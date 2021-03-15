9 гигиенических привычек, которым вы ошибочно следуете

Иногда мы удивляемся, как человечество выжило без интернета и его бесконечных советов о том, как правильно заботиться о себе. Когда мы натыкаемся на очередную рекомендацию по гигиене, то думаем порой, как же мы дожили до этого дня, не следуя ей. Если к вам это тоже относится, то у нас есть новая партия советов, которые вы можете использовать в своей повседневной жизни.

Мы в AdMe.ru всегда готовы восполнять свои пробелы в знаниях относительно ежедневных гигиенических процедур и в этот раз расскажем вам об ошибках, которые вы, возможно, совершаете, заботясь о себе.

1. Полощете рот водой после чистки зубов

Стоматологи говорят, что для наших зубов гораздо полезнее, когда мы просто сплевываем зубную пасту после чистки зубов, потому что это помогает сохранить на зубах ее самый важный ингредиент — фторид. Если мы полощем рот водой, то уменьшаем его защитный эффект и, следовательно, становимся более уязвимы к заболеваниям зубов.

2. Не чистите свою расческу

Наши расчески — прекрасная питательная среда для размножения бактерий, поэтому рекомендуется мыть их раз в одну или две недели. Учитывая, что мы обычно используем расческу каждый день, страшно подумать, как часто мы забываем регулярно ее очищать. Вам поможет использование моющих средств, например шампуня.

3. Полностью удаляете волосы в носу

Обычно волосы на теле ассоциируются у нас с чем-то негигиеничным. Но, когда речь идет о нашем носе, от удаления волос нет абсолютно никакой пользы для здоровья. Они задерживают пыль и другие аллергены, не давая им попадать в легкие, поэтому до тех пор, пока волосы не торчат из носа, оставьте их в покое. Если все-таки они видны снаружи, сделайте небольшое косметическое подравнивание.

4. Моете руки горячей водой

Мы выросли с мыслью, что горячая вода борется с микробами лучше, но на самом деле нет никакой разницы между высокой и низкой температурой в кране. Чтобы стать опасной для бактерий, вода должна иметь температуру около 100 ℃. К тому же горячая вода агрессивно воздействует на кожу, что приводит к ее сухости. Просто мойте руки дольше по времени, вместо того чтобы включать воду погорячее.

5. Вешаете очень длинную шторку для душа

Складки шторки для душа — лучшее место для размножения бактерий, любящих влажность. Мы раздвигаем шторку, чтобы она высохла, но забываем о складках, которые образуются на полу. Убедитесь, что край шторки висит над напольной плиткой, и все будет в порядке.

6. Наносите антиперспирант сразу после душа

Многие из нас торопятся нанести антиперспирант на кожу сразу после душа, чтобы предотвратить появление пота. Но на самом деле так мы оказываем себе медвежью услугу. До тех пор, пока кожа не станет полностью сухой, антиперспирант не начнет работать как положено. Потерпите немного и в результате избавитесь от пота.

7. Моетесь с мочалкой

Мы уверены, что вы слышали о том, что нужно менять мочалку каждые 2 месяца, потому что она — еще одно место скопления микробов в вашей ванной. И все же насколько вы уверены в безопасности вашей мочалки? Лучшим вариантом будет перейти на использование силиконовых щеток. В них нет пористых поверхностей, поэтому их легко мыть и они не накапливают бактерии. К тому же они прослужат гораздо дольше и будут безопаснее для кожи благодаря своим гипоаллергенным свойствам.

8. Пытаетесь отмыть холодные поверхности в ванной комнате

Вы будете поражены разницей в качестве уборки, если предварительно нагреете поверхность, которую собираетесь отчистить. Температура выше комнатной позволит вашим чистящим средствам работать эффективнее и сделает сам процесс оттирания более легким. Просто откройте кран с горячей водой, наполните ванну сантиметров на 10 и дайте водяному пару нагреть ее. Трюк работает и с кафелем: плесните на него горячей водой — и отчистить его будет гораздо легче.

9. Ходите босиком в общественном душе

Пол — самая грязная поверхность в ванной даже в нашем собственном доме. А теперь представьте, каков он в спортзале или отеле. Нас передергивает даже от мысли дотронуться до этой плитки пальцем ноги. Медицинские эксперты предупреждают о возможном заражении многочисленными инфекциями, поэтому сделайте себе одолжение — не забывайте приносить тапочки, если знаете, что они могут вам понадобиться.