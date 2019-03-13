9 мифов о вирусе иммунодефицита человека, в которые до сих пор верят многие из нас

14 1

10

5.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Русский блогер провел социальный эксперимент. Он подходил к незнакомцам на улице со словами: «Привет, у меня ВИЧ, и я не знаю, что мне делать». В целом реакция окружающих была адекватной, хотя пожать парню руку согласились далеко не все. Кроме того, участники эксперимента признались, что относились бы с осторожностью к человеку с ВИЧ. Даже если бы это был их лучший друг.

AdMe.ru против околонаучных мифов, особенно если дело касается такой серьезной и щекотливой темы. Поэтому сегодня мы расскажем, в какие домыслы верить однозначно не стоит.

Миф № 1: ВИЧ обнаруживают сразу после заражения

Методы диагностики продвинулись вперед, однако по-прежнему дают сбои. Особенно при первичном тестировании. Это не врачебная ошибка, а своеобразие методики: ошибочная положительная реакция на ВИЧ может проявиться после ветрянки или герпеса. В этом случае всегда проводится дополнительный подтверждающий анализ. Как ни парадоксально, но и отрицательная реакция не означает отсутствия вируса. ВИЧ-инфекция имеет довольно продолжительный инкубационный период: от 3 недель до 1 года. В это время обнаружить ее сложно, потому что антител в крови очень мало и тест их попросту не видит. Это одна из причин, почему врачи рекомендуют обследоваться на ВИЧ каждый год. Такая профилактика позволяет выявить вирус в самом зачатке и начать лечение как можно раньше, что увеличивает шансы на долгую жизнь.

Миф № 2: ВИЧ-положительная женщина может родить только ВИЧ-положительного ребенка

Сейчас планирование семьи для ВИЧ-положительных супругов явление нередкое. Период беременности и сам процесс родов сопряжены с различными трудностями: необходимо постоянно принимать противовирусные препараты, отказаться от естественного процесса родов в пользу кесарева сечения, а впоследствии не кормить грудью. При соблюдении всех мер безопасности и профилактики риск заражения ребенка составляет менее 1 %. Полностью исключить возможность заражения пока нельзя. Если меры предосторожности не соблюдаются, у ребенка все равно есть шанс родиться здоровым. Но вероятность риска составит уже около 50 %. Выяснить ВИЧ-статус малыша можно только к 1,5 годам: в первое время жизни антитела матери будут находиться в его крови и тест на ВИЧ в любом случае будет положительным.

Миф № 3: Если комар укусил ВИЧ-инфицированного, а потом вас, то вы заболеете

За все время существования ВИЧ не было выявлено ни одного случая заражения вирусом через укус насекомого. Этому есть несколько причин. Во-первых, в комарином хоботке имеется клапан, который пропускает кровь лишь в одном направлении — внутрь насекомого. В момент укуса комар вспрыскивает вам под кожу не кровь предыдущей жертвы, а обезболивающую жидкость. Во-вторых, в огранизме комара вирус сохраниться и выжить не может, а значит, насекомые не являются переносчиками этой болезни. Этот миф сродни предрассудкам о заражении через поцелуй, совместное использование полетенец, зубных щеток и других личных вещей. Так вот, через касания, слюну и укусы насекомых ВИЧ не передается.

Миф № 4: ВИЧ-инфицированные заражают каждого, с кем вступают в сексуальный контакт

Около 80 % ВИЧ-инфицированных получают специальные препараты, и примерно половина из них живет с подавленным вирусом, если верить статистике. Подавленный вирус — это значит, что количество ВИЧ-инфекции в крови настолько ничтожно, что ее не сможет выявить даже тест. Это не победа над болезнью — в любой момент число зараженных клеток может резко вырасти (например, при прекращении принятия лекарств). ВИЧ-положительные люди с подавленным вирусом не могут заразить даже тех, с кем вступают в половой контакт. Однако специалисты все равно рекомендуют предохраняться. Причина проста: уровень инфекции может повыситься в любой момент, а пациент узнает об этом только после сдачи анализов.

Миф № 5: ВИЧ и СПИД — это одно и то же

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Это болезнь, при которой иммунная система в организме практически не работает. А ВИЧ — вирус, который поражает клетки иммунной системы. Если пораженных клеток становится очень много, человеку диагностируют СПИД. Обычно это происходит через несколько лет после заражения. Фактически такой диагноз означает приближение к финальной черте. Многие люди являются носителями вируса, но не болеют СПИДом. Вылечить инфекцию, к сожалению, на данный момент невозможно (хотя в конце статьи вы увидите некоторые достижения медицины на этот счет), но с помощью лекарств вполне реально держать ее под контролем и не дать ей превратиться в СПИД. Единственная сложность — это необходимость принимать таблетки буквально по часам и периодически проверять уровень антител в крови в специальных медицинских центрах.

