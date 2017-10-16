9 форм жизни, которые переживут ядерную войну

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие уверены, что в случае масштабной ядерной войны на Земле не останется ничего живого. Впрочем, существуют виды живых организмов, у которых шансы выжить довольно велики. AdMe.ru собрал научные факты о 9 формах жизни, которым не страшна ядерная война.

Доза в 500 рад смертельна для человека

Мы живем в мире, в котором радиация присутствует повсюду. Свет и тепло ядерных реакций на Солнце являются необходимыми условиями нашего существования. Однако авария на Чернобыльской АЭС показала, насколько радиация опасна для человека. Облучение в 500 рад приведет к летальному исходу для нас, но есть формы жизни, которые способны перенести огромные дозы радиации.

Кишечная палочка переносит облучение в 6 000 рад

Кишечная палочка способна перенести облучение в 6 000 рад. Эти бактерии составляют 80 % от нашей кишечной флоры, поэтому если мы умрем, то можем быть уверены, что где-то в нашем кишечнике популяция палочки продолжит свое существование.

Таракан — 10 тыс. рад

Они способны выживать в самых суровых условиях — в частности, сумели спастись и адаптироваться недалеко от эпицентра взрыва ядерной бомбы в Хиросиме. Нынешнее оружие намного мощнее, но в сравнении с человеком у тараканов все равно больше шансов выжить. При дозе облучения в 10 тыс. рад выживут 10 % тараканов.

Дрозофила — 65 тыс. рад

Плодовые мушки способны перенести облучение в 65 тыс. рад, такая устойчивость появилась у них благодаря медленному делению клеток в их организмах. Преимущество дрозофил в том, что они чрезвычайно быстро размножаются, а значит, этот вид способен быстро приспособиться к новым условиям.

Скорпион — 90 тыс. рад

Скорпионы обитают на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктиды. Они могут не только выжить после облучения в 90 тыс. рад, но и способны пережить ядерную зиму. Если ядерная война создаст облака пыли, которые заблокируют солнечный свет, скорпионы продолжат свое существование.

Бракониды — 180 тыс. рад

Это насекомое может выдержать дозу облучения в 180 тыс. рад. Они быстро размножаются, однако трудность может заключаться в том, что такие насекомые обычно откладывают яйца в организмах других существ.

Амеба способна впадать в своеобразную спячку

Одна из простейших форм жизни, возможно, станет основой для появления новых видов живых существ в постъядерном мире. Амеба точно выживет, считают эксперты. Она способна впадать в своеобразную спячку, кроме того, этих микроорганизмов в мире насчитывается великое множество, они стремительно размножаются и нечувствительны к радиации.

Бактерия Deinococcus Radioduran способна восстанавливать свою собственную ДНК

Излучение представляет опасность, так как оно разрушает ДНК живых существ, но эта бактерия может выжить при дозе в 5 000 раз больше летальной дозы для человека. Deinococcus Radioduran устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, радиации, кислоты, холода, обезвоживания и голода, а также способна восстанавливать свою собственную ДНК.

Дождевой червь способен адаптироваться к жизни в зараженной местности

Двум видам червей в озере недалеко от Чернобыльской АЭС удалось модифицировать свой способ репродукции и адаптироваться к новым условиям.

Тихоходка способна выжить в открытом космосе

Это миниатюрное беспозвоночное поражает своей выносливостью. Оно способно выжить в открытом космосе, устойчиво к радиации, довольно долго может находиться в атмосфере с большим содержанием углекислого газа и сероводорода. Находясь в состоянии клинической смерти, это крошечное существо может быть возвращено к жизни через 10 лет. Что касается радиации, это всего лишь незначительные неудобства для тихоходки.