9 косметических процедур, для которых мы часто выбираем неудачный момент, а потом сетуем на результат

Нередко мы делаем косметические процедуры или используем средства необдуманно, считая, что главная польза уже заключена в них самих и они в любом случае окажут свое действие. Однако для того, чтобы выжать из косметики максимум и при этом не нанести себе вреда, необходимо все же хотя бы немного разбираться в некоторых нюансах. Например, учитывать, какой момент для ухода за собой более удачен, а какой нет.

Именно это мы в AdMe.ru и решили разузнать. И выяснили, что многие популярные процедуры действительно требуют более осмысленного подхода.

Отшелушивать кожу лучше по вечерам

Согласно заявлениям дерматологов, в течение дня наша кожа находится в защитном режиме, а ночью переходит в режим обновления. Поэтому отшелушивание кожи по вечерам как нельзя лучше соответствует естественным ритмам организма. Кроме того, удаляя грязь, забивающую поры, и омертвевшие клетки, вы делаете кожу более восприимчивой к средствам, которые наносите по вечерам, и поэтому их влияние становится более эффективным.

Чтобы боль при депиляции была более терпимой, лучше проводить процедуру после менструации

В связи с изменениями гормонального фона чувствительность нашей кожи постоянно колеблется. И это определенно то, что стоит учитывать при планировании таких процедур, как восковая депиляция. Непосредственно перед менструацией и тем более во время нее кожа становится особенно чувствительной, и процедура оказывается более болезненной, чем обычно. Поэтому лучше перенести удаление волос на середину цикла.

Нанесение кондиционера по утрам, а не вечером, дает волосам дополнительные бонусы

Увлажняющие средства оказывают свое основное действие в любое время. Однако если наносить несмываемый кондиционер на волосы по утрам, это даст им еще и небольшую дополнительную защиту от солнца. Средство создаст своего рода барьер, заполнив пористые участки, и не позволит солнечным лучам проникать в пряди, обесцвечивая их, делая обезвоженными и тусклыми.

Чтобы автозагар лег равномерно, нанесите его утром выходного дня

Если вы хоть раз пользовались кремом-автозагаром, то наверняка знаете, что процедура его нанесения требует терпения и времени. Поэтому «ленивое» утро воскресенья подходит для нее лучше всего. Во-первых, у вас есть возможность принять душ и хорошенько отшелушить кожу. Это важно, чтобы средство легло равномерно и не образовались полосы. Во-вторых, в выходной день можно не спешить и дать косметическому продукту достаточно времени для воздействия.

Увлажняющие средства для большей эффективности нужно наносить после душа

После теплого душа поры раскрываются, кожа более охотно впитывает косметические средства, а значит, это идеальный момент для их использования. Кроме того, нанесенный на распаренную кожу крем или лосьон создает искусственный барьер, который помогает предотвратить потерю воды, а также не допустить проникновения бактерий и прочих раздражителей. Но стоит учитывать нюансы. Не вытирайте кожу досуха после душа: она должна оставаться чуть влажной. И наносите средство аккуратными втирающими движениями, чтобы усилить кровообращение и помочь косметическим продуктам впитаться.

Сезон для лазерной эпиляции — зима

Главным противопоказанием для прохождения курса лазерной эпиляции является воздействие солнца. Чтобы не столкнуться с нежелательными побочными эффектами в виде гиперпигментации, рубцов и так далее, необходимо избегать пребывания на солнце в течение 2 недель до процедуры и еще 2 недели после. Поскольку такие требования сопряжены с серьезными сложностями в летний сезон, рекомендуется делать эпиляцию зимой.

Кудрявые волосы лучше мыть по утрам, а прямые — перед сном

Да, подбор времени для мытья волос зависит от индивидуальных особенностей, и универсального решения здесь нет. Но стоит запомнить: кудрявые волосы эксперты советуют мыть утром, чтобы укладывать их было проще. Густые же и прямые вполне можно вымыть вечером. Кроме того, вечером рекомендуется мыть окрашенные волосы, чтобы дать им возможность высохнуть естественным путем, так как горячая обработка может негативно сказываться на их качестве.

Лучшее время для маникюра — утро

Красите ли вы ногти самостоятельно обычным лаком или покрываете в салоне гелем-лаком, лучше всего не тянуть с этой процедурой до вечера, а планировать ее на утро. В первом случае важно помнить, что лаку требуется не менее 12 часов, чтобы высохнуть полностью. А значит, накрасив ногти перед сном, вы рискуете смазать покрытие и испачкать постельное белье. В случае же с гелем-лаком рекомендуется избегать длительного контакта с водой не менее 5 часов после процедуры, чтобы дать покрытию закрепиться. А вечером, когда необходимо заняться бытовыми делами или хочется принять душ после долгого дня, это достаточно проблематично.

Тканевые маски лучше наносить на лицо, принимая ванну

Еще один косметический продукт, который оказывает наиболее заметный и глубокий эффект именно при воздействии на распаренную кожу, — это тканевые маски. Принцип действия такой же, как и лосьона для тела: во время принятия ванны поры раскрываются и более охотно впитывают средства. Поэтому тканевая маска для лица в этот момент как нельзя лучше расслабит вас и максимально повлияет на кожу.