9 изменений в теле рожавшей женщины, о которых вам не расскажут даже подруги

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После рождения ребенка, как правило, усиленное внимание как врачей, так и многочисленных родственников отводится новому человечку. А в организме его матери тем временем происходят удивительные вещи — порой приятные, а порой и не очень.

AdMe.ru попытался выяснить, какие изменения, произошедшие во время беременности, могут остаться с женщиной на всю жизнь.

Увеличивается размер обуви

Исследователи измерили ноги 49 женщин во время беременности и спустя 6 месяцев после родов. За этот период длина стопы увеличивалась на 2–10 мм. Если верить статистике, с таким явлением сталкиваются 70 % рожавших женщин. При этом на размер обуви влияет только первый ребенок. Считается, что удлинение стопы связано с тем, что при беременности организм вырабатывает гормон релаксин, который делает суставы и связки более гибкими. Возможно, он воздействует и на стопы.

Если ребенок крупный, то грудная клетка может расшириться

Звучит странно, однако такое замечание сделали 4 женщины в интервью изданию The Cut. По их словам, разница между тем, что было, и тем, что стало, составляет приблизительно 1 размер одежды.

Бедра становятся шире

Гормон релаксин, о котором шла речь выше, расслабляет связки в области сочленения тазовых костей, из-за чего и происходит расширение бедер. Это необходимо для того, чтобы роды прошли нормально. У некоторых женщин вскоре после рождения ребенка все приходит в норму, но у большинства фиксируется значительное расширение таза.

Женщина может чувствовать, как ребенок шевелится в животе

В первые месяцы после рождения малыша женщина может ощущать фантомные пинки в животе. Это происходит из-за мышечных спазмов и газообразования или же из-за того, что матка продолжает рефлекторно сокращаться. Такие «пинки» часто пугают молодых мам, поскольку им кажется, что они снова беременны. Как правило, подобные ощущения проходят в течение нескольких месяцев после родов. Однако некоторые дамы утверждают, что чувствуют шевеление несуществующего малыша и спустя много лет после его рождения.

Волосы и глаза могут изменить цвет

Специалист по сопровождению родов из Калифорнии утверждает, что беременность может изменить цвет волос и даже глаз. Она связывает это с игрой гормонов — в частности, меланина. Для одних изменения во внешности будут временными, а для других окажутся постоянными. Нередки случаи, когда после родов женщины буквально седели.

Меняются вкусовые предпочтения

После родов вкусовые пристрастия могут резко измениться: вместо сладкого женщины часто предпочитают острое и наоборот. Причина остается все той же: в организме играют гормоны, и никто не знает, каким образом их игра отразится на поведении новоиспеченной матери.

Повышается уровень потливости

Большинство женщин сталкиваются с усилением потливости после рождения ребенка. Как правило, это проявляется в виде внезапных приступов, которые случаются по ночам. Такое происходит из-за снижения уровня эстрогена в крови. Это естественный процесс, хотя в ряде случаев он может быть вызван нарушением работы щитовидной железы.

У некоторых женщин появляется аллергия

К сожалению, исследований по возникновению у молодых мам аллергии крайне мало, поэтому докторам трудно назвать причины этого явления. Считается, что при беременности иммунная система подавляет любые реакции на раздражители, чтобы женщина могла спокойно выносить ребенка. После рождения малыша это проходит, и организм буквально «ищет» вещи, на которые можно отреагировать: это могут быть как пищевые продукты, так и внешние раздражители, например шерсть или пух.

Татуировки могут испортиться

Особенно страдают татуировки на животе, что неудивительно. Однако влияние беременности могут испытать татуировки и на других частях тела: на бедрах, груди, грудной клетке, предплечьях, спине и любом другом месте, где появляются растяжки.