9 известных приемов первой помощи, которые 90% людей делают неправильно

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Знать основные действия при оказании первой помощи пострадавшему важно. Но у каждого действия есть противодействие, из-за которого жизнь человека может оказаться в еще большей опасности. AdMe.ru описал несколько основных ошибок, которые допускают при оказании первой помощи.

1. Промывание ран перекисью водорода, обработка йодом и медицинским спиртом могут быть опасны

Что плохого: перекись водорода уничтожает клетки соединительной ткани, и рана дольше заживает. Йод, зеленка и спирт сжигают здоровые клетки, могут вызвать болевой шок и ожог при попадании на рану. Как надо: промыть рану чистой питьевой или кипяченой воды, нанести заживляющую мазь с антибиотиком. Пластырь и бинт не нужно накладывать без необходимости, иначе рана будет мокнуть и дольше заживать. Источник: prevention.com

2. Непрямой массаж сердца приводит к перелому ребер и повреждениям легких

Что плохого: при выполнении непрямого массажа сердца легко ломают ребра пострадавшему, и сломанные кости могут серьезно повредить легкие и сердце. Как надо: выполнять непрямой массаж сердца следует, только убедившись, что пульса нет, человек не дышит и рядом нет врача. Пока один человек вызывает скорую, второй выполняет компрессии. Правильный ритм — 100 компрессий в минуту (в такт песне Staying Alive группы BeeGees). Непрямой массаж сердца для маленьких детей делается при помощи пальцев в другом ритме. Искусственное дыхание выполняется, когда сердце запустится. Другой вариант: 30 компрессий и 2 вдоха, затем снова 30 компрессий и 2 вдоха. Источник: firstaidreference.com, mayoclinic.org

3. Парацетамол может привести к проблемам с печенью

Что плохого: парацетамол состоит из ацетаминофена. Он снимает боль, температуру и успокаивает воспаления, входит в состав популярных лекарств. Превышение дозировки приводит к отказу печени, почек. Как надо: внимательно считать дозировку. Для взрослых максимальная разовая доза составляет 1 г, максимальная суточная доза — 4 г. Ацетаминофен содержится в разных препаратах (в основном тех, что снимают симптомы простуды и головную боль), и в результате комбинирования можно легко превысить максимально допустимые дозы, что вызывает отравление. Источник: prevention.com, medicinarf.ru

4. При кровотечении из носа нельзя запрокидывать голову назад и ложиться на спину

Что плохого: если при носовом кровотечении запрокинуть назад голову или лечь на спину, кровяное давление в голове поднимается. Определить характер и опасность кровотечения невозможно, кровь может попасть в легкие, вызвать рвоту. Как надо: держать голову прямо, чтобы ускорить снижение давления. Приложить что-то холодное к носу. При помощи указательного и большого пальца закрывать поочередно ноздри на 15 минут каждую, дышать через рот. Если кровотечение продолжается, повторить действия. Вызвать скорую, если кровь продолжает идти, несмотря на приложенные усилия, или если кровотечение вызвано травмой. Источник: webmd.com, prevention.com

5. При ДТП человека не нужно доставать из машины, перекладывать в более удобную позу

Что плохого: чаще всего смерть после ДТП наступает из-за травмы шеи и позвоночника. Незначительное движение, чтобы помочь пострадавшему лечь удобнее, способно его убить или сделать инвалидом на всю жизнь. Как надо: если человек пострадал и есть повод опасаться, что повреждены голова, шея или позвоночник (например, он не чувствует конечностей, но нет кровопотери), то нужно вызвать скорую и следить за дыханием пострадавшего вплоть до приезда врачей. Источник: prevention.com, redcross.org

6. При серьезном отравлении нельзя пить лекарства, вызывающие рвоту

Что плохого: лекарства для вызова рвоты могут повлечь ожог пищевода и привести к тому, что отравленные рвотные массы попадут в легкие. Как надо: при подозрении на отравление нужно вызвать скорую помощь, описать симптомы и возможный источник отравления, записать рекомендуемые врачом действия. Не стоит самостоятельно оценивать степень опасности и искать советы в интернете — передозировка витаминами или алкогольное отравление может быть не менее опасным, чем выпитый залпом стакан бензина. Без помощи врача смерть может наступить в течение часа. Источник: mayoclinic.org, redcross.org

7. Использование жгута для остановки кровотечения приводит к ампутации конечностей

Что плохого: неправильное или ненужное наложение жгута может привезти к передавливанию конечностей. Жгут не останавливает кровотечение, а лишает конечность циркуляции крови, что ведет к некрозу тканей. Как надо: при помощи большого количества стерильной марли или чистой ткани наложить повязку на рану и держать с усилием. Этого достаточно, пока едет скорая. Исключение — сильное кровотечение, при котором риск умереть выше риска ампутации конечности. Источник: realfirstaid.co.uk

8. Не нужно вставлять в рот ложку или вынимать язык человеку, у которого начался припадок

Что плохого: во время припадка человек может проглотить или задохнуться из-за предмета, который ему помещают для защиты языка. Как надо: во время приступа человек может резко дергаться и даже посинеть. Но приступы заканчиваются сами, а организм не способен нанести себе серьезный вред. Самое важное — вызвать врача, позаботиться о том, чтобы человек не поранился обо что-то, и следить, чтобы ему было удобно дышать. Проглотить язык физически невозможно, а прикусить неопасно. После приступа следует уложить человека на бок. Источник: epilepsy.com

9. При укусе змеи, ядовитых насекомых и членистоногих категорически нельзя отсасывать яд

Что плохого: яд, смешанный со слюной, попадет в ротовую область, создавая еще один очаг поражения. Это ускорит отравление организма, может привезти к отеку легких и остановке сердца. Как надо: если укус пришелся на конечность, принять горизонтальное положение, при котором место укуса будет ниже, чем сердце. Вызвать скорую помощь, подробно описать источник отравления и пить много жидкости. Источник: healthline.com

Важно: не стоит везти больного до первой попавшейся или ближайшей больницы

Неправильно: отвезти больного или пострадавшего в ближайшую больницу. Как надо: позвонить в скорую помощь, описать по телефону ситуацию, чтобы диспетчер на основе этого сказал, в какое ближайшее медицинское учреждение необходимо везти больного. Не везде есть нужные препараты, специалисты и оборудование, и новая транспортировка может оказаться слишком опасной для человека.