9 фактов о Средневековье, доказывающих, что настоящая история интереснее, чем «Игра престолов»

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Средние века считаются одним из самых мрачных времен в европейской истории: многочисленные войны, болезни и, мягко говоря, не самая лучшая гигиена (что, кстати, довольно спорно) буквально выкашивали людей. Однако Средневековье — это не только беспросветный мрак, но и весьма интересная эпоха, о которой, как оказалось, мы знаем не очень много. Например, вы знаете, где проходит граница между Средними веками и Новым временем и когда на самом деле в Европе властвовала инквизиция? Если нет, то обязательно прочтите эту статью.

AdMe.ru собрал для вас несколько фактов о Средневековье, которые, мы надеемся, еще больше расширят ваш кругозор.

Когда начались и когда закончились Средние века?

«Вступление Мехмеда II в Константинополь», Жан-Жозеф Бенжамен-Констан, 1876 год.

Граница между Античностью и Средними веками проходит в 476 году, когда пала Западная Римская империя. А вот по поводу верхней границы между Средневековьем и Новым временем у ученых нет единого мнения: одни датируют переход 1492 годом (годом открытия Америки), другие — 1517 годом, который был ознаменован началом Реформации. По мнению ряда ученых, предполагаемая дата перехода приходится на 1453 год, когда под натиском турок-османов пала столица Византии Константинополь. Есть и еще одна очень популярная среди ученых хронологическая рамка, согласно которой Средние века длились ровно 1 000 лет — с 500 по 1500 год. Сам же термин «Средние века» был введен в обращение итальянским историком Флавио Бьондо в том же 1453 году.

Правда ли, что существовали тайные рыцарские ордены?

Жак де Моле (1244–1314), последний магистр ордена тамплиеров.

Принято считать, что в Средние века существовали тайные рыцарские ордены. Однако это не совсем так: принадлежность к ордену считалась, выражаясь современным языком, престижной и никак не скрывалась, а, напротив, всячески подчеркивалась. Вообще же само понятие рыцарства обозначилось только в конце X века: Жак Ле Гофф, один из самых известных и влиятельных ученых-медиевистов, писал в своей книге «Цивилизация средневекового Запада» о том, что титул рыцаря появился в 971 году. Несмотря на то, что рыцари, по мнению еще одного известного медиевиста Жоржа Дюби, прежде всего воины, рыцарские ордены мало чем отличались от монашеских: вступающие в них приносили обеты бедности и послушания, а в первых орденах еще и обет целомудрия.

Расцвет инквизиции пришелся не на Средние века

«Божия Матерь католических королей», Педро Берругете, 1493 год. За спиной короля Фердинанда (слева) изображен монах с лицом Торквемады.

Понятия «Средневековье» и «инквизиция» прочно связаны в нашем сознании между собой. Однако особый церковный суд, названный Инквизицией и призванный расследовать дела еретиков, появился только в 1215 году по распоряжению папы Иннокентия III. Своего же «расцвета» этот ставший карательным орