9 научных способов избавиться от любых проблем со сном

Всем иногда нужно укрыться теплым одеялом, уткнуться в подушку и хорошенько выспаться. Вот только бешеный ритм, вечные переживания и проблемы со здоровьем не всегда нам это позволяют. Если колыбельные и ромашковый чай уже не помогают, на помощь придет наука!

AdMe.ru счастлив поделиться с вами дельными советами, как побороть надоевшую бессонницу в кратчайшие сроки. Спите с удовольствием!

Источник Insider

Иллюстратор Даниил Шубин специально для AdMe.ru

195 На склад!
28 Комментарии

Я залип, что за колдунство?

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!