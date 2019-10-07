9 нестандартных экоинициатив, от которых становится спокойнее за судьбу планеты

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Весь мир сейчас активно обсуждает Грету Тунберг и ее речь в ООН об изменениях климата, которые могут привести к катастрофическим последствиям для нашей планеты. Проблемы экологии волнуют не только шведскую школьницу: все больше людей в разных странах выступает с нестандартными инициативами, призванными дать проблеме больше огласки и в конечном итоге защитить Землю от разрушительных влияний.

Мы в AdMe.ru уверены, что авторы каждой их этих 9 идей тоже достойны премии за вклад в сохранение окружающей нас среды. Вот только немного сомневаемся: может, фотороботы людей, мусорящих на улицах, — это перебор?

1. Азиатские супермаркеты используют банановые листья вместо пластиковой упаковки

Супермаркет Rimping в Таиланде запустил настоящий флешмоб, когда начал использовать банановые листья в качестве органической альтернативы пластику. Инициативу подхватили не только тайские, но и вьетнамские фирмы. Покупатели встретили такую замену позитивно: они с большей охотой покупают овощи, если видят, что они завернуты «в эти прекрасные банановые листья».

2. Индийская фирма делает из органических материалов даже стаканчики

Компания Banana Leaf Technology использует банановые листья в промышленных масштабах. Фирма особым образом обрабатывает органический материал, чтобы он держал форму, не разлагался и был защищен от бактерий. После такой обработки листья могут служить упаковкой не только для сухих продуктов, но и для жидкостей.

3. Американские ученые научились очищать сточные канавы водорослями

Ученые из Университета Райс в Хьюстоне научились использовать водоросли для очищения муниципальных сточных вод. На протяжении 14 недель эксперимента исследователи выращивали различные штаммы в 12 бассейнах под открытым небом. Оказалось, что водоросли в канализации не только нормально развиваются, но и перерабатывают более 90 % нитратов и 50 % фосфора. Очищенные таким образом стоки можно сливать в водоемы без вреда для них.

4. Британцы впервые создали посуду из производственных отходов

Английская мастерская Grandy представила коллекцию посуды, произведенной исключительно из битой керамики, стекла и каменных отходов. Фирма провела масштабные научные изыскания, изучила состав глины и глазури, которые обычно используются в производстве посуды, придумала, как получить нужные компоненты из отходов. В итоге получились симпатичные и практичные тарелки и чашки, которые можно мыть в посудомойке и греть в микроволновке.

5. Компания в США производит зеленый бетон и цемент

Американская фирма научилась производить цемент и бетон, которые выбрасывают в атмосферу на 70 % меньше углекислого газа. Оказывается, эти материалы занимают третье место по выработке CO₂ (первые строчки — за автомобилями и заводами). Зеленый бетон и цемент не только выбрасывают меньше вредного газа: при их производстве используется значительно меньше пресной воды и нефти.

6. В Панаме строят деревню из пластиковых бутылок

Канадский эмигрант Роберт Безо собрал более 1 млн пластиковых бутылок и нашел им нестандартное применение. Он приобрел участок в 33 гектара на панамском острове Бокас-дель-Торо и начал строить экологически чистую деревню. Каркасы домов он варит из металлической арматуры, а затем наполняет их пустыми бутылками. Пластиковая тара оказалась хорошим строительным материалом: в частности, она отлично защищает от жары.

7. Итальянская фирма разработала соковыжималку, которая делает стаканчики из кожуры апельсинов

Дизайнерская фирма Carlo Ratti Associati разработала соковыжималку, которая не только делает апельсиновые фреши, но и находит применение оставшейся после выжимания кожуре. В машину встроен 3D-принтер, который прямо на месте перерабатывает корки и печатает из них одноразовые стаканчики. Такое вот безотходное производство.

8. В Австралии мусор ловят рыболовными сетями

Две дренажные сети для сбора отходов были установлены в заповеднике Хенли в Австралии. До этого рабочие собирали мусор вручную, КПД их действий был невысок. Сети оказались намного продуктивнее: всего за несколько месяцев они собрали 370 кг мусора, выброшенного посетителями в местные водоемы.

9. В Гонконге составляют фотороботы людей, бросающих мусор, на основе ДНК

Неправительственная организация Hong Kong Cleanup придумала оригинальный способ, как наказать злостных нарушителей чистоты и порядка. Активисты собрали мусор на улицах и взяли с него образцы ДНК. На их основе удалось составить фотороботы нарушителей. Плакаты и интерактивные доски с портретами разместили в людных местах, чтобы показать: ни один человек, выбрасывающий мусор в неположенном месте, не останется анонимным. Кампания помогла немного притупить острую проблему с мусором в Гонконге — по данным этой же организации, ежедневно горожане производят 16 т мусора.

Какая инициатива показалась вам наиболее значимой?