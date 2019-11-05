9 особенностей внешности, которые притягивают людей вне зависимости от их желания

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Множество стереотипов не дает нам спокойно жить: ноги должны быть длинными, грудь нужно показывать в глубоком декольте, а тело обязано состоять из мышц. Оказывается, эти вещи не так сильно влияют на нашу соблазнительность, как мы все думаем.

AdMe.ru в курсе последних исследований по привлекательности мужчин и женщин в отношении друг друга. А в бонусе мы расскажем о том, как меняются эстетические предпочтения людей по отношению к романтическим партнерам, если эти люди вдруг богатеют.

Красные оттенки способны затмить даже декольтированную грудь

Считается, что красный цвет в дикой природе используется некоторыми приматами женского пола для привлечения самцов. Как следствие, на уровне подсознания красный ассоциируется у людей с романтикой и любовью. Этот цвет автоматически повышает физическую привлекательность женщины. Ученые проверили это утверждение с помощью простого эксперимента. Они предположили, что мужчины-водители скорее захотят подвезти девушку, одетую в красное, нежели даму в одежде какого-то другого цвета. Экспериментаторы оказались правы: подвезти даму в красном был готов каждый 5-й водитель. Для сравнения: перед женщиной в черном останавливался каждый 10-й. А вот для водителей-женщин цвет вообще никакой роли не играл.

На самом деле не всем мужчинам нравятся каблуки

В 2015 году ученые провели эксперимент. Дамы на каблуках 9 см и без каблуков обращались к мужчинам за помощью. Один из опытов заключался в следующем: женщина намеренно роняла перчатку, а исследователи фиксировали, поднимет ли ее мужчина. В результате оказалось, что сильный пол охотнее помогал дамам на каблуках, чем без них. Однако в 2019 году выяснилось, что эксперимент был проведен с ошибками, а потому его результаты не могут считаться достоверными. Как следствие, был сделан вывод: каблуки не влияют на степень привлекательности женщин.

Мужчины предпочитают женщин, которые похожи на них внешне

Мужчины предпочитают женщин, которые похожи на них внешне, из эгоистических соображений: при союзе двух людей с общими чертами лица велика вероятность, что ребенок будет похож на отца. Этот выбор обусловлен эволюцией: каждый из нас инстинктивно стремится продолжить род и при этом желает, чтобы потомство наследовало максимум наших признаков.

9 из 10 женщин ничего не имеют против лысины

Многие считают лысых мужчин честными и уверенными в себе, а потому больше склонны им доверять. При этом никому не нравится, когда сильный пол скрывает лысину, зачесывая остатки волос набок. Почти все в качестве примера красивых мужчин упомянули Брюса Уиллиса, Дуэйна Джонсона, Джейсона Стейтема и некоторых других знаменитостей, подчеркнув, что отсутствие волос во многих случаях играет мужчинам на руку, так как подчеркивает идеальную форму черепа.

Уверенные в себе мужчины выбирают высоких женщин, даже если сами до них не дотягивают

Неуверенные в себе парни часто потакают собственным комплексам, выбирая даму, которая будет значительно ниже их. И наоборот: чем увереннее мужчина, тем больше вероятность, что он захочет иметь дело с высокой барышней. Кроме роста, здесь играет большую роль психология: чем выше женщина, тем она кажется более независимой и амбициозной. А дамы низкого и среднего роста представляются лучшими матерями и более заботливыми партнершами.

Женщинам больше нравятся мужчины с животиком, нежели качки

В то время как мужчины пытаются накачаться, в мире растет популярность мужского бодипозитива. Такая тенденция наблюдается с 2016 года. Если верить ученым, то 4 из 5 женщин считают, что небольшой живот говорит о том, что его хозяин очень уверен в себе. Согласно другому исследованию, 65 % людей находят бодипозитивных мужчин привлекательными, а 61 % — сексуальными.

Мужчины с татуировками выглядят доминирующими, но начинать с ними серьезные отношения никто не торопится

Подсознательно татуировки воспринимаются нами как показатель силы. Это неудивительно, поскольку раньше тату были крайне болезненными, а их нанесение могло привести к заражению крови. Если этого не случалось, мужчина считался крайне выносливым. В результате одного эксперимента выяснилось, что татуировки по-прежнему указывают на степень силы своего обладателя. Однако это не означает, что люди склонны выбирать татуированных партнеров: тату или пирсинг ассоциируются со склонностью к риску, агрессией и импульсивностью. Эти качества отнюдь не являются теми характеристиками, которые многие из нас хотели бы видеть у человека, с которым хочется связать свою жизнь.

Длина ног имеет значение

Считается, что чем длиннее женские ноги, тем они привлекательнее в глазах противоположного пола. Это мнение ошибочно. Такую теорию выдвинули ученые. Они проанализировали степень привлекательности дам из разных стран в зависимости от длины их ног. Выяснилось, что мужчины предпочитают среднюю длину. Короткие или слишком длинные, модельные ноги вызывают у них одинаковое отторжение.

Мужчины скорее обращают внимание на грустных женщин, чем на шутниц

Считается, что мужчины шутят лучше женщин. Ученые объясняют этот стереотип с точки зрения эволюции: человек, способный рассмешить, в наших глазах предстает доминирующим. В частности, поэтому сильный пол часто относится к женщинам, которые любят шутить, как к соперницам, а не потенциальным возлюбленным. Кроме того, подсознательно мужчина скорее обратит внимание на грустную даму, чем на веселую. Потому что грустная женщина вызывает желание утешить ее и сделать счастливой.

Бонус: если человек становится богатым, то у него могут измениться вкусы

Чем богаче мужчина, тем больше требований у него к внешности избранницы. И наоборот. К тому же менее обеспеченные относятся ко второй половине намного серьезнее и обычно не склонны вступать в случайные связи. Тогда как богатые представители сильного пола этим грешат. Любопытно, что у женщин такой зависимости не прослеживается. Много она зарабатывает или не очень, требования к внешности партнера у нее не меняются.