности Солнца составляет приблизительно 5 500 °С. Если пробыть там какое-то время, вы превратитесь в пепел, но 1 наносекунда — это не так уж и долго. За это время свет успеет пройти 30 см. Кожа поглотит совсем немного энергии, и вы не заметите ничего, кроме слабой вспышки. Впрочем, если вы окажетесь внутри Солнца, то даже 1 фемтосекунды хватит, чтобы получить ожоги 2-й степени. В 1 наносекунде 1 млн фемтосекунд, так что добром такое путешествие не закончится.

3. Что будет, если съесть самый острый перец в мире — «Каролинский жнец»?

Медики исследовали, какое влияние на организм имеет перец «Каролинский жнец», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире. 34-летний человек попробовал этот перец, после чего у него начались резкие боли в голове и шее. Компьютерная томография показала, что несколько артерий в его мозге резко сузились. Только через 5 недель его состояние нормализовалось. Можно ли умереть, если съесть слишком много жгучего перца? Наш рот начинает гореть из-за того, что в нем содержится капсаицин, возбуждающий тепловые рецепторы. Жар разливается по всему телу, а на лбу появляется испарина. От количества капсаицина зависит жгучесть, которую измеряют по шкале Сковилла. В болгарском перце, к примеру, 0 единиц жгучести, в перце хабанеро — до 350 тыс., а в сорте «Каролинский жнец» — 1,5−2,3 млн. Смертельная суточная доза капсаицина для человека составляет 100 мг на 1 кг массы, то есть человеку весом 80 кг для летального исхода нужно съесть как минимум 0,5 кг жгучего перца хабанеро или в 60 раз больше перца халапеньо. Но сделать это крайне непросто. Впрочем, парню по имени Wayne Algenio из Ямайки за 60 секунд удалось съесть 22 перца «Каролинский жнец», и это стало мировым рекордом.

4. Что будет, если упасть в лаву вулкана?

Температура раскаленных горных пород вулкана составляет более 1 000 °С. Погрузив руку в жидкость такой температуры, человек получит сильные и болезненные ожоги. Воздействие такой температуры разрушит нервные окончания и выкипятит подкожный жир. При падении в лаву жар вулкана сожжет легкие и приведет к отказу остальных внутренних органов и потере сознания, а вода в теле, вероятно, превратится в пар. При этом из-за вязкой консистенции раскаленных горных пород человек не утонет в ней, а будет находиться на вершине потока лавы.

5. Что будет, если все станут вегетарианцами?

Ученые попытались смоделировать мир будущего, в котором все люди перестали есть мясо. По их подсчетам, если к 2050 году все станут вегетарианцами, на планете ежегодно будет умирать на 7 млн человек меньше, снизится выброс парниковых газов и отступит угроза глобального потепления. Однако от всеобщего вегетарианства пострадают фермеры из развивающихся стран, а в сельской местности вырастет уровень безработицы. На животноводство приходится 15 % мировых выбросов углекислого газа. Это примерно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на нашей планете. Деревья вырубают, чтобы освободить земли для пастбищ, животные потребляют тонны еды и производят метан в больших объемах. Если бы только жители США на 5 лет отказались от пищи животного происхождения, это позволило бы прокормить еще около 350 млн человек, то есть еще одну страну размером с США. Чтобы воспользоваться преимуществами и свести к минимуму отрицательные последствия, не обязательно приобщать к вегетарианству весь мир. Достаточно просто реже есть мясо.

6. Что будет, если прыгнуть в бассейн с алкоголем?

Этот необычный вопрос появился на одном из англоязычных сервисов вопросов и ответов. Все пользователи были единогласны в том, что выжить в таком бассейне сложно.



Начнем с того, что подобный способ свести счеты с жизнью весьма дорогой. Бассейн размером 3 × 8 метров и глубиной до 1,5 метра вмещает 36 тыс. литров воды. Если посчитать, сколько стоит бутылка водки или коньяка, то цена такого «удовольствия» составит несколько миллионов рублей.



Чарльз Боссе утверждает, что плавать в алкогольном бассейне очень больно. Царапины и мелкие порезы начнут жечь, а потом алкоголь доберется до нервных окончаний там, где толщина кожи минимальна. Инженер-гидравлик Райан Карлайл говорит о том, что плавать в алкоголе трудно, ведь спиртные напитки имеют меньшую плотность, чем вода. Чем крепче напиток, тем выше шансы утонуть.



Алкогольные пары над поверхностью жидкости затрудняют дыхание и вызывают кашель. В кровь попадет большое количество яда, а это, в свою очередь, вызовет обморок. Как видим, алкоголь может быть опасным, даже если его не пить.

7. Что будет, если пустить улитку по лезвию бритвы?

Известно, что улитки способны проползать по любой острой поверхности без всякого вреда для себя самих. Все дело в том, что их тела выделяют слой густой слизи, который и защищает от получения ран. Поэтому если улитка проползет по лезвию ножа или даже самой острой бритвы, она нисколько не пострадает. Если хорошо присмотреться, то видно, как она словно рассматривает лезвие щупальцами, прежде чем перейти на него. Слизь очень сильно помогает движению. Она снижает трение между телом улитки и лезвием, помогая ей свободно по нему скользить.

8. Что будет, если в машине распылить дезодорант и закурить?

Весьма опрометчивый поступок совершил один водитель в американском городе Балтимор. Сидя в салоне своего авто, он сначала воспользовался аэрозолем для тела, а затем закурил сигарету. Окна машины были закрыты, работал кондиционер. В этот момент произошел взрыв, в результате чего автомобиль превратился в груду металла, а сам водитель попал в больницу. Что ж, законов физики и химии никто не отменял, потому очень важно всегда быть осторожными и помнить о последствиях необдуманных поступков.

9. Что будет, если интернет исчезнет хотя бы на сутки?

Автор книги «Общество и интернет» Уильям Дуттон считает, что люди не понимают, насколько Всемирная сеть проникла в их жизнь. Никто не задумывается, что будет, если интернет исчезнет. Но теоретически это возможно из-за кибератаки, запуска вредоносного ПО или космических штормов. Кроме того, власти некоторых стран тоже могут отключать интернет на своих территориях, как это делали Египет, Турция и Иран. Что же касается влияния отсутствия интернета на жизнь людей, то мировая экономика за сутки от этого не сильно пострадает. В то же время потеря сети повлияет на рынок труда, малый бизнес, офисных сотрудников и фрилансеров. Исследователи считают, что краткосрочная потеря интернета не вызовет паники, но для многих станет испытанием из-за отсутствия общения. Как только работа сети будет восстановлена, мы снова перестанем замечать ее, принимая как что-то привычное и постоянное.

Что оказалось для вас самым удивительным? Ответы на какие еще странные вопросы вы хотели бы узнать? Напишите нам об этом, и мы постараемся ответить на них в следующей статье.