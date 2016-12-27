9 научных способов избавиться от любых проблем со сном
Всем иногда нужно укрыться теплым одеялом, уткнуться в подушку и хорошенько выспаться. Вот только бешеный ритм, вечные переживания и проблемы со здоровьем не всегда нам это позволяют. Если колыбельные и ромашковый чай уже не помогают, на помощь придет наука!
AdMe.ru счастлив поделиться с вами дельными советами, как побороть надоевшую бессонницу в кратчайшие сроки. Спите с удовольствием!
Источник Insider
Иллюстратор Даниил Шубин специально для AdMe.ru