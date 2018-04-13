9 хитростей, которые помогают звездам быстро похудеть и поддерживать форму

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Звездные женщины заботятся о своем внешнем виде особенно тщательно и очень щепетильно относятся к состоянию своей фигуры. Поэтому с течением времени у них, как правило, появляется свой арсенал эффективных хитростей и трюков, к которым они прибегают время от времени, чтобы сбросить вес, либо которыми они пользуются на постоянной основе, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Именно о них мы и хотим поговорить в преддверии лета и пляжного сезона.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с секретами стройности популярных знаменитостей. Но предупреждаем: помимо вполне безобидных вариантов, здесь рассказано о довольно рискованных методах, поэтому не рекомендуем вам экспериментировать, не посоветовавшись со специалистами.

Мадонна: «диета оборотня»

«Диетой оборотня» называют питание по рациону, составленному согласно лунному календарю. В первую очередь на протяжении суток во время полнолуния и на протяжении 36 часов в период новолуния нужно употреблять только жидкость. Эксперты объясняют это тем, что разные лунные фазы и так автономно влияют на обмен веществ человека и ускоряют выведение из организма токсичных соединений, но этот эффект можно увеличить обильным употреблением воды или иных напитков. Приверженцы таких «разгрузочных дней» утверждают, что за единственный день можно сбросить до 2 кг.

Рене Зеллвегер: кубики льда

Одной из хитростей всеми любимой актрисы в борьбе за идеальную фигуру стало рассасывание кубиков льда. По сути, такой же эффект дает обильное употребление холодной воды: организму требуется затратить энергию, чтобы довести что-то холодное до температуры тела, что в свою очередь ускоряет метаболизм. В результате лед, не имеющий калорийности, вынуждает организм затратить энергию, что приводит к похудению. Но справедливости ради стоит отметить, что речь тут идет о совсем небольшом эффекте. В большей же степени актриса увлекается этим необычным методом, чтобы сбить чувство голода, когда хочется съесть что-то вредное. Роль здесь играет именно ощущение «пищи» во рту, в то время как вода просто проваливается в желудок и не может обмануть мозг в полной мере.

Леди Гага: виски

Ожидать чего-то тривиального от эпатажной певицы и не приходилось. Вкупе с регулярным посещением спортзала девушка постоянно употребляет... виски. В одном из своих интервью она сказала: «Я люблю пить виски, когда работаю. Но суть в том, что мне нужно тренироваться каждый день, и частенько мне приходится делать это в похмельном состоянии». Что ж, остается только надеяться, что она верно оценивает риски, а они в свою очередь оправдывают результаты.

Миранда Керр: кокосовое масло

Учитывая специфику работы Миранды, сложно переоценить авторитетность ее знаний, касающихся сохранения безупречной фигуры. Напомним, что в 2011 году, после рождения первенца (Флинна Блума — сына Орландо Блума), она поразила всех поклонников, начав выкладывать свежие фото со съемок Victoria’s Secret, на которых не было видно и намека на последствия недавней беременности (и это спустя всего пару месяцев после родов!). Одним из убеждений Керр является уверенность в волшебных свойствах кокосового масла. Давно доказано, что оно положительно сказывается на состоянии волос и кожи. Но девушка также использует его при приготовлении любой пищи, считая, что оно прекрасно ускоряет обмен веществ и препятствует вздутию живота.

Сара Мишель Геллар: капустный суп

На самом деле это целый диетический план питания, где основным пунктом является возможность неограниченного употребления капустного супа. Но это не то же самое, что классические щи. Есть несколько вариаций этого низкокалорийного блюда, но все они в любом случае сводятся к почти безвкусной похлебке, состоящей из лука, моркови, капусты и еще нескольких простых ингредиентов. Сара садится на такую диету перед торжественными выходами в свет и утверждает, что она позволяет скинуть до 5 кг всего за 7–10 дней. Только выходить из такой диеты надо очень аккуратно, чтобы через пару дней не набрать сброшенный вес обратно.

Хайди Клум: английская соль

Маленькое спасение модели — принятие ванн с английской солью перед выходом в свет. Магний, который содержится в данной соли, снимает стресс, а сульфаты вымывают токсины из организма и помогают повысить уровень серотонина. Говорят, что такие процедуры также могут облегчить мигрень, улучшить сон и уменьшить беспокойство. Но если говорить именно о внешнем эффекте, то Клум утверждает, что это помогает вывести из организма лишнюю воду и снять вздутие живота. Что, как следствие, делает фигуру стройнее.

Дженнифер Лопес: эфирные масла

Ароматерапии нашли применение еще тысячи лет назад. Эфирные масла использовались во многих религиях по всему миру в качестве натурального медицинского продукта: их вдыхали, наносили на кожу и даже принимали внутрь. Дженнифер является поклонницей первого варианта, будучи уверенной, что вдыхание масла грейпфрута помогает уменьшить чувство голода и спасает от лишних перекусов. Идея о том, что грейпфрут помогает в борьбе с лишним весом, не нова: она стала популярна еще в 1930 году. Если до этого дня вы сомневались в правдивости такого приема, то предлагаем отбросить сомнения, ведь многие исследования с тех пор доказали его эффективность.

Меган Фокс: яблочный уксус

Этот метод можно назвать одним из самых рискованных, а потому стоит отметить, что его категорически нельзя применять при гастрите и проблемах с печенью. Глядя на фигуру этой сексуальной красотки, сложно не позавидовать ее формам, особенно учитывая, что она мама уже трех детей. И даже будучи беременной, Меган практически не набирала вес. Одним из секретов Фокс, благодаря которому ее вес стабильно держится на отметке в 50 кг, является необычная традиция пить по утрам натощак стакан воды с двумя чайными ложками яблочного уксуса. Актриса считает, что это нормализует процессы пищеварения, ускоряет метаболизм и выводит шлаки и токсины из организма. Медики это также подверждают, но просят помнить о побочных эффектах и советуют предварительно проконсультироваться со специалистами.

Ким Кардашьян: диета Аткинсона

Свою вторую беременность звезда перенесла достаточно тяжело и, по собственным признаниям, поправилась во время нее на 30 кг. Однако спустя 3,5 месяца Ким волшебным образом избавилась от 20 из них. О диете, которая помогла ей похудеть, рассказала ее личный диетолог Колетт Хеймовиц (Colette Heimowitz). Ей оказалась известная диета Аткинсона, суть которой состоит в резком сокращении углеводов и обильном потреблении белка.