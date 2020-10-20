9 открытий ученых, после которых мир уже не будет прежним

Ученые всего мира постоянно совершают какие-то открытия, которые в той или иной степени могут повлиять на жизнь человека. Если, конечно, знать об этих открытиях. Так, недавно выяснилось, что во время просмотра фильма в кинотеатре сердце испытывает ту же физическую нагрузку, как и во время легкой кардиотренировки. А еще буквально на днях инженеры изобрели стекло из древесины, и оно может стать одним из самых многообещающих материалов будущего.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие еще значимые события произошли в мире науки.

Поход в кино равносилен посещению тренажерного зала

Ученые Университетского колледжа Лондона провели эксперимент, в котором участвовал 51 человек. Все они пришли в кинотеатр на фильм Гая Ричи «Аладдин». Исследователи нацепили на зрителей датчики и во время просмотра следили за их сердцебиением и кожными реакциями. Оказалось, что частота сердцебиения любителей кино попадала в промежуток между 40 и 80 % от максимального уровня частоты сердечных сокращений. Аналогичное сердцебиение возникает во время легкой кардиотренировки вроде быстрой ходьбы.

Мемы о депрессии помогают с ней справиться

Психологи из Университета Шеффилд Халлам (Великобритания) провели исследование и выяснили, как пациенты с депрессией реагируют на интернет-мемы на тему депрессий. Оказалось, что людям, подверженным хандре и упадку настроения, депрессивные мемы кажутся смешнее и понятнее, чем тем, кто не страдает унынием. Последние как раз придерживались прямо противоположного мнения. Дело в том, что подобные мемы помогают страдающим ею увидеть ситуацию и себя со стороны, пересмотреть отношение к своим негативным мыслям и чувствам, посмеяться над ними.

Ученые создали стекло из древесины

Ученые из Университета Мэриленда и Университета Колорадо смогли создать стекло из бальзового дерева, которое растет в Южной и Центральной Америке. Специалисты поместили древесину в окислительную ванну, где она практически полностью обесцветилась, а затем пропитали полимером. В итоге получился прозрачный материал, похожий на стекло, но в несколько раз прочнее его. При этом он даже может гнуться при ударе и не раскалывается, как обычное стекло. Теперь прозрачное деревянное стекло является одним из самых многообещающих материалов будущего, так как на его производство требуется в 5 раз меньше энергии, чем при изготовлении традиционного стекла.

Бионические перчатки вернули пианисту способность играть

Бразильский инженер и дизайнер Убиратао Бизарро Коста подарил знаменитому пианисту Жуану Карлосу Мартинсу возможность снова играть на фортепиано. Дело в том, что музыкант, которому, кстати, сейчас 80 лет, еще в 1965 году повредил правую руку, после чего у него развилась атрофия трех пальцев. С годами травма усугубилась, и мужчина стал играть только левой рукой. Но затем и она перестала слушаться. Виной всему дегенеративное заболевание головного мозга. Жуан Карлос Мартинс перенес более 20 операций, но врачи так и не смогли вернуть подвижность рук, необходимую для игры на музыкальном инструменте. В 2002 году он завершил карьеру пианиста. Инженер Убиратао Бизарро Коста решил осчастливить пианиста и недавно изобрел для него бионические перчатки. В них маэстро снова может заниматься делом всей своей жизни. К слову, изготовление перчаток стоило всего $ 125. Теперь Мартинс не снимает их, даже когда ложится спать. «Вероятно, я не смогу восстановить прежнюю скорость игры. Но я учусь заново, будто мне 8 лет», — заявил музыкант.

Создана установка для получения питьевой воды из воздуха

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) вместе с коллегами из Южной Кореи создали установку, которая способна вырабатывать воду из воздуха даже при очень невысокой влажности. Источником энергии для устройства служит солнечная батарея. Установка собирает в день примерно 0,8 л воды на квадратный метр солнечной панели. Но этот показатель, по мнению ученых, можно улучшить, если использовать в устройстве другой материал для адсорбции. Специалисты уже сейчас разрабатывают портативную версию для полевых экспедиций.

Плацебо работает, даже если человек знает, что это не лекарство

Психологи из Мичиганского университета (США) решили выяснить, насколько так называемое «правдивое плацебо» может помочь справиться со стрессом. «Правдивое плацебо» — ситуация, когда человек знает, что принимает плацебо. Добровольцам одной из двух групп прямо так и сказали, что спрей, который они будут использовать, — обычная соленая вода, в которой вообще нет никаких лекарственных веществ. Но если они будут верить, что жидкость поможет им избавиться от негативных эмоций, то так и произойдет. Эксперименты показали, что сразу после приема плацебо электрическая активность участков головного мозга, которые отвечают за эмоциональный стресс, снижалась. Ученые предлагают выписывать пациентам не гору лекарств, а плацебо и говорить им, что оно обязательно поможет.

Проведена первая в мире трансплантация руки от живого донора

В начале 2020 года во Вьетнаме врачи впервые в мире провели успешную операцию по трансплантации руки от живого донора. 31-летний пациент еще в 2016 году получил производственную травму, в результате которой медики ампутировали его руку ниже предплечья. Интересно, что донором стал мужчина, который тоже пострадал при ЧП на производстве. Ему ампутировали руку, часть которой хорошо сохранилась. И ее, по мнению врачей, можно было бы использовать для пересадки другому пациенту. Операция продлилась 8 часов, во время которой хирурги соединили 36 мышц, 2 кости, а также множество других тканей. Уже сразу после операции счастливый пациент смог шевелить пальцами новой руки. Как отметил хирург Нгуена Тхе Хоанга, до этого момента в мире проводились только трансплантации конечностей, взятых от доноров с умершим мозгом.

В наших зубах тоже есть годичные кольца

Антропологи и молекулярные патобиологи из Нью-Йоркского университета выяснили, что в тканях зубов, как в годичных кольцах деревьев, запечатлены все значительные события, происходившие с человеком с рождения до смерти, в том числе болезни, пребывание в тюрьме или роды. Ученые изучили 47 зубов, когда-то принадлежавших 15 людям в возрасте от 25 до 69 лет. Исследователям были хорошо известны подробности жизни этих людей, включая травмы, переезды в другую местность, помещение в тюрьму и другие события, которые вызывали стресс. Оказывается, что ткани зуба прирастают неравномерными слоями и, словно годичные кольца дерева, отражают изменения в организме, вызванные внешними факторами. Таким образом, подобные зубные годичные кольца — это непрерывный и достаточно достоверный биологический архив, вмещающий все события из жизни человека от начала формирования зубов до смерти.

Просмотр видео с квокками снижает уровень стресса

Специалисты британского Университета Лидса вместе с организацией Tourism Western Australia выяснили, что просмотр видео с забавными животными полезен для психологического здоровья. 19 участников эксперимента в течение 30 минут смотрели видео с квокками (их называют самыми счастливыми животными в мире). У испытуемых измерили пульс и артериальное давление до и после эксперимента. По его итогам среднее артериальное давление и пульс у этих людей снизились до здорового уровня, характерного для спокойного состояния. Также исследуемые стали спокойнее на 35 %. Забавно, что один из испытуемых настолько расслабился, что почти уснул.