9, казалось бы, невинных привычек, которые на самом деле вредят нашему здоровью

Как правило, привычки не появляются на пустом месте, мы перенимаем их от окружающих людей. Ведь если так делают родители или советует общество, может показаться, что нет смысла оценивать действие критически. Однако не все так просто, даже большинство может ошибаться. Поэтому эти вредные традиции передаются из поколения в поколение, незаметно подрывая наше здоровье.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие безобидные на первый взгляд привычки на самом деле следует искоренить себе же во благо.

9. Бесконтрольное применение холодных и горячих компрессов

Применение холодных и горячих компрессов — отличный прием для быстрого облегчения боли. Однако не стоит забывать, что это лишь краткосрочная экстренная подмога, которая не может быть заменой полноценному лечению и устранению причин появления боли. Кроме того, применять их нужно с умом, после консультации со специалистом. Ведь подобные компрессы способны «шокировать» ткани и кровеносные сосуды из-за резкого изменения температуры, а это серьезный процесс, который может быть попросту опасен в некоторых случаях.

8. Сон в контактных линзах

Согласно отчету, опубликованному Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сон в линзах — наиболее частое нарушение среди тех, кто пользуется ими. Между тем мало кто задумывается, что помимо банального покраснения и раздражения глаз это может привести к появлению инфекции. Более того, основная угроза заключается в том, что контактные линзы не позволяют роговице дышать в полной мере, что при постоянном повторении может привести к снижению остроты зрения.

7. Мытье рук слишком горячей водой

Принято считать, что именно горячая вода убивает бактерии. Однако согласно исследованиям, температура воды в этом вопросе не имеет практически никакого значения. Гораздо более важно время мытья рук, которое должно составлять не менее 10 секунд. Поэтому лучшее сочетание факторов — это комфортная температура воды, продолжительность процедуры и использование мягких очищающих средств.

6. Душ каждый день

В продолжение темы водных процедур: оказывается, можно очищать кожу не только недостаточно, но и чрезмерно. Ежедневный прием душа с использованием очищающих средств может удалить излишнее количество себума, который обычно защищает кожу от сухости и предотвращает возникновение инфекций. Антибактериальные средства и вовсе могут смыть полезные бактерии и снизить иммунитет. Поэтому оптимально принимать душ от 3 до 4 раз в неделю.

5. «Зависание» над сиденьем унитаза

Вряд ли кто-то пребывает в восторге от перспективы сесть на унитаз в общественном туалете. Из лучших побуждений принято садиться на корточки в таких ситуациях. Однако вот беда: такое «зависание» над сиденьем унитаза, как оказалось, заставляет чрезмерно сокращаться мышцы таза, что препятствует полному опорожнению мочевыводящих путей. В перспективе это может привести к развитию инфекций, поэтому лучше все же в таких ситуациях застилать сиденье бумагой и садиться как обычно.

4. Замена традиционного бекона аналогами

«Бекон» из индейки — такое же обработанное мясо, а значит, толку от него как аналога традиционного бекона практически нет. Американский институт исследований рака в целом рекомендует полностью избегать обработанного мяса, коим являются копченые, соленые и вяленые вариации.

3. Стирка наволочек каждую неделю, но игнорирование подушек

Еженедельная стирка наволочек уже отличный способ поддержания гигиены сна. Однако многие забывают, что этого все же недостаточно, так как необходимо не забывать и о самих подушках. Специалисты рекомендуют стирать подушки каждые 3–4 недели в очень горячей воде, чтобы избавиться от пылевых клещей, которые часто становятся причиной серьезной аллергии.

2. Использование ароматических свечей

Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме и прекрасно дополняют практики медитации и расслабления. Однако некоторые химические вещества, скрывающиеся за расплывчатым пунктом «ароматизатор» в составе, могут быть вредны для здоровья. Кроме того, парафиновые свечи и сами по себе при горении выделяют токсичные пары. Чтобы обезопасить себя, лучше отдавать предпочтение соевым аналогам, а также свечам на основе пчелиного воска. Либо же как минимум жечь свечи без запаха и в очень хорошо проветриваемом помещении.

1. Чистка картошки перед приготовлением

Кожица картофеля содержит значительно большее количество питательных веществ, чем мякоть. Это источник клетчатки, железа, витаминов С и В6. Она помогает пищеварению, регулирует давление, а также содержит ряд минералов, которые важны для поддержания структуры и прочности костей. При этом, конечно же, важно руководствоваться здравым смыслом. Если кожура картофеля выглядит не слишком аппетитно, она очень толстая и в ней полно глазков, лучше ее снять. Если же картофелины симпатичные, кожица чистая и тонкая, то можно смело обойтись мягкой очисткой с помощью щетки и отварить либо запечь клубни в таком виде.