9 фишек в мужском образе, которые не оставит без внимания ни одна девушка

Серия экспериментов Янины Уиллис и Александра Тодорова, психологов из Принстона, доказывает: нам требуется лишь 1/10 доля секунды, чтобы сформировать свое мнение о человеке, глядя лишь на его лицо.

Женщины обычно одним лицом мужчины не ограничиваются и успевают оценить и фигуру, и прическу, и еще много других, казалось бы, совсем неочевидных деталей. Что именно не остается незамеченным для их зорких глаз?

AdMe.ru собрал для вас 9 вещей, на которые женский взгляд-рентген упадет в первую очередь. Мужчины, будьте бдительны!

1. Одежда

При первом взгляде на мужчину женщина оценивает, как он одет. К мужской одежде предъявляются обычно всего лишь 3 требования:

  • Чистота и опрятность. Свитер в катышках, пятно от кофе на рубашке и джинсы, никогда не видевшие стиральной машины, могут лишить мужчину любого шанса на продолжение знакомства.
  • Уместность. Одетый с иголочки мужчина в смокинге будет странно выглядеть на пляжной вечеринке, равно как и парень в шортах во время театрального представления. Кстати, второй случай говорит о том, что с правилами этикета мужчина также не очень знаком.
  • Чувство стиля. Девушки легко прощают парням мелкие погрешности в выборе одежды, тем более что они всегда готовы помочь, если мужчина им позволит. Но откровенная безвкусица вроде спортивных штанов с классическими туфлями их не радует.

Более того, научные исследования доказывают, что одежда, которую мы носим, может влиять на нашу производительность, мышление и даже уровень гормонов и сердечный ритм.

2. Прическа

Длинные или короткие, прямые или волнистые, светлые, темные или с благородной сединой на висках — сколько женщин, столько и вкусов. Главное, чтобы волосы были вымытыми и уложенными (под укладкой можно понимать и обычное расчесывание, о которым некоторые мужчины почему-то порой забывают).

Впрочем, отдельные мужчины, например Вин Дизель или Дуэйн Джонсон, подошли к вопросу об укладке весьма радикально, и при этом они тоже выглядят мужественно и пользуются популярностью у женщин.

3. Осанка и походка

Энергичная, целеустремленная и уверенная походка привлекает женщин, потому как выдает в мужчине успешного человека, который чувствует себя хозяином жизни и умеет противостоять невзгодам.

Мужчина, который постоянно смотрит вниз, сутулится, шаркает ногами и двигается очень неуверенно, подсознательно воспринимается как человек с проблемами. Кажется, что у него не самый лучший период в жизни, а значит, он вряд ли сможет сделать женщину счастливой в отношениях.

4. Фигура

Большинству женщин нравятся мужчины, чья фигура по форме напоминает перевернутый треугольник: широкие плечи, узкие бедра, подтянутый живот. Такая фигура сигнализирует женщине о том, что перед ней крепкий, выносливый и здоровый мужчина, который сможет защитить и ее, и будущих детей.

Это проливает определенный свет на теорию, согласно которой мужчины в браке толстеют, так как жены подсознательно стараются их раскормить и сделать менее «аппетитными» в глазах противоположного пола. Впрочем, исследования говорят и о том, что в счастливом браке склонны поправляться как мужчины, так и женщины.

5. Обувь

Мужчины совершенно зря недооценивают такую деталь своего образа, как обувь. Женщины успевают рассмотреть ее не менее тщательно, чем одежду и фигуру. Рваная, грязная и неухоженная обувь выдает в своем обладателе такого же неаккуратного человека, который не придает большого значения своему внешнему виду.

Носки под сандалии — отдельная история. Есть также у некоторых мужчин привычка и вовсе не надевать носки под обувь. Вместе с закатанными штанами это порой выглядит странно. На самом деле выбор обуви может рассказать о своем владельце гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

6. Выражение лица

Говорить о том, какие черты мужского лица являются самыми привлекательными, можно очень долго, ведь у каждой женщины есть свои критерии красоты. Но то, что точно не ускользнет от внимательного женского взгляда, — это выражение лица мужчины.

В такие моменты в девушке просыпается настоящий физиогномист, которому под силу разглядеть за тонкими сжатыми губами суровый нрав мужчины, за бегающими глазами — неискренность, а за мелкими морщинками у глаз — весельчака и душу компании.

Сдержанные, а порой даже слегка задумчивые мужчины нравятся женщинам, ведь они кажутся мужественными и решительными. Но для серьезных отношений, согласно исследованиям, женщины предпочитают приветливых и улыбчивых мужчин.

7. Аксессуары

Выбор аксессуаров может многое сказать о характере мужчины. Их огромное количество говорит о том, что такой мужчина любит находиться в центре внимания и производить впечатление на окружающих. Если аксессуары подобраны уместно и со вкусом, а вам по душе жизнь, полная тусовок и развлечений, с таким мужчиной вам может быть очень интересно.

Полное же отсутствие аксессуаров вовсе не говорит о том, что перед вами скучный мужчина. Просто он более сдержан и не любит привлекать к себе слишком много внимания.

8. Руки

Еще одна часть мужского тела, на которую обращают внимание женщины даже при беглом взгляде на мужчину, — это его руки. Они ценят ухоженные мужские руки с длинными пальцами и красивой формой ногтей.

Обкусанные ногти и заусеницы выдают нервного и неуверенного в себе человека. Также по состоянию рук можно предположить, как часто мужчина сталкивается с тяжелой физической работой. А еще проверить, есть ли у этого мужчины на безымянном пальце правой руки кольцо. И если да — прекратить «сканирование».

9. Попа

Социологи считают, что большинство женщин при знакомстве с мужчиной обращают пристальное внимание на его попу.

Крепкие ягодицы — показатель того, что мужчина ведет активный образ жизни, да и с уровнем тестостерона у него тоже все в порядке. А еще упругая попа выглядит весьма эстетично. Поэтому не только мужчины могут оборачиваться вслед эффектным красоткам. Просто женщины делают это более сдержанно.

А что бы вы добавили к этому списку?

Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru

47 На склад!
25 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!