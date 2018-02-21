9 фишек в мужском образе, которые не оставит без внимания ни одна девушка

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Серия экспериментов Янины Уиллис и Александра Тодорова, психологов из Принстона, доказывает: нам требуется лишь 1/10 доля секунды, чтобы сформировать свое мнение о человеке, глядя лишь на его лицо. Женщины обычно одним лицом мужчины не ограничиваются и успевают оценить и фигуру, и прическу, и еще много других, казалось бы, совсем неочевидных деталей. Что именно не остается незамеченным для их зорких глаз?

AdMe.ru собрал для вас 9 вещей, на которые женский взгляд-рентген упадет в первую очередь. Мужчины, будьте бдительны!

1. Одежда

При первом взгляде на мужчину женщина оценивает, как он одет. К мужской одежде предъявляются обычно всего лишь 3 требования: Чистота и опрятность. Свитер в катышках, пятно от кофе на рубашке и джинсы, никогда не видевшие стиральной машины, могут лишить мужчину любого шанса на продолжение знакомства.

Уместность. Одетый с иголочки мужчина в смокинге будет странно выглядеть на пляжной вечеринке, равно как и парень в шортах во время театрального представления. Кстати, второй случай говорит о том, что с правилами этикета мужчина также не очень знаком.

Чувство стиля. Девушки легко прощают парням мелкие погрешности в выборе одежды, тем более что они всегда готовы помочь, если мужчина им позволит. Но откровенная безвкусица вроде спортивных штанов с классическими туфлями их не радует. Более того, научные исследования доказывают, что одежда, которую мы носим, может влиять на нашу производительность, мышление и даже уровень гормонов и сердечный ритм.

2. Прическа

Длинные или короткие, прямые или волнистые, светлые, темные или с благородной сединой на висках — сколько женщин, столько и вкусов. Главное, чтобы волосы были вымытыми и уложенными (под укладкой можно понимать и обычное расчесывание, о которым некоторые мужчины почему-то порой забывают). Впрочем, отдельные мужчины, например Вин Дизель или Дуэйн Джонсон, подошли к вопросу об укладке весьма радикально, и при этом они тоже выглядят мужественно и пользуются популярностью у женщин.

3. Осанка и походка

Энергичная, целеустремленная и уверенная походка привлекает женщин, потому как выдает в мужчине успешного человека, который чувствует себя хозяином жизни и умеет противостоять невзгодам. Мужчина, который постоянно смотрит вниз, сутулится, шаркает ногами и двигается очень неуверенно, подсознательно воспринимается как человек с проблемами. Кажется, что у него не самый лучший период в жизни, а значит, он вряд ли сможет сделать женщину счастливой в отношениях.

4. Фигура

Большинству женщин нравятся мужчины, чья фигура по форме напоминает перевернутый треугольник: широкие плечи, узкие бедра, подтянутый живот. Такая фигура сигнализирует женщине о том, что перед ней крепкий, выносливый и здоровый мужчина, который сможет защитить и ее, и будущих детей. Это проливает определенный свет на теорию, согласно которой мужчины в браке толстеют, так как жены подсознательно стараются их раскормить и сделать менее «аппетитными» в глазах противоположного пола. Впрочем, исследования говорят и о том, что в счастливом браке склонны поправляться как мужчины, так и женщины.

5. Обувь

Мужчины совершенно зря недооценивают такую деталь своего образа, как обувь. Женщины успевают рассмотреть ее не менее тщательно, чем одежду и фигуру. Рваная, грязная и неухоженная обувь выдает в своем обладателе такого же неаккуратного человека, который не придает большого значения своему внешнему виду. Носки под сандалии — отдельная история. Есть также у некоторых мужчин привычка и вовсе не надевать носки под обувь. Вместе с закатанными штанами это порой выглядит странно. На самом деле выбор обуви может рассказать о своем владельце гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

6. Выражение лица

Говорить о том, какие черты мужского лица являются самыми привлекательными, можно очень долго, ведь у каждой женщины есть свои критерии красоты. Но то, что точно не ускользнет от внимательного женского взгляда, — это выражение лица мужчины. В такие моменты в девушке просыпается настоящий физиогномист, которому под силу разглядеть за тонкими сжатыми губами суровый нрав мужчины, за бегающими глазами — неискренность, а за мелкими морщинками у глаз — весельчака и душу компании. Сдержанные, а порой даже слегка задумчивые мужчины нравятся женщинам, ведь они кажутся мужественными и решительными. Но для серьезных отношений, согласно исследованиям, женщины предпочитают приветливых и улыбчивых мужчин.

7. Аксессуары

Выбор аксессуаров может многое сказать о характере мужчины. Их огромное количество говорит о том, что такой мужчина любит находиться в центре внимания и производить впечатление на окружающих. Если аксессуары подобраны уместно и со вкусом, а вам по душе жизнь, полная тусовок и развлечений, с таким мужчиной вам может быть очень интересно. Полное же отсутствие аксессуаров вовсе не говорит о том, что перед вами скучный мужчина. Просто он более сдержан и не любит привлекать к себе слишком много внимания.

8. Руки

Еще одна часть мужского тела, на которую обращают внимание женщины даже при беглом взгляде на мужчину, — это его руки. Они ценят ухоженные мужские руки с длинными пальцами и красивой формой ногтей. Обкусанные ногти и заусеницы выдают нервного и неуверенного в себе человека. Также по состоянию рук можно предположить, как часто мужчина сталкивается с тяжелой физической работой. А еще проверить, есть ли у этого мужчины на безымянном пальце правой руки кольцо. И если да — прекратить «сканирование».

9. Попа

Социологи считают, что большинство женщин при знакомстве с мужчиной обращают пристальное внимание на его попу. Крепкие ягодицы — показатель того, что мужчина ведет активный образ жизни, да и с уровнем тестостерона у него тоже все в порядке. А еще упругая попа выглядит весьма эстетично. Поэтому не только мужчины могут оборачиваться вслед эффектным красоткам. Просто женщины делают это более сдержанно.

А что бы вы добавили к этому списку?