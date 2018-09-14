9 исторических артефактов, которые даже ученых заставили воскликнуть: «Что ты такое?!»

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В истории человечества полно белых пятен. Сколько ни бьются ученые, загадок меньше не становится. Кто создал огромные каменные шары в Коста-Рике, а главное — зачем? Как викингам удавалось пересекать Атлантику на своих драккарах без компаса? Эти и многие другие вопросы занимают лучшие умы на протяжении многих лет.

AdMe.ru предлагает вам полюбоваться на самые необычные находки археологов. А заодно приоткрывает завесу тайны над некоторыми историческими загадками. Уверены, вам будет интересно.

1. Солнечный камень викингов

Солнечный камень (исл. sólarsteinn), о котором говорится в исландских сагах, оказался реальным. Легенды викингов рассказывают о волшебном камне, который помог королю Олаву пересечь океан. И это в Х веке, когда до появления компаса в Европе оставалось минимум 600 лет. Солнечный камень — это природный кристалл (исландский шпат, турмалин), который обладает способностью поляризовать свет. С его помощью викинги могли ориентироваться по солнцу даже тогда, когда оно было закрыто облаками, а иногда и в сумерках. Кристалл «ловит» и отражает лучи светила, которые нельзя заметить невооруженным глазом. Если сверяться с ним каждые 3 часа пути, то отклонение от курса получается незначительным, в итоге большинство кораблей достигает цели. А все из-за обычных кусочков кварца.

2. Череп судьбы

Хрустальные черепа из прозрачного кварца были якобы найдены при раскопках в джунглях Гватемалы в конце XIX столетия. Мистически настроенные люди приписывали им волшебные свойства. А ученые по всему миру тут же принялись гадать о назначении зловещих находок. Однако эта реликвия оказалась одним большим надувательством. Торговцы доколумбовыми ценностями выдавали черепа за наследие культуры майя, инков и ацтеков для получения прибыли. Мошенники попались на простой вещи: кварц, из которого были сделаны псевдореликвии, был родом из Европы, а для обработки изделий использовались современные достижения техники. Несмотря на то что черепа оказались довольно грубой подделкой, они прочно вошли в современную культуру. Например, сюжет фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» построен вокруг загадочных и магических свойств реликвии. А еще хрустальный череп «снимался» во множестве сериалов и стал героем нескольких компьютерных игр.

3. Камни Ики

Камни названы в честь перуанского города Ика, близ которого и были обнаружены. Черные камни с выгравированным динозаврами, доисторическими рыбами и подробными картами мира не на шутку всколыхнули научную общественность в середине ХХ века. Еще бы, ведь древние люди просто не могли обладать той информацией, которая отражена в этих рисунках. Вокруг камней Ика возникли сотни мистических теорий, в том числе предположение о внеземном происхождении артефактов или наследии великой инопланетной цивилизации. Современные ученые приходят к выводу, что большинство из них обычная подделка. Так называемые уакейрос, профессиональные охотники за древностями, поставляли поддельные камни тысячами, пользуясь наивностью покупателей.

4. Детская бутылочка

Археологи из Италии в одном из древних захоронений нашли детскую бутылочку в форме поросенка. Приблизительный возраст находки составляет 2 400 лет. Но это не просто сосуд для питья — поросенок был еще и игрушкой: в его животе есть погремушка, чтобы развлекать малыша.

5. Ящероподобные статуэтки Убайд

В самом начале ХХ века на территории Ирака археологи нашли ритуальные статуэтки давно вымершего народа. По приблизительным подсчетам, возраст фигурок составляет 7 000 лет. И все бы ничего, да только у человекоподобных фигур головы рептилий. Мужчины-рептилии, женщины-рептилии и даже малыш, удобно устроившийся на маминых руках, и тот с головой ящерицы. Любители конспирологических теорий потирали руки и утверждали, что эти фигурки — самое достоверное свидетельство существования расы рептилоидов. Однако ученые поспешили разочаровать фантазеров: люди, создавшие фигурки, были вполне обычными, строили большие города и занимались земледелием. А статуэтки носили сакральный характер и изображали божеств племени.

6. Библия дьявола

Библия дьявола (Гигантский кодекс) — самая большая рукописная книга в истории. Ее размеры поражают: почти метр в высоту и 40 см в ширину. Весит же кодекс 75 кг. Для того чтобы передвинуть его, нужно по крайней мере два крепких человека. Несмотря на название, в книге нет ничего дьявольского: свое зловещее название она получила из-за первого детального изображения дьявола. Но самое поразительное в том, что весь кодекс был написан и проиллюстрирован одним человеком. По приблизительным подсчетам, писцу, живщему в XIII веке, на это потребовалось около 30 лет. Огромный труд включает в себя всю Библию, а еще писания монахов того времени, советы по медицине и руководство по экзорцизму. Личность писца неизвестна, предположительно он проживал в Богемии (территория современной Чехии) и был монахом-бенедиктинцем. Согласно одной из легенд, монах продал душу принцу тьмы, чтобы написать книгу за одну ночь.

7. Кипу

За несколько тысяч лет до начала нашей эры инки придумали невероятную счетную систему — кипу. Кипу — это не просто письменность, а еще и система подсчета и кодирования важной информации в двоичной системе счисления с помощью узелков на нитях из шерсти альпаки. Инки вели бухгалтерию, передавали друг другу послания и даже составляли прогнозы будущего урожая с помощью таких ожерелий с узелками. Это самая древняя система письменности и, пожалуй, самая сложная. Некоторые сообщения не расшифрованы и по сей день, и это неудивительно, ведь цвет нити мог кардинально менять смысл написанного. Инки прекрасно справились со своей задачей: их тайные послания не расшифрованы даже спустя многие тысячи лет.

8. Катакомбные святые

В XVI веке рабочие, трудившиеся на виноградниках около Рима, обнаружили катакомбы с захоронениями первых христиан. Оказалось, что под Римом находится целый город мертвых: более полумиллиона скелетов покоилось в подземных полостях. Церковь поспешила объявить скелеты останками святых и начала экспортировать мощи в приходы разных стран — Германии, Австрии, Швейцарии. Перед тем как выставить останки на всеобщее обозрение, их тщательно подготавливали. Монахини оборвачивали каждую кость тканью, украшали вышивкой и драгоценными камнями. Некоторые скелеты облачали в сияющие доспехи. Конечно, сегодня такое зрелище выглядит довольно зловеще, но несколько сотен лет назад люди выражали так свое почтение святым и не видели в подобных нарядах ничего оскорбительного.

9. Байгунские трубы

В 1996 году на горе Байгуншань в Китае были обнаружены переплетения железных труб. Два десятка труб диаметром до 40 см сразу вызвали переполох в научных кругах. Что это — древнейший водопровод, система осушения или космодром для посадки НЛО? И лишь один нюанс тревожил исследователей: возраст находки оценивался в 5 000 лет, а железа на территории Китая в то время еще не было. Все загадочнее и загадочнее... И только недавно ученые выяснили, что байгунские трубы совсем не рукотворны, как предполагалось ранее. На разрезе так называемых труб археологи обнаружили характерные годичные кольца. Оказалось, что мистические трубы — это не более чем окаменевший лес. Тем не менее это сложное и интересное геохимическое явление, в процессе которого оксид железа полностью заместил стволы и корни деревьев.