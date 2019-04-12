9 особенностей людей, которые с большой вероятностью проживут больше 100 лет

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Долгожителями принято называть людей, которые преодолели 100-летний рубеж. Хотя для некоторых и это не предел. Генетики пристально изучают такие случаи, чтобы понять, что же отличает долгожителей от обычных людей. И некоторые общие черты они действительно нашли.

Мы в AdMe.ru интересуемся свежими медицинскими теориями. Особенно если они способны помочь продлить жизнь. В этот раз мы составили для вас список характеристик, общих для большинства долгожителей. Некоторые из них врожденные, но часть вполне может перенять каждый из нас.

1. Генетическая предрасположенность

«Моей бабушке 92 года. Она подарила мне картину, где нарисована я с любимым котом».

Гены — первое, чем интересуются ученые, когда речь идет о долгожителях. И, хотя никаких особых «генов долголетия» не найдено, некоторое сходство у таких людей есть. У большинства преодолевших столетний рубеж близкие родственники также прожили долгую жизнь. Например, в семье Жанны Кальман такие люди встречались в 5 поколениях. Кроме того, ученые обнаружили ряд схожих генетических мутаций, которые встречаются у проживших 100 и более лет. Возможно, благодаря им биологический возраст этих людей на 10–30 лет меньше хронологического.

2. Умеренное питание

Нормальный вес и скромное питание — то, что отличает всех долгожителей. У японцев, среди которых больше всего столетних людей, популярно мнение, что насыщаться нужно на 80 %, то есть вставать из-за стола немного голодным. Известные долгожители из других стран подтверждают эту теорию: не все они питались идеально правильно, но у каждого индекс массы тела был даже немного ниже нормы.

3. Средиземноморская и японская диеты

Самый длинный срок жизни — у жителей Японии, а самая старая женщина в мире жила на юге Франции. Диетологи признали эти места планеты самыми благополучными с точки зрения диеты. Японцы потребляют много рыбы и морепродуктов, французы — оливковое масло, много овощей и фруктов. Все это гораздо полезнее, чем обжаренное красное мясо, жирные соусы и другие блюда, популярные во многих странах.

4. Социальная активность

Долгожителей отличает отсутствие психических изменений, свойственных людям их возраста. Они не страдают от болезни Альцгеймера и других поражений мозга. Многие ученые считают, что, наряду с генетикой, сохранность мозга обеспечивает их активность в обществе. Например, американка Гертруда Уивер посещала занятия для пенсионеров даже после своего 115-летия. Большинство долгожителей продолжают работать и заниматься общественной деятельностью до глубокой старости.

5. Регулярная физическая нагрузка

Постоянные физические занятия действительно помогают заметно продлить жизнь, и те, кто перешагнул столетний рубеж, тому подтверждение. Большинство из них с юности занимались спортом и сохранили эту привычку до глубокой старости: так, например, Жанна Кальман каталась на велосипеде и занималась фехтованием до 100 лет.

6. Интеллектуальная активность

С возрастом заниматься интеллектуальным трудом становится сложнее, однако те, кто живут долго и остаются в здравом уме, продолжают делать это до глубокой старости. Почти все долгожители сохраняли ясное сознание вплоть до смерти: исследователи зафиксировали, что и в 115 лет многие из них были способны решать математические задачи и читать довольно сложные книги. Отсутствие же интеллектуальной деятельности ускоряет старение мозга и способствует развитию проблем в его работе.

7. Общение с более молодыми людьми

Ученые выяснили, что в зрелом возрасте общение с юными людьми благоприятно влияет на психологическое состояние и позволяет чувствовать себя более молодым. Люди, которые много работают или общаются с теми, кто моложе их, часто чувствуют себя лучше, чем их ровесники. Кроме того, общение с юным поколением позволяет почувствовать себя более нужным и значимым. Если говорить о долгожителях, то Мари-Симон Капони, прожившая 113 лет, никогда не имела детей, но воспитывала своих племянников и племянниц, а также до глубокой старости работала библиотекарем и очень любила общаться с людьми.

8. Насыщенная духовная жизнь

Практически все долгожители верили в бога и были приверженцами какой-то религии. Ученые подтверждают: развитие духовности действительно может продлить жизнь. При этом совершенно неважно, является ли человек католиком или буддистом, — помогает не сама религия, а в первую очередь социальная общность, которую ощущают верующие люди. У тех, кто активно участвует в жизни своей религиозной общины или организации, как правило, достаточно большой круг общения. А люди, вокруг которых много единомышленников, чувствуют себя счастливее, испытывают меньше стресса и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

9. Работа на свежем воздухе

Многие из тех, кто прожил 100 лет и больше, занимались физическим трудом и много времени проводили на природе. Ученые обнаружили, что в одном из регионов Греции, где преобладающими видами деятельности являлись земледелие и выпас овец, долгожителей было гораздо больше, чем в других частях страны. Та же ситуация характерна и для других стран, например Италии. Скорее всего, регулярные физические нагрузки, хорошая экология и умеренное питание помогли этим людям оставаться в форме и прожить дольше своих ровесников. Кроме того, работа на земле снижает уровень стресса, улучшает самочувствие и поднимает самооценку. И чтобы добиться этого, не нужно радикально менять сферу деятельности — достаточно садоводства в качестве хобби.

Бонус: после 80 лет риск развития рака и болезней сердца снижается

Изучая долгожителей, ученые пришли к необычному открытию: возможно, с какого-то момента жить дольше им помогает сам возраст. Долгожители умирают не от рака или инфаркта, а от естественных причин. У тех, кто перешагнул 80-летний рубеж, гораздо реже развиваются злокачественные опухоли или болезни сердечно-сосудистой системы. А ведь именно они являются самыми распространными причинами смерти людей во всем мире.

Жить долго — мечта многих. Но, судя по опыту тех, кому 100 лет и больше, на 50 % ее осуществление зависит от нас. А у вас есть знакомые или родственники, которые прожили очень долгую жизнь?