Миф № 6: Если вы заразились ВИЧ, то жить осталось недолго

Это Чарли Шин, в прошлом самый высокооплачиваемый актер Голливуда. В 2015 году он публично признался в том, что имеет ВИЧ-положительный статус уже 4 года. В 2019 году актер по-прежнему чувствует себя хорошо.

Существует огромное количество хронических заболеваний (например, диабет или гипертония), которые не вызывают летального исхода. Их нельзя вылечить, они снижают уровень качества жизни, однако не ведут к смерти. ВИЧ-инфекция считается также хроническим заболеванием. От инфицированного требуется принятие назначенных препаратов, прохождение обследований и тщательный уход за здоровьем. Такие меры позволят приблизить срок жизни пациента к средней продолжительности по миру. Многие ВИЧ-положительные люди годами живут с вирусом и при этом ведут полноценную жизнь. Главное, вовремя выявить инфекцию и сразу же начать лечение.

Миф № 7: Тату и пирсинг абсолютно безопасны

Один из наименее очевидных способов заразиться — сделать татуировку или пирсинг у начинающего мастера по дешевке. Вроде и человек поупражнялся в своем умении, и вы получили почти бесплатную красоту. К сожалению, начинающие мастера далеко не всегда соблюдают элементарные правила дезинфекции. Иглы должны быть одноразовыми, а щипцы, ножницы и прочие инструменты нужно обеззараживать после каждой процедуры. Делается это в специальном стерилизаторе. Мы не советуем набивать тату или прокалывать пупок даже у лучшего друга, который вдруг захотел стать мастером. Известно немало случаев подобных заражений. Причем получить можно не только ВИЧ, но и элементарный сепсис. Выбирайте только специализированные салоны или же индивидуальных мастеров, у которых на дому оборудован рабочий кабинет и имеются все необходимые инструменты.

Миф № 8: Каждый заразившийся обязан известить о своей болезни всех окружающих

Существует такая вещь, как врачебная тайна. Даже если человек сдавал кровь не анонимно, без его письменного согласия ни один доктор не вправе никому сообщать о страшном диагнозе. Единственное обязательство ВИЧ-положительного — рассказать о вирусе половому партнеру и своему начальству, если работа сопряжена с какими-либо рисками. Во всех остальных случаях больной сам решает, стоит ли рассказывать о своем недуге.

Миф № 9: Государство обеспечит пациента всеми возможными лекарствами

Это одна из наиболее неприятных проблем, с которой стакливается каждый ВИЧ-инфицированный. В государственных СПИД-центрах выдают бесплатные лекарства, но только старого образца. Они менее эффективны и имеют огромное количество побочных эффектов (примерно как в фильме «Далласский клуб покупателей»). Поэтому многие стараются найти новые препараты самостоятельно. Большую помощь в их поиске оказывают на специальных форумах, где общаются ВИЧ-положительные. При этом часто заказывают не оригиналы, а дешевые аналоги, которые производят, например, в Индии. Если верить личным историям, то всего за $ 100 в месяц человек будет обеспечен необходимыми лекарствами.

Бонус № 1: Статистика по ВИЧ-инфицированным

Согласно статистике ВОЗ, лидером по распространению ВИЧ в Европе является Россия. В 2017 году здесь на каждые 100 000 человек было выявлено 70 новых случаев заражения. Для сравнения: на Украине на те же 100 000 обнаружено примерно 40 случаев, а в Беларуси только 26.

Бонус № 2: Возможно, ВИЧ можно лечить

Так выглядят клетки ВИЧ (зеленые точки) через объектив электронного микроскопа.

В марте 2019 года в Великобритании произошел второй случай излечения ВИЧ-положительного человека, а спустя 2 дня объявили о третьем. Победить вирус удалось во время лечения онкологии с помощью трансплантации костного мозга. У доноров во всех 3 случаях имелась генная мутация, благодаря которой они были совершенно невосприимчивы к ВИЧ.

Мы призываем вас не пренебрегать сдачей анализов, ведь болеют не только люди с безответственным образом жизни.