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9 открытий ученых, после которых мир уже не будет прежним

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Ученые всего мира постоянно совершают какие-то открытия, которые в той или иной степени могут повлиять на жизнь человека. Если, конечно, знать об этих открытиях. Так, недавно выяснилось, что во время просмотра фильма в кинотеатре сердце испытывает ту же физическую нагрузку, как и во время легкой кардиотренировки. А еще буквально на днях инженеры изобрели стекло из древесины, и оно может стать одним из самых многообещающих материалов будущего.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие еще значимые события произошли в мире науки.

Поход в кино равносилен посещению тренажерного зала

© SashaKhalabuzar / depositphotos, © AllaSerebrina / depositphotos

Ученые Университетского колледжа Лондона провели эксперимент, в котором участвовал 51 человек. Все они пришли в кинотеатр на фильм Гая Ричи «Аладдин». Исследователи нацепили на зрителей датчики и во время просмотра следили за их сердцебиением и кожными реакциями.

Оказалось, что частота сердцебиения любителей кино попадала в промежуток между 40 и 80 % от максимального уровня частоты сердечных сокращений. Аналогичное сердцебиение возникает во время легкой кардиотренировки вроде быстрой ходьбы.

Мемы о депрессии помогают с ней справиться

© Bill & Ted's Excellent Adventure / De Laurentiis Entertainment Group (DEG)

Психологи из Университета Шеффилд Халлам (Великобритания) провели исследование и выяснили, как пациенты с депрессией реагируют на интернет-мемы на тему депрессий. Оказалось, что людям, подверженным хандре и упадку настроения, депрессивные мемы кажутся смешнее и понятнее, чем тем, кто не страдает унынием. Последние как раз придерживались прямо противоположного мнения.

Дело в том, что подобные мемы помогают страдающим ею увидеть ситуацию и себя со стороны, пересмотреть отношение к своим негативным мыслям и чувствам, посмеяться над ними.

Ученые создали стекло из древесины

© usda.gov

Ученые из Университета Мэриленда и Университета Колорадо смогли создать стекло из бальзового дерева, которое растет в Южной и Центральной Америке. Специалисты поместили древесину в окислительную ванну, где она практически полностью обесцветилась, а затем пропитали полимером. В итоге получился прозрачный материал, похожий на стекло, но в несколько раз прочнее его. При этом он даже может гнуться при ударе и не раскалывается, как обычное стекло.

Теперь прозрачное деревянное стекло является одним из самых многообещающих материалов будущего, так как на его производство требуется в 5 раз меньше энергии, чем при изготовлении традиционного стекла.

Бионические перчатки вернули пианисту способность играть

Бразильский инженер и дизайнер Убиратао Бизарро Коста подарил знаменитому пианисту Жуану Карлосу Мартинсу возможность снова играть на фортепиано. Дело в том, что музыкант, которому, кстати, сейчас 80 лет, еще в 1965 году повредил правую руку, после чего у него развилась атрофия трех пальцев. С годами травма усугубилась, и мужчина стал играть только левой рукой. Но затем и она перестала слушаться. Виной всему дегенеративное заболевание головного мозга.

Жуан Карлос Мартинс перенес более 20 операций, но врачи так и не смогли вернуть подвижность рук, необходимую для игры на музыкальном инструменте. В 2002 году он завершил карьеру пианиста. Инженер Убиратао Бизарро Коста решил осчастливить пианиста и недавно изобрел для него бионические перчатки. В них маэстро снова может заниматься делом всей своей жизни. К слову, изготовление перчаток стоило всего $ 125.

Теперь Мартинс не снимает их, даже когда ложится спать. «Вероятно, я не смогу восстановить прежнюю скорость игры. Но я учусь заново, будто мне 8 лет», — заявил музыкант.

Создана установка для получения питьевой воды из воздуха

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) вместе с коллегами из Южной Кореи создали установку, которая способна вырабатывать воду из воздуха даже при очень невысокой влажности. Источником энергии для устройства служит солнечная батарея.

Установка собирает в день примерно 0,8 л воды на квадратный метр солнечной панели. Но этот показатель, по мнению ученых, можно улучшить, если использовать в устройстве другой материал для адсорбции. Специалисты уже сейчас разрабатывают портативную версию для полевых экспедиций.

Плацебо работает, даже если человек знает, что это не лекарство

© frolicsomepl / pixabay

Психологи из Мичиганского университета (США) решили выяснить, насколько так называемое «правдивое плацебо» может помочь справиться со стрессом. «Правдивое плацебо» — ситуация, когда человек знает, что принимает плацебо.

Добровольцам одной из двух групп прямо так и сказали, что спрей, который они будут использовать, — обычная соленая вода, в которой вообще нет никаких лекарственных веществ. Но если они будут верить, что жидкость поможет им избавиться от негативных эмоций, то так и произойдет. Эксперименты показали, что сразу после приема плацебо электрическая активность участков головного мозга, которые отвечают за эмоциональный стресс, снижалась.

Ученые предлагают выписывать пациентам не гору лекарств, а плацебо и говорить им, что оно обязательно поможет.

Проведена первая в мире трансплантация руки от живого донора

В начале 2020 года во Вьетнаме врачи впервые в мире провели успешную операцию по трансплантации руки от живого донора. 31-летний пациент еще в 2016 году получил производственную травму, в результате которой медики ампутировали его руку ниже предплечья.

Интересно, что донором стал мужчина, который тоже пострадал при ЧП на производстве. Ему ампутировали руку, часть которой хорошо сохранилась. И ее, по мнению врачей, можно было бы использовать для пересадки другому пациенту. Операция продлилась 8 часов, во время которой хирурги соединили 36 мышц, 2 кости, а также множество других тканей. Уже сразу после операции счастливый пациент смог шевелить пальцами новой руки.

Как отметил хирург Нгуена Тхе Хоанга, до этого момента в мире проводились только трансплантации конечностей, взятых от доноров с умершим мозгом.

В наших зубах тоже есть годичные кольца

© IAOM-US / pixabay

Антропологи и молекулярные патобиологи из Нью-Йоркского университета выяснили, что в тканях зубов, как в годичных кольцах деревьев, запечатлены все значительные события, происходившие с человеком с рождения до смерти, в том числе болезни, пребывание в тюрьме или роды.

Ученые изучили 47 зубов, когда-то принадлежавших 15 людям в возрасте от 25 до 69 лет. Исследователям были хорошо известны подробности жизни этих людей, включая травмы, переезды в другую местность, помещение в тюрьму и другие события, которые вызывали стресс. Оказывается, что ткани зуба прирастают неравномерными слоями и, словно годичные кольца дерева, отражают изменения в организме, вызванные внешними факторами.

Таким образом, подобные зубные годичные кольца — это непрерывный и достаточно достоверный биологический архив, вмещающий все события из жизни человека от начала формирования зубов до смерти.

Просмотр видео с квокками снижает уровень стресса

Специалисты британского Университета Лидса вместе с организацией Tourism Western Australia выяснили, что просмотр видео с забавными животными полезен для психологического здоровья.

19 участников эксперимента в течение 30 минут смотрели видео с квокками (их называют самыми счастливыми животными в мире). У испытуемых измерили пульс и артериальное давление до и после эксперимента. По его итогам среднее артериальное давление и пульс у этих людей снизились до здорового уровня, характерного для спокойного состояния. Также исследуемые стали спокойнее на 35 %. Забавно, что один из испытуемых настолько расслабился, что почти уснул.

А как вы снимаете эмоциональное напряжение после утомительного рабочего дня?

Фото на превью usda.gov
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