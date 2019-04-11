9 изобретений, которые используются совсем не так, как планировалось

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Суперклей, тефлоновые сковородки или удобные клейкие листочки очень облегчают нам жизнь. Кажется, на их изобретение была потрачена масса сил и времени. Но, оказывается, это не всегда так. Бывало, изобретатели сами не подозревали, какие крутые штуки они создадут. Взять хотя бы булочки с изюмом: вы знали, благодаря какой забавной случайности появилось это кулинарное новшество?

AdMe.ru изучил сведения о нескольких известных всем изобретениях, которым было найдено совершенно неожиданное применение.

1. Эликсир бессмертия vs. Порох

Изобретателями пороха — взрывчатого вещества из кусочков угля, серы и селитры — признаны китайцы. Но они изначально планировали использовать его отнюдь не в военных целях. Селитру широко применяли в медицине: китайские алхимики смешивали ее с целебными веществами для создания лекарств или поджигали для получения «исцеляющего» дыма. По некоторым данным, в попытках отыскать эликсир бессмертия они случайно изобрели порох. Результатом этих безуспешных алхимических опытов также стало открытие фейерверка, петард и собственно бомб. А вот первыми запускать снаряды с помощью пороховых газов догадались европейцы несколькими веками позднее. Но справедливости ради заметим, что порох использовался не только на войне, но и в горном деле, в промышленности, машиностроении, химии и баллистике.

2. Криминалистика vs. Язык тела

Язык тела, или кинесика, вызывает интерес у всех, кто хоть немного увлекается психологией. Ведь порой по тому, как человек смотрит, как улыбается, какие позы принимает, можно узнать о нем то, что даже он сам о себе не знает. Эту науку изучали древнеримские ораторы, выдающиеся антропологи, психологи и культурологи. Наибольшую практическую пользу знание языка тела принесло криминалистам. Наблюдая за невербальным поведением подозреваемого или свидетеля, следователи могут понять, говорит ли он правду или что-то умалчивает, в каком настроении и состоянии он находится, в целом что это за человек. А вот сегодня в расшифровке значения мимики и жестов разбираются не только работники правоохранительных органов. Благодаря ряду книг о языке телодвижений, например одноименному бестселлеру Аллана и Барбары Пиз, каждый может научиться читать мысли других людей по их жестам, чтобы эффективно вести деловые переговоры и найти верного спутника жизни.

3. Ингредиент для пороха vs. Йод

Селитра — это удобрение и важный ингредиент для изготовления пороха. В 1811 году владелец завода по производству селитры Бернар Куртуа благодаря этому веществу случайно обнаружил йод. Во Франции и других странах в то время из соли морских водорослей получали щелочное вещество для производства пороха. Куртуа заметил, что пепел водорослей разъедает медный котел. Чтобы выяснить, почему это происходит, химик стал добавлять к пеплу различные реагенты. В результате он обнаружил фиолетовые пары какого-то неизвестного вещества. Двумя годами позже французский химик и физик Гей-Люссак исследовал это вещество и дал ему название — «йод». А еще несколько лет спустя немецкие врачи рассказали Куртуа о целебных медицинских свойствах йода. Есть легенда, что первооткрывателем йода стал не сам Куртуа, а его кот. Якобы однажды он прыгнул на бутылку с химикатами, пролив спиртовой раствор золы морских водорослей и серную кислоту, в результате чего и стал внезапно соавтором великого открытия.

4. Прицел vs. Суперклей

Суперклей — это еще одно всемирно известное изобретение, созданное по воле случая. Американский химик Гарри Кувер во время Второй мировой войны экспериментировал над созданием прозрачного пластика для оптических прицелов. Но эксперименты, казалось, не принесли успеха, потому что полученное вещество было ужасно клейким и портило лабораторное оборудование. Несколько лет спустя ученый вспомнил о своем изобретении и понял, что его можно успешно использовать в коммерческих целях и во благо человечеству: чудо-клей спас множество жизней во время войны во Вьетнаме, склеивая раны пострадавших во время их перевозки в больницу. В 1958 году Кувер получил патент на свое изобретение, ставшее известным по всему миру как суперклей. Интересно, что, несмотря на колоссальный успех, химик не стал сказочно богатым, потому что суперклей обрел популярность уже после того, как срок патента завершился.

5. Холодильник vs. Тефлон

В 1938 году молодому американскому ученому Рою Планкетту дали задание: найти новую нетоксичную форму хладагента для холодильника. Рой вместе с помощником Ребоком экспериментировали с одним из потенциальных веществ — бесцветным газообразным веществом тетрафторэтиленом (TFE) — соединением фтора и углерода. Полученный газ хранился в небольших баллонах. В один день, придя в лабораторию, ученые обнаружили, что вещество в баллоне исчезло: газ не выходил, но, судя по весу, был там. Планкетт вскрыл баллон и увидел, что тетрафторэтилен превратился из газа в воскообразную субстанцию. А в ходе изучения выяснилось, что это вещество не подвергается коррозии и очень скользкое. Через 3 года открытие было запатентовано и получило название тефлон. Еще 4 года спустя открылось коммерческое производство. Сначала — для промышленности и военного дела, затем — для производства практически не пачкающихся тканей, изоляции проводов и, наконец, создания сковород с антипригарным покрытием.

6. Суперклей vs. Клейкие листочки

Стикеры Post-It-Notes, один из самых популярных ныне офисных товаров, появились на свет также случайно. Более того, их создателям понадобилось 12 лет, чтобы понять, как использовать свою находку. В 1968 году ученый Спенс Силвер работал над улучшением акрилового клея для липкой ленты. Но у него ничего не получалось. Новый клей по сути не обладал достаточной клейкостью, он был просто липким. Силвер понял, что он изобрел что-то необычное, но никак не мог найти в своем изобретении практическую пользу. Долгое время он показывал свой клей в виде спрея и липкую доску объявлений всем знакомым. И однажды коллега ученого, Артур Фрай, наконец довел разработку до ума. Мужчина пел в церковном хоре и испытывал трудности с поиском текста в книге: он использовал в качестве закладок куски обычной бумаги, но они всегда выпадали. Тогда Фрай предложил клеить закладки к книге с помощью изобретения Силвера. Закладки таким образом прекрасно держались на листе и при желании отклеивались, не оставляя никаких следов. В таком виде стикеры Post-It-Notes пользуются огромной популярностью и сегодня.

7. Многоразовая посуда vs. Вафельный рожок

Мороженое было любимым лакомством людей еще в конце XIX века: уже в то время его продавали на каждом углу. Пломбир накладывали либо в бумажные пакеты, либо в стеклянные стаканчики, что, конечно, было не очень гигиенично и даже опасно, учитывая привычку покупателей слизывать остатки подтаявшего мороженого с посуды. В 1890-х и начале 1900-х годов несколько изобретателей получили патенты на производство разных съедобных емкостей для мороженого. Но в историю вошел только один — торговец сирийского происхождения Эрнест Хамви. В 1904 году в Америке во время Всемирной выставки стояла жара. У торговцев мороженым, в том числе у молодого Арнольда Фомачу, собралась большая очередь. Мороженщик не мог обслужить всех, потому что не хватало посуды. А у стоящего неподалеку продавца горячих хрустящих вафель Эрнеста Хамви покупателей не было. Он решил помочь коллеге и, свернув вафли в виде конусного рожка, «рога изобилия», дал их продавцу мороженого вместо многоразовых стаканчиков. Такая подача вызвала фурор и быстро распространилась по всему миру.

8. Водонепроницаемая скатерть vs. Целлофан

В 1908 году химик и инженер одной французской текстильной компании Жак Бранденбергер работал над созданием влагонепроницаемого покрытия для кухонных скатертей. Ученый считал, что если обработать ткань недавно открытой вискозой, то она не будет пачкаться. Однако такое покрытие оказалось слишком жестким, а еще было непрочным и отслаивалось тонкой прозрачной пленкой. Бранденбергер увидел потенциал в новом продукте — прочной прозрачной пленке, пропускающей водяной пар, но не пропускающей воду. В течение следующих нескольких лет химик налаживал промышленное производство целлофана (La Cellophane — от французских слов cellulose, «целлюлоза», и diaphane, «прозрачный»). Целлофан стал широко использоваться только к концу 1930-х годов. Тогда права на выпуск целлофана получила американская компания DuPont, и ее сотрудник Хейл Черч доработал открытие Бранденбергера, сделав целлофан непроницаемым для водяного пара, что позволило этому материалу совершить революцию в пищевой промышленности. И только в 1960-х годах на смену целлофану пришел полиэтилен, правда, эти два понятия в быту путают до сих пор.

9. МРТ vs. УЗИ

Рак молочной железы — самое часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин. Есть несколько видов исследований, которые помогают выявить эту страшную болезнь на ранней стадии: маммография, рентген, КТ, УЗИ и МРТ. Первые УЗИ-аппараты для медицинского сканирования очень отличались от современных приборов: это был резервуар с водой, в который помещались пациенты, вынужденные долгое время сидеть неподвижно. Первоначально УЗИ использовали прежде всего для обнаружения артритов и камней в почках. Некоторое время спустя врачи научились обнаруживать с помощью УЗИ опухоли, в том числе рак груди. МРТ груди благодаря высокой контрастности молочных желез признана более информативным методом диагностики. Магнитно-резонансная томография позволяет врачам получить полную картину о структуре тканей, обнаружить опухоль, узнать о ее локализации и наличии метастаз, которые не видны, к примеру, на маммографии.

Бонус: Антисанитария vs. Булочки с изюмом

Эта подборка не была бы полной без еще одного открытия. Речь, правда, не о великом научном изобретении, изменившем нашу жизнь. Речь всего-навсего о том, как по забавной случайности в сдобные булочки стали добавлять изюм. Эту гастрономическую легенду пересказал в своей книге «Москва и москвичи» писатель Владимир Гиляровский. Знаменитый хлебопек Иван Филиппов готовил очень популярные в то время сайки — продолговатые сладкие булки. Их подавали в том числе к столу генерал-губернатора Закревского. Одну нелепость, которая могла стоить пекарю карьеры, он благодаря своей смекалке смог превратить в кулинарное открытие.

«В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

— Э-тто что за мерзость! Подать сюда булочника Филиппова! — заорал как-то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.

— Э-тто что? Таракан?! — и сует сайку с запеченным тараканом. — Э-тто что?! А?

— И очень даже просто, ваше превосходительство, — поворачивает перед собой сайку старик.

— Что-о?.. Что-о?.. Просто?!

— Это изюминка-с!

И съел кусок с тараканом.

— Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил.

Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было.

— И очень просто! Все само выходит, поймать сумей, — говорил Филиппов при упоминании о сайках с изюмом». Владимир Гиляровский "Москва и москвичи"

Были ли у вас открытия или озарения, на которые вас натолкнул случай?