9 отчаянных экспериментаторов, которые вживили в свое тело электронные устройства

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Вы бы хотели ощущать всем телом, что за тысячи километров от вас, в другом полушарии, происходит землетрясение? Или чтобы все двери открывались перед вами безо всяких ключей? Или, например, чтобы под вашей кожей загадочно мигали светодиоды? Оказывается, некоторые уже наделены такими способностями. AdMe.ru рассказывает о людях, которым не хватало обычных человеческих возможностей, и поэтому они решили радикально изменить себя, не испугавшись экспериментов над собственным телом.

Нейл Харбиссон

Нейл Харбиссон (Neil Harbisson) родился с ахроматопсией, или цветовой слепотой. Это заболевание встречается крайне редко — 1 случай на 33 тысячи человек. Нейл видит мир черно-белым. В детстве он мог прийти в школу в непарных носках или слишком яркой одежде, за что над ним смеялись одноклассники. Теперь Нейл называет себя «человеком-киборгом»: в его череп вживлено специальное устройство, которое считывает разные цвета и преобразует их в определенный набор звуков. Аппарат называется Eyeborg и работает от батарейки. Это последняя модель «электронного глаза» — предыдущие приходилось заряжать от розетки. Нейл подбирает одежду так, чтобы она хорошо звучала, и создает звуковые mp3-портреты других людей. Его выступление на TED можно посмотреть здесь.

Мун Рибас

Мун Рибас (Moon Ribas) — танцовщица и хореограф, которая экспериментирует с собственным телом. Она вшила себе в руку специальный чип, который улавливает сейсмическую активность по всему миру и передает ей вибрации, когда где-то происходит землетрясение. Мун говорит, что это помогает ей передать вибрации планеты в танце. В ее затылок имплантированы специальные датчики, которые сигнализируют ей о приближении сзади других танцоров. Девушка также является сооснователем организации Cyborg Foundation, которая популяризует идею превращения людей в киборгов и помогает тем, у кого протезы и импланты.

Тим Кэннон

Таких, как Тим Кэннон (Tim Cannon), называют «биохакерами». Молодой человек вшил себе под кожу компьютерный чип с беспроводной зарядкой, который считывает температуру тела и артериальное давление. Если у владельца был трудный день, специальная программа подготовит дом к возвращению домой — уменьшит освещение и наполнит ванну. Кэннон основал компанию Grindhouse Wetware, которая занимается разработкой девайсов, превращающих людей в киборгов. Часто силиконовые импланты с подсветкой вживляются в кожу просто для красоты, но Тим уверен, что в будущем такое устройство сможет передавать все более сложные данные — например уровень глюкозы в крови, что позволит быстро распознать сердечный приступ и спасти человеку жизнь. Компания также планирует создать искусственное сердце, которое будет распечатываться на 3D-принтере.

Джерри Джалава

Джерри Джалава (Jerry Jalava) из Хельсинки потерял часть пальца в результате ДТП: он ехал на мотоцикле и столкнулся с оленем. Теперь программист — обладатель необычного девайса — USB-пальца: в обычный протез он поместил флешку на 2 гигабайта. Джерри говорит, что доволен устройством: такая флешка практична и никогда не потеряется.

Роб Спенс

В 9 лет канадец ​Роб Спенс (Rob Spence) получил травму и лишился глаза. Роб вырос, стал режиссером и решил создать необычный глазной протез с видеокамерой. Над прототипом трудилась целая команда инженеров-биохакеров. Первый вариант искусственного глаза был прозрачным — внутри протеза виднелись провода и миниатюрная камера. Сейчас устройство напоминает обычный глаз, но вместо зрачка у него объектив. Режиссер называет себя «айборгом», сотрудничает с такими компаниями, как Ford, Absolut Vodka и Volvo, и снимает с помощью глаза-камеры все, что видит вокруг.

Амал Граафстра

Изобретатель-биохакер Амал Граафстра (Amal Graafstra) вживил RFID-чипы в обе руки. Такие чипы могут открывать двери одним прикосновением, включать компьютер без ввода пароля, хранить данные электронного кошелька и совершать бесконтактные платежи. Последнее изобретение Амала — подкожный чип, который приводит в действие огнестрельное оружие. В чужих руках пистолет просто не выстрелит. Амал также основал компанию Dangerous Things, которая продает наборы для самостоятельной имплантации чипов под кожу. Граафстра говорит, что чипы помещены в биосовместимую стеклянную капсулу, а сама инъекция похожа на прививку и безопаснее процедуры пирсинга.

Найджел Экланд

Найджел Экланд (Nigel Ackland) из Британии потерял руку в результате несчастного случая на работе. Ему предложили протестировать один из лучших протезов, которые существуют на данный момент. Протез соединен с мышцами верхней части руки, при их сокращении запускается алгоритм движения, встроенный в «руку». Найджел может шевелить каждым пальцем по отдельности и производить точные действия: например завязать шнурки, застегнуть пуговицу или почистить картофелину. На кончиках пальцев «руки» есть разноцветная подсветка, чтобы ею можно было пользоваться в темноте, а кисть поворачивается на 360 градусов. Сейчас Найджел ездит по миру с лекциями, пытаясь привлечь внимание к людям с ампутированными конечностями, которые не могут позволить себе даже самых простых протезов, не говоря уже о высокотехнологичных бионических «руках».

Рич Ли

Американец Рич Ли (Rich Lee) вживил в ушные козелки (выступающие спереди части ушной раковины) небольшие магниты, которые позволяют ему слушать музыку. Звук передается через провод вокруг шеи с устройства, которое он носит с собой. Магниты вибрируют и работают как приемники звука, который слышит только Ли. По словам Рича, качество звука хорошее, что превзошло все его ожидания. Ли постепенно теряет зрение, поэтому в будущем он собирается использовать вживленные магниты для того, чтобы научиться эхолокации.

Кевин Уорвик