9 неочевидных изменений в теле, за которыми могут скрываться опасные болезни

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Порой мы не придаем должного внимания несущественным изменениям, происходящим в нашем теле. «Пройдет», — так рассуждает большинство из нас. Тем не менее иногда за безобидными переменами скрываются первые звоночки опасных недугов.

AdMe.ru беспокоится о своих читателях, поэтому подобрал неочевидные симптомы тяжелых болезней, которые лучше распознать на ранних стадиях и вылечить.

Першение в горле

Обычно мы принимаем першение в горле за признак простуды. Схожие симптомы появляются в результате эндокринных нарушений. Гипотиреоз, или снижение функции щитовидки, провоцирует огрубление голоса. А при гипертиреозе щитовидная железа увеличивается и давит на трахею — возникает першение и ощущение удушья. Состояние может сопровождаться типичными симптомами ОРВИ: повышением температуры, слабостью, дрожью в конечностях. Обычно простуда проходит за неделю. Если симптомы мучают вас месяц и более, стоит задуматься: проблема глубже, чем кажется.

Сухие потрескавшиеся губы

Губы становятся суше и трескаются не только из-за холодной погоды или ветра. Если вы не можете и часа прожить без специального бальзама, возможно, это дегидратация, или обезвоживание организма. Когда организму не хватает воды, она выводится из наименее важных частей тела (например, губ) и переносится в более важные органы — сердце и мозг. Это патологическое состояние изменяет метаболизм. С годами человек потребляет меньше жидкости и теряет способность правильно оценивать чувство жажды. Наряду с сухими губами у вас снижен аппетит, появились усталость, головная боль, а посещение уборной случается реже обычного? Это повод задуматься над своим состоянием и, конечно, выпить достаточное количество воды незамедлительно.

Боль в паху

Неприятные болевые ощущения в области паха могут быть абсолютно не связанными с венерическими заболеваниями. Так может проявляться хронический пиелонефрит. Хворь может развиваться в организме несколько лет, не проявляясь, а через какое-то время дать знать о себе довольно специфическими признаками: болями в паху, под ребром, ломотой в суставах и даже рвотой. Другие симптомы пиелонефрита — боль при мочеиспускании, частые позывы в уборную, боль в спине, повышение температуры. Если вы уже страдали от этого заболевания, в первый год после выздоровления нужно сдавать анализы с периодичностью раз в 3 месяца, чтобы не допустить рецидива.

Горячие суставы

Горячие и опухшие суставы сигнализируют о наличии ревматических заболеваний, таких как подагра или разновидности артрита. Помимо этих признаков характерна гиперемия, то есть покраснение кожных покровов. Симптомы проявляются симметрично: на обеих стопах, кистях рук, коленях или локтях. Это довольно серьезные изменения в суставах, и чем скорее вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов на выздоровление. В противном случае болезнь может быстро развиться, а мышцы — атрофироваться.

Набухание языка

Дело может быть совсем не в острой или кислой пище, а в аллергии. Особенно если вы попробовали какое-то новое блюдо или продукт. Игнорировать этот симптом нельзя: если опухоль перейдет в горло, могут возникнуть проблемы с дыханием. Если помимо набухания языка появляются сыпь, продолжительный кашель или головокружение, незамедлительно обратитесь за помощью.

Мушки перед глазами и гиперемия лица

Мушки перед глазами (а также головная боль и шум в ушах) — характерный симптом гипертонической болезни. Эти симптомы легко перепутать с усталостью или влиянием погоды. По этой причине люди не обращают на них должного внимания, а врачи нередко ставят диагноз, когда болезнь дала о себе знать более явно. Не упускайте эти неприятные признаки: они (особенно в сочетании) говорят о появлении гипертонии. Узнать показатели кровяного давления нетрудно, выявить болезнь можно даже в рамках профосмотра. А при должном лечении давление можно скорректировать.

Постоянно холодные конечности

Вечно холодные руки и ноги могут скрывать сразу несколько заболеваний. Одно из них — диабет: сосуды поражаются, становятся хрупкими, приобретая склонность к тромбозам. Холодные ноги могут предвещать развитие диабетической стопы. Другое возможное объяснение — анемия: низкий гемоглобин способствует ухудшению транспортировки кислорода, а это замедляет метаболизм и, соответственно, теплорегуляцию. Схожие процессы происходят и при гипотиреозе. Не стоит гадать, что это, а вот посетить доктора — хорошая мысль.

Уменьшение роста

Уменьшение роста в старости естественно для человека. Подобные изменения в более раннем возрасте могут объясняться развитием сколиоза, остеохондроза или лишним весом. В последнем случае сила тяжести действует на позвоночные диски и уменьшает их. Цена лишних 10 кг — 1 см роста. Еще одна причина — отсутствие тонуса мышц спины: позвоночник не поддерживается и не растягивается, а значит, не разгружается. Не хотите терять ценные сантиметры — давайте мышцам нагрузку, будь то занятия в зале или регулярные пешие прогулки.

Черные подмышки

Акантозис нигриканс, или черный акантоз, — состояние кожи, когда некоторые ее участки темнеют. Чаще всего кожа меняет цвет в складках тела: в подмышках, паху, также могут поражаться шея, пальцы. Кожные покровы в этих местах не только темнеют, но становятся грубее и чешутся. Это один из неочевидных симптомов диабета 2-го типа. Кстати, как и продолжительный послеобеденный сон. Японские ученый выяснили: те, кто любит поспать после обеда часок-другой, почти вдвое чаще страдают от диабета 2-го типа. О наличии диабета могут говорить также онемение конечностей, неутолимая жажда, длительное заживление царапин. При наличии нескольких признаков не стоит испытывать судьбу — проверьте здоровье.

Бонус: указательный палец короче безымянного

Пальцевый индекс, или 2D:4D Digit Ratio, показывает разницу длины безымянного и указательного пальцев и позволяет определить предрасположенность к некоторым опасным болезням. Низкий пальцевый индекс (безымянный палец длиннее указательного) вдвое увеличивает вероятность возникновения остеоартрита, особенно у женщин. Причина — в сниженной концентрации эстрогена, отсутствие физической нагрузки усугубляет проблему. Низкий пальцевый индекс у мужчин свидетельствует о повышенном риске развития рака простаты. Помимо этого, он может говорить о склонности к синдрому дефицита внимания и гиперактивности. Для определения индекса пальцы измеряют от косточки до кончика, но в домашних условиях это проблематично: ученые используют для этого штангенциркуль или специальный сканер, после чего длина указательного пальца делится на длину безымянного. Измерения линейкой не отличаются точностью.

Обращайте внимание на эти симптомы и держите здоровье под контролем!