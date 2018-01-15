9 мифов о питании, которые давно пора оставить в прошлом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пальмовое масло очень вредное, глутамат натрия вызывает привыкание, а картофель и вовсе подлежит изгнанию из рациона — изо дня в день мы слышим эти, казалось бы, простые истины. AdMe.ru собрал самые популярные мифы о еде и выяснил, стоит ли в них верить.

В латте меньше кофеина, чем в эспрессо

Многие уверены, что именно в эспрессо больше всего кофеина. В заблуждение вводит его насыщенный вкус, однако он никак не влияет на «крепость» напитка, равно как и добавление молока или сахара. На самом деле содержание кофеина в латте, капучино и эспрессо абсолютно одинаковое и зависит лишь от сорта и купажа кофе.

Фрукты и сладости — только на десерт

Диетологи в корне не согласны с этой устоявшейся традицией. Фрукты рекомендуется есть на завтрак или в качестве перекусов днем. А вот сладости можно себе позволить только утром: в первой половине дня пара долек шоколада не вызовет резкого скачка инсулина. После обеда от употребления сахара и кондитерских изделий лучше воздержаться.

Глутамат натрия опасен для здоровья

Е621, или, языком науки, мононатриевая соль глутаминовой кислоты — одна из самых распространенных пищевых добавок в мире. Ее формулу вывели в Японии. В 1908 году химик Икэда Кикунаэ получил глутамат натрия из водорослей и охарактеризовал его вкус как «умами» (аппетитный). На самом деле это вещество содержится в большинстве натуральных продуктов: от перца до томатов. Оно заставляет более интенсивно работать вкусовые рецепторы нашего языка, чем и пользуются производители. Главная опасность пищи, в которую искусственно добавляют Е621, заключается в банальном риске переедания.

Черный хлеб полезнее белого

Многие уверены, что изделия из белой муки строго противопоказаны желающим похудеть: им следует сделать выбор в пользу выпечки из ржаной муки. Однако калорийность черной и белой буханки почти одинаковы, а потому набрать вес можно, налегая на любой сорт хлеба. Самое главное отличие — в муке. Черный хлеб печется из ржаной муки, в нем содержится больше пищевых волокон, поэтому он более предпочтителен с точки зрения обмена веществ. С другой стороны, пшеничный хлеб более пористый и легче переваривается, поэтому при некоторых заболеваниях ЖКТ лучше употреблять в пищу именно его.

Гранола — лучший перекус

Популярный американский снек успел завоевать любовь приверженцев правильного питания во всем мире. Запеченная овсяная крупа, орехи, мед — гранола действительно считается одним их самых питательных перекусов. Однако в погоне за снижением калорийности производители часто добавляют в состав продукта искусственные подсластители. Они провоцируют повышенный аппетит, и мы незаметно для себя съедаем больше, чем нужно.

Оливковое масло полезнее подсолнечного, так как ускоряет обмен веществ

Специалисты уверяют, что полезны все растительные масла, но в ограниченном количестве — не более 30 г в день. В них содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают холестериновый обмен. Это может служить хорошей профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тростниковый сахар полезен

В нем действительно много полезных микроэлементов, но их содержание незначительно. Вряд ли кто-то готов съесть 2 кг сахара ради суточной нормы калия. Главным преимуществом тростникового сахара является то, что его можно употреблять в пищу нерафинированным. Польза этого продукта вызывает у диетологов множество споров, ведь в нем содержится 97 % сахарозы, а его калорийность составляет почти 387 ккал на 100 г.

Макароны и картофель вредят фигуре

Все не так страшно, как кажется. В клубнях картофеля содержатся калий, магний и железо. Нужно лишь учитывать некоторые нюансы. Калорийность 100 г печеного картофеля составляет 80 ккал, а вот картофель фри при том же весе «потянет» аж на 317 ккал. При этом, если добавить к нему соус, калорийность резко возрастет.

С макаронами все несколько сложнее. В 100 г обычной вермишели примерно 114 ккал. Калорийность макаронных изделий из твердых сортов пшеницы составит 230 ккал. Однако паста из твердых сортов пшеницы содержит много полезных питательных веществ и клетчатки, меньше крахмалов и жиров, а вот обычные макароны — лишь пустые калории.

Пальмовое масло вредное

Репутацию этому тропическому маслу подмочило высокое содержание пальмитиновой кислоты, которая способствует увеличению количества так называемого плохого холестерина. Однако в нем же присутствует и олеиновая кислота, нейтрализующая возможный вред пальмитиновой, и в конечном итоге пальмовое масло не влияет на метаболизм холестерина. Ярко-оранжевое пальмовое масло extra virgin — источник ненасыщенных жирных кислот и бета-каротина. Основная проблема заключается в том, что недобросовестные производители часто добавляют в продукты дешевое пальмовое масло вместо более дорогих ингредиентов, обманывая покупателя.