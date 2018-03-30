9 мифов о космосе, в которые стыдно верить в XXI веке

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наша Вселенная огромна и практически не изучена, поэтому с ней связана масса мифов и всевозможных заблуждений. Например, что добираться до космоса нужно очень долго, а черные дыры — гигантские космические «пылесосы», затягивающие все вокруг.

Сегодня AdMe.ru приготовил для вас еще несколько мифов о Вселенной, которые уже давно пора было развенчать.

Миф 1. До космоса очень далеко

Представьте, что у вас есть автомобиль, который способен ехать вверх буквально по воздуху. Как вы думаете, при скорости 100 км/ч сколько понадобится времени, чтобы «доехать» до космоса? Ровно 1 час! Именно на этой высоте проходит линия Кармана, которая считается границей между атмосферой и космическим пространством. А вот согласно «стандартам», принятым NASA, космос начинается на высоте 122 км.

Миф 2. Первым объектом в космосе был спутник, запущенный в 1957 году

В 1944 году созданная немецкими учеными ракета «Фау-2» поднялась на высоту 188 километров над землей, преодолев тем самым и линию Кармана, и границу атмосферы и космоса, признанную NASA. Кстати говоря, по мнению некоторых ученых, все заслуги по освоению космического пространства, которые мы имеем на сегодняшний день, стали возможны только благодаря технологиям, разработанным для создания «Фау-2».

Миф 3. Черная дыра — огромный космический пылесос, который затягивает все, что попадает в его «поле зрения»

Конечно, сила гравитации черной дыры просто огромна, и покинуть ее не сможет ни одна «жертва», которая в нее попала, ведь для этого ее скорость должна превысить скорость света, что, по мнению современной науки, невозможно. Однако размеры нашей Вселенной настолько огромны, что космические «соседи», будь то черные дыры или звезды, находятся на гигантских расстояниях друг от друга, а значит, у черной дыры практически нет шансов «полакомиться» кем-либо. Кстати говоря, черные дыры не вечны. Согласно теории Стивена Хокинга, они постепенно теряют часть своей массы за счет так называемого излучения Хокинга и со временем могут исчезать — ровно так же, как и другие объекты во Вселенной.

Миф 4. На ночном небе мы видим миллионы звезд

Согласно сегодняшним данным, во Вселенной «живет» 1 квадриллион звезд — это число записывается как единица с 24 нулями. Впрочем, ученые уверены, что по мере развития техники мы обнаружим еще больше галактик, а значит, и количество звезд, скажем так, увеличится. Однако невооруженным глазом земляне могут видеть всего лишь 6 000 звезд, да и то по 3 000 на каждое полушарие. Кроме того, даже такое количество доступно лишь тем, кто окажется в пустыне, причем высокогорной. Однако больше всех повезет счастливчику, который окажется на экваторе в момент, когда наша планета совершит половину оборота вокруг Солнца: ему откроются все 6 000 звезд. А вот обычный городской житель и вовсе будет довольствоваться максимум 200 звездами, да и то в самую ясную ночь.

Миф 5. Меркурий — самое «адское» место в Солнечной системе

Казалось бы, все логично — Меркурий находится ближе всего к Солнцу, а значит, оно раскаляет его сильнее, чем другие планеты. Однако в гонке за самое жаркое место в Солнечной системе побеждает Венера: средняя дневная температура на ее поверхности составляет около 460 °C, тогда как на Меркурии относительно прохладно, всего 350 °C. А ночью, которая на первой планете от Солнца длится целых 58 земных дней, и вовсе падает до −170 °C. Почему же так? Все дело в том, что Венера «страдает» от парникового эффекта из-за плотных облаков, состоящих из серной кислоты. А вот на Меркурии атмосферы практически нет, поэтому и тепло здесь не задерживается. Кстати, согласно предположению ученых, на полюсах планеты может быть лед.

Миф 6. На Марсе есть человеческое лицо

В 1976 году «Викинг-1» сделал снимок поверхности Марса, на котором четко были видны очертания человеческого лица. Этот снимок сразу же вызвал шквал теорий об искусственном происхождении рельефа, к созданию которого приложили руку инопланетяне. Однако уже в 1998 году более детальные снимки окончательно разрушили мифы о том, что на Марсе есть загадочное лицо: при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не что иное, как игра света и тени.

Миф 7. Космонавты «плавают» в космическом корабле

В трансляциях с МКС и фильмах про космос мы видим, как космонавты буквально плавают по отсекам космической станции. На самом же деле они находятся в состоянии постоянного падения, так как на высоте полета МКС, которая составляет 350 км от Земли, сила притяжения нашей планеты всего лишь на 10 % меньше, чем та, что на поверхности. Примерно похожие ощущения испытывают парашютисты в первые секунды полета — до тех пор пока не откроется парашют.

Миф 8. Юпитер, Уран, Сатурн и Нептун полностью состоят из газа

Согласно современной теории, газовые гиганты, в отличие от планет земного типа, к которым относятся — помимо Земли — Марс, Венера и Меркурий, состоят не из твердых материалов, а из газа. Причем по мере продвижения вглубь планет под влиянием гигантского давления газ переходит в жидкую стадию, а затем превращается в некое подобие расплавленного металла. Внутри же газовых гигантов предположительно находится каменное или металлическое ядро. Впрочем, доподлинно это пока никому неизвестно. Причина этого очень проста. Современная техника не позволяет точно исследовать газовые гиганты. Любой аппарат будет снижаться через атмосферу вглубь планеты до тех пор, пока его не разорвет огромным давлением.

Миф 9. Размер обозримой Вселенной не превышает 13,8 млрд световых лет

Казалось бы, все довольно логично — если большой взрыв произошел 13,8 млрд лет назад, то мы можем видеть объекты, которые удалены от нас на расстоянии не более 130 секстиллионов км. Однако самые удаленные объекты, известные современной науке, находятся на расстоянии 46 млрд световых лет — то есть в 435 секстиллионах км от нас. Странно, не правда ли? На самом деле нет. Все дело в расширении Вселенной, которое неизменно происходит с самого момента большого взрыва. То есть объект, свет от которого, к примеру, шел к Земле 13 млрд лет, за это время «улетел» на огромное расстояние и может находиться от нас в 40 млрд световых лет.