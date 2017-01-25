9 органов человека, о предназначении которых многие не знают

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И в XXI веке в теле человека еще остаются органы, с функциями которых даже ученые знакомы не до конца. Сегодня AdMe.ru хотел бы рассказать об органах, о которых мы все когда-то что-то слышали, но толком не знаем, зачем они нужны.

Эпифиз

В этой железе образуется гормон мелатонин. Он вырабатывается только в темноте и регулирует суточные ритмы. У некоторых рыб, земноводных и рептилий на месте эпифиза есть теменной (или третий) глаз. Он воспринимает интенсивность света, но не дает изображения. У него есть сетчатка и аналог хрусталика, а его функция сходна с функцией эпифиза человека — регуляция суточных ритмов. Вполне возможно, что когда эзотерики говорят про третий глаз, они имеют в виду эпифиз. Но у нас эпифиз уже не имеет функций, сходных со зрением.

Копчик

Многим известно, что копчик — это рудиментарный хвост, однако у него немало важных функций. Он служит для прикрепления многих мышц и связок, необходимых для функционирования кишечника и органов мочеполовой системы. Помимо этого, копчик играет роль в распределении физической нагрузки при смене положения тела.

Аппендикс

У травоядных животных бактерии, обитающие в нем, участвуют в переваривании целлюлозы. У людей же он редуцирован. Самое обидное, что аппендикс может воспалиться, тогда его придется срочно удалять. Поэтому долгое время в США было нормой удалять аппендикс всем новорожденным. Оказалось, что после этого дети отставали в физическом и умственном развитии, чаще болели. Аппендикс — это своеобразная «ферма» для полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Людям с удаленным аппендиксом сложнее восстанавливаться после отравлений, их иммунитет также понижается.

Миндалины (гланды)

Миндалины — это скопления лимфоидной ткани, расположенные в носоглотке. Они защищают нас от бактерий и вирусов, которые мы ежедневно вдыхаем в больших количествах. Иногда при долгом воспалении миндалин они сами становятся источником инфекции, вместо того чтобы защищать организм. Тогда врач может посоветовать удалить их. Полная иммунологическая роль миндалин все еще остается неясной.

Соски у мужчин

Их появление связано с тем, что сразу после зачатия Y-хромосома неактивна, и все зародыши начинают развиваться одинаково. Только на втором месяце эмбрионального развития ее гены включаются. Тогда первичные половые железы у будущих мужчин превращаются в семенники и начинают вырабатывать мужские половые гормоны. Под их действием происходит масса перестроек. Но соски так и остаются на месте.

Селезенка

Еще Гален считал селезенку органом, «полным таинственности». Ее функции не до конца изучены, тем не менее вот основные из них: производит лимфоциты и антитела;

разрушает старые эритроциты, остатки которых направляются в печень;

является депо крови, которая высвобождается при физических нагрузках.

Придаточные пазухи носа

Единого мнения об их функциях до сих пор нет. Согласно разным версиям, пазухи: уменьшают относительную массу костей черепа;

участвуют в формировании голоса, действуя как резонатор;

при травмах действуют как антиударный буфер;

согревают и увлажняют вдыхаемый воздух.

Тимус (вилочковая железа)

В вилочковой железе формируются Т-лимфоциты, которые борются с вирусами и инфекциями. Причем наиболее интенсивно это проходит в первые 2–3 года жизни, а потом ее функция начинает угасать. К 30 годам она затухает практически полностью, а у пожилых от вилочковой железы, как правило, не остается и следа. Наверное, поэтому тимус называют железой молодости.

Вомероназальный орган

Этот орган отлично развит у животных. С помощью него они распознают летучие вещества, что не под силу обычному обонянию. Также с его помощью животные улавливают феромоны. Может быть, вы замечали, что ваш кот нюхает что-то с открытым ртом? Это происходит от того, что вомероназальный орган у него находится на небе. У человека этот орган тоже есть, но развит гораздо хуже и выглядит как небольшое углубление в носовой полости. Выполняет ли он какие-либо функции, пока неясно.