9 неожиданных способов стать привлекательнее, которые действительно работают, согласно науке

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Наши суждения о красоте и восприятие окружающих во многом продиктованы историческим прошлым. Процессы, которые происходили в мозге человека миллионы лет, не могут исчезнуть просто так. Исследования Принстонского университета подтвердили, что выразительная жестикуляция и напористость сигнализируют нам об уверенности и силе, в чем мы похожи на многих животных. Ученые исследовали и другие показатели, которые влияют на привлекательность мужчин и женщин.

AdMe.ru решил разобраться, как произвести впечатление и очаровать человека, используя данные науки, и делится с читателями действенными советами.

1. Носите солнцезащитные очки

Все мы знаем, что зрительный контакт — важный элемент для знакомства. Однако преподавательница британского Университета Ноттингем Трент заметила, что люди в темных очках выглядят очень эффектно и привлекательно. Она пришла к выводу, что солнцезащитные очки делают лицо симметричным, а такие лица кажутся нам красивыми. Также темные очки делают образ таинственным, и человеку в темных очках легче находить общий язык с малознакомыми людьми и чувствовать себя уверенно. Кроме того, очки ассоциируются с популярностью и роскошью, потому что многие знаменитости надевают их, выходя в свет.

2. Унисекс нравится всем

Многие уверены, что женщины любят брутальных дровосеков, а мужчины — хрупких принцесс. Это не совсем так и связано не только с индивидуальными предпочтениями. Исследования подтвердили, что люди, сочетающие в имидже атрибуты обоих полов, кажутся нам сексуально привлекательными и талантливыми. Так что не нужно каждый день носить платье и каблуки, чтобы «зацепить» кавалера, джинсы и клетчатая рубашка — это тоже отличный вариант. Другое исследование показало, что женщины разных национальностей не прочь выстраивать долгосрочные отношения с мужчинами с нежными чертами лица, а мужчинам нравятся как лица с мужественными чертами, так и женственные.

3. Организуйте группу поддержки

Если вы хотите очаровать человека при первой встрече, подойдите к нему с компанией своих друзей, а не в одиночку. Исследователи визуального восприятия лиц попросили испытуемых оценить привлекательность людей по одиночным и групповым фотографиям. На групповом фото объекты казались более привлекательными. Ученые связывают это с тем, что наш мозг составляет мнение об определенном члене группы, основываясь на данных обо всех ее участниках. Человек как будто впитывает в себя привлекательность остальных членов группы, так что вы будете нарасхват, если появитесь в обществе Райана Гослинга и Скарлетт Йоханссон.

4. Подберите индивидуальный аромат

Исследования подтвердили, что запах человека играет важную роль для нашего восприятия. С помощью обоняния мозг анализирует химические элементы, вызывая в нас те или иные чувства. Так, испытуемые женщины после запаха мужского пота чувствовали приятное расслабление и сексуальное возбуждение. Ученые рекомендуют использовать ненавязчивые ароматы, которые не маскируют естественный запах человеческого тела, а сливаются с ним. А британская компания Daz выяснила, что женщин притягивают запахи бензина, чернил для принтера и кожаных изделий, исходящие от мужчин. Мужчинам же нравится чувствовать от женщин ароматы губной помады, детского лосьона и жареной еды.

5. Угостите вкусняшкой

Путь к сердцу лежит через желудок. Ученые подтвердили, что эта фраза правдива и для мужчин, и для женщин. С детства еда ассоциируется у нас с материнской заботой, поддержкой и успокоением. Угощая других, мы показываем свое гостеприимство, поощряем за достижения и успокаиваем в трудной ситуации. Так что всегда берите с собой несколько конфет и угощайте понравившихся людей.

6. Заведите собаку

Независимые исследования подтвердили, что люди с собаками получают больше внимания от противоположного пола. Например, мужчинам, выгуливающим своих любимцев, женщины давали номер своего телефона в 3 раза чаще, чем мужчинам без собак. Исследователи объясняют это тем, что владелец собаки ассоциируется с заботливым человеком, который способен построить крепкие и долгосрочные отношения.

7. Выгибайте спину

Чтобы получать удачное фото, многие девушки немного выгибают спину. И это не случайно: исследования Техасского университета подтвердили, что мужчинам нравится выраженный изгиб спины. И визуальное увеличение попы здесь ни при чем. Ученые объясняют это тем, что прогиб в пояснице с давних времен помогал телу женщины легче переносить беременности, следовательно, делал их выносливыми в глазах самцов. Это еще раз доказывает, что многие наши предпочтения и особенности восприятия связаны с развитием человечества, а не полностью индивидуальны.

8. Не увлекайтесь тренировками

С 2015 года пользователи интернета обратили внимание на тип мужской фигуры, который получил название «папино тело» (dad bod). Эта идеальная, по мнению многих женщин, мужская фигура — нечто среднее между небольшим пивным пузиком и обычным спортивным телом. Кажется, что такие мужчины не запускают себя, но не прочь расслабиться и хорошо поесть. Они не одержимы тренировками и спортивным питанием. Девушки чувствуют себя уверенно рядом с ними, не тревожатся из-за своих мелких недостатков, и для них не будут сюрпризом изменения внешности через 20 лет. Мода на перекачанное тело прошла, сейчас всем нравится естественность.

9. Улыбайтесь, когда это действительно нужно

Все мы знаем, как улыбка преображает человека. Однако исследование Университета Британской Колумбии выявило некоторые различия между тем, как люди реагируют на эмоции противоположного пола. Женские эмоции радости, выраженные улыбкой, оказались самыми привлекательными для мужчин. Женщины больше оценили мужские эмоции гордости и смущения. Поэтому мужчинам при знакомстве с девушкамии стоит разнообразить спектр эмоций, а не стремиться улыбаться во все зубы.