9 опасных мифов о родинках и загаре, в которые верят даже некоторые врачи

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Оказывается, с родинками, загаром и меланомой связано много ложных утверждений, в которые большинство людей продолжают верить. Одни начинают бить тревогу, только когда обычная родинка вдруг начинает расти и менять свой вид. Другие не удаляют новообразование до последнего, боясь серьезно заболеть. А третьи и не догадываются, что загореть можно, даже если на улице пасмурно и идет дождь.

AdMe.ru собрал несколько обсуждаемых годами мифов о родинках, которые уже давно пора развенчать во имя здоровья и красоты.

Миф № 9. Меланомы чаще появляются на лице и руках

Заметить странные родинки на руках и лице проще. Но, по статистике, у женщин меланомы чаще появляются на ногах, а у мужчин — на спине. Врачи советуют уделять внимание родинкам на местах соприкосновения с одеждой или обувью из-за повышенного риска их повреждения. Вероятность возникновения меланомы повышается с каждым солнечным ожогом, особенно если они получены в раннем детстве. Учитывается и генетический фактор: если у ближайшего родственника обнаружили меланому, вероятнее, она появится и у вас.

Миф № 8. Опасность представляют большие, темные и выступающие родинки

Злокачественная опухоль во время зарождения часто выглядит как обычная родинка. Врачи советуют пройти осмотр у онколога или дерматолога в медицинском учреждении, если на вашем теле больше 50 родинок. В группу риска попадают светлокожие, голубоглазые и рыжие люди, а также те, у кого на лице веснушки. Темные пятна на глазном яблоке, похожие на родинку, — повод срочно записаться к офтальмологу. В большинстве случаев они безвредны, но некоторые являются злокачественным поражением глаза.

Миф № 7. Удаляют только опасные родинки

Врачи быстро удалят любую родинку, если она вам мешает физически или выглядит эстетически непривлекательно. Например, если вы боитесь повредить ее одеждой или она выглядит некрасиво на лице. Это абсолютно безопасно для здоровья. Главное — удалять родинку только в медицинском учреждении, где ее направят на гистологическое исследование. Так исключается шанс случайно пропустить образование, которое начало превращаться в меланому и могло дать метастазы при неправильном удалении.

Миф № 6. Вырезать родинку скальпелем — прошлый век

Сегодня наиболее эффективным способом удалить родинку является скальпель. Благодаря отступу в сторону кожи и в глубину скальпель полностью удаляет образование, препятствуя распространению возможных раковых клеток и метастаз. Саму родинку отправляют на гистологическое обследование, чтобы определить, есть ли внутри нее раковые клетки. Если их находят, сразу начинается лечение. Когда дело касается лица, ушей, гениталий или пальцев, врачи используют микроволновой метод. Специальный прибор послойно испаряет родинку и формирует защитную корку, чтобы рана зажила естественным путем. Часть удаленного образования отправляется на гистологический анализ. Не удаляйте родинки у врачей, которые предлагают использовать лазер, жидкий азот или иной способ, при котором биоматериал не забирают для анализа. Новообразование способно дать метастазы, от которых человек погибнет через 6–8 месяцев. Вы рискуете здоровьем из-за неграмотности врачей.

Миф № 5. Если кожа смуглая или темная, можно обойтись без солнцезащитного крема

Люди со смуглой и темной кожей не состоят в группе риска: их кожа стала результатом эволюции. Так природа пытается защитить человека от вредного воздействия ультрафиолета. Но, к сожалению, людям еще далеко до африканских слонов, которые невосприимчивы к вредным лучам солнца благодаря плотной коже и особым генам. Поэтому даже темнокожим людям нужно пользоваться солнцезащитными средствами, носить головные уборы, а в некоторые дни и вовсе избегать нахождения на солнце. Кстати, на темной коже сложнее отличить здоровый румянец от развивающегося солнечного ожога.

Миф № 4. Кожа не загорит, если на улице пасмурно и дождь

Ультрафиолетовые лучи проникают через облака, поэтому наша кожа загорает в течение дня, даже если на улице льет дождь. Но интенсивность излучения меняется в зависимости от погодных условий и времени года. Сегодня на каждом смартфоне в приложении о погоде указан УФ-индекс. Он подскажет, как правильно подготовить свою кожу. Например, если УФ-индекс равен 1 или 2, используйте солнцезащитный крем с фактором риска SPF 30. Если показатель УФ составляет от 3 до 7, носите головной убор, солнцезащитные очки и выбирайте свободную одежду, которая спрячет руки и ноги. Если УФ-индекс больше 7, в течение дня держитесь в тени и наносите на все тело солнцезащитный крем, а с 11:00 и до 17:00 не выходите на улицу. Эти правила касаются даже тех, у кого от рождения темная и смуглая кожа.

Миф № 3. У некоторых людей просто много родинок и веснушек с рождения. И это не повод беспокоиться

Существует синдром множественных диспластических невусов, когда все тело покрыто родинками. Любая из них способна переродиться в меланому. Таким людям рекомендуется проходить осмотр с использованием видеодерматоскопа. Он фотографирует кожу и позволяет отследить появление новых родинок, а специальный объектив для флуоресцентной диагностики отличит патологии от здоровой кожи. Люди с веснушками тоже уязвимы перед УФ-лучами. Такие пигментные пятна не содержат большого числа клеток, производящих меланин, поэтому их цвет бледнее, чем у родинок. Людям с веснушками рекомендуются кремы с защитой от солнца больше 35 SPF. Большинство родимых пятен не представляют опасности, но, чтобы исключить риск мутации, лучше пройти обследование у врача и наносить солнцезащитный крем, если этот участок кожи открыт.

Миф № 2. Если произошла травма родинки, ее надо удалять

В такой ситуации нужно сначала обработать рану антисептиком, чтобы избежать заражения. Затем нанести средство, стимулирующее регенерацию тканей. А после как можно скорее записаться на осмотр к онкологу или дерматологу в медицинском учреждении. Сама травма родинки не является поводом ее удалять. Но часто внутренние патологические процессы приводят к изменениям, из-за которых она легко травмируется. Поэтому осмотр у врача нужен, чтобы исключить риск возникновения меланомы.

Миф № 1. Если содрать родинку, можно заболеть раком

Нет однозначных доказательств, что из-за травмы родинка перерождается в меланому. Чаще травмированная родинка, которая при обследовании оказалась опасной опухолью, изначально росла как меланома. В таком случае процесс репарации ткани, который провоцирует рост любых клеток, просто ускорил развитие меланомы. С другой стороны, человек часто думает, что повредил родинку, просто увидев кровь вокруг нее. Такое кровотечение может быть вызвано не травмой, а патологическими процессами внутри родинки. Это опасный симптом, при котором нужно срочно обратиться к врачу.