Мы собрали 9 новых видов мошенничества с банковскими картами и способы защиты от них

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«Случайно перевел вам ₽ 100, верните, пожалуйста», — этот вид мошенничества наверняка знают все. Но что делать, если вам действительно перевели ₽ 10 000 на карту и просят вернуть обратно? Бросаться к мобильному банку или отказать? Не стоит делать ни того, ни другого. Мы расскажем, как не стать невольным участником преступления и жертвой других мошеннических схем.

AdMe.ru нашел примеры мошенничества, которые выглядят очевидными, пока не попадаешь в них сам, и подкрепили их рекомендациями, как защитить свои деньги.

1. Звонок с предложением использовать бонусы

Как это работает? Звонок обычно адресный: вас называют по имени, рассказывают о накопленных бонусах. Мошенники могут представиться «Федеральным бонусным центром», особо наглые — «Билайном», Сбербанком или другой авторитетной компанией. Мошенники предлагают потратить бонусы, оплатив ими часть стоимости их товаров, или забрать подарок. Если человек отказывается — бросают трубку. В случае отказа от получения посылки начинают шантажировать. Обратите внимание, что в СМС мошенники ссылаются на ГПК РФ — этот кодекс не имеет отношения к обычным покупателям, распространяется на отношения между юрлицами. Естественно, за отказ получить посылку не может наступить никакая уголовная ответственность по УК РФ. Что делать? Есть смысл ничего не покупать у незнакомых людей по телефону, даже если вас называют по имени, представляются федеральной организацией и предлагают огромные скидки. Не стоит называть личные данные, адрес проживания.

2. СМС якобы от имени банка

Как это работает? Важные сообщения, присланные якобы из банка. Например, о блокировке карты с указанием номера телефона, куда нужно перезвонить, чтобы карту разблокировать. Если вы позвоните по указанному номеру, скорее всего, вас попросят подойти к банкомату и совершить какие-то действия с картой. Делать этого не стоит, нужно только обращаться в отделение. В таких СМС обычно указан другой отправитель, может быть немного изменен номер или название банка. Если сомневаетесь, от кого СМС, проверьте историю переписки: СМС от мошенников попадут в новый чат, где нет истории сообщений из банка. Что делать? Если вас вынуждают обратиться в банк, стоит перезванивать только по номеру, указанному в привычном СМС от банка, на обороте банковской карты или сайте. То же касается переходов по ссылке, которую вам прислали в сообщении.

3. Перевод на карту от неизвестного лица

Как это работает? Мошенник действительно переводит на карту деньги. Затем поступает звонок: отправитель ошибся, просит вернуть деньги, но на другую карту. В таком случае не стоит бросаться на помощь и переводить деньги туда, куда скажут. Вероятно, кто-то пытается обналичить крупную сумму, сбрасывая ее небольшими кусочками на разные счета. Если вы переведете деньги, ваш счет могут заблокировать по подозрению в мошеннических операциях. Будет сложно доказать, что вы не являетесь соучастником преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Что делать? Если человек действительно ошибся, он может обратиться в отделение банка и отменить перевод, предоставив свои документы. Если же вас настойчиво просят перевести деньги на другой счет и всячески уходят от самостоятельного решения вопроса — это повод обратиться в службу безопасности банка. Оставлять деньги у себя, радуясь «подарку», тоже нельзя. Правоохранительные органы усиленно борются с «обнальщиками», потому под горячую руку попадет не только человек, который перевел деньги, но и вы как последнее звено цепочки (на каком основании вы оставили деньги у себя?).

4. Обман с платной доставкой

Как это работает? Вы выбрали товар: понравилась цена, подходит расположение продавца, вам хочется забрать эту вещь поскорее. Вас просят внести предоплату за доставку. Возможно, даже предлагают прислать скан паспорта, но это тоже не выход: на Avito порой используют не свой документ, а чужой, полученный в диалоге с продавцом / покупателем по другой сделке. После получения предоплаты за доставку продавец пропадает. Что делать? Желательно заключать все сделки при личном контакте. Если вы продавец — будете уверены, что получите деньги. Если покупатель — убедитесь, что товар соответствует заявленному на фото. В общем, будете спать спокойно.

5. СМС с платежным кодом

Как это работает? После такого СМС поступает звонок: человек утверждает, что ошибся цифрой в номере, ему нужно срочно подтвердить транзакцию, купить билет на самолет и вылететь к беременной жене и т. п. Что делать? Подобное сообщение говорит о том, что кто-то пытается воспользоваться вашими данными для оплаты. И называть код нельзя.

6. Обман на кассе в супермаркете

Как это работает? Предлагают заплатить за вас картой, чтобы вы потом отдали деньги наличными. После всех взаиморасчетов оказывается, что карта, которой за вас заплатили, была недавно украдена. И у вас могут потребовать деньги, так как вы якобы стали соучастником преступления. Что делать? Не помогайте незнакомым людям в очереди. Конечно, бывают разные ситуации, порой человек действительно нуждается в помощи. Но лучше 100 раз подумать. В любой непонятной ситуации, когда вас пытаются обвинить в том, чего вы не делали, вызывайте полицию.

7. Письма или СМС с переходом по ссылке

Как это работает? В таких СМС или письмах на почту злоумышленники хотят заставить получателя перейти по ссылке. Это может быть приглашение на работу, уведомление о наличии долга или аресте имущества. Или СМС о поступлении денег. Что делать? Даже если СМС или письмо вызывает доверие, стоит все перепроверить: поискать номер отправителя в интернете, проверить правильность написания доменного имени сайта. Не стоит никуда переходить и ничего скачивать.

8. СМС, вовлекающие в платную переписку

Как это работает? Приходит СМС, на которое нужно ответить. Это может быть поздравление с выигрышем или призыв завершить какое-то действие. Но так как схему с выигрышем уже практически никто не воспринимает всерьез, вероятнее получить СМС, которое заставит задуматься или будет взывать к страху. Что делать? Проверить номер, который значится отправителем, можно в базе коротких номеров МТС, в базе «Мегафона» либо другого оператора сотовой связи.

9. Обман при продаже недвижимости

Как это работает? При продаже недвижимости потенциальный покупатель как бы хочет убедиться, что говорит с собственником, а не с посредником, и что с недвижимостью юридически все в порядке. И просит выписку из ЕГРН. При этом покупатель дает ссылку на сервис, который изготавливает эти выписки в частном порядке, и дороже, чем если заказывать документ напрямую. Что делать? Естественно, не делать платные выписки для потенциальных покупателей. Если человек заинтересован — ему стоит приехать, посмотреть недвижимость. Отправлять документ неизвестному лицу не лучшая идея.

Бонус: не надо так

Владельца карты обмануть не успели: кто-то заблокировал ее через контактный центр банка. Но это отличный пример того, как не нужно относиться к своей безопасности, ведь некоторые операции можно совершать и без кода CVV, зная лишь номер карты и срок ее действия.

Какие вы знаете способы защиты денег от мошенников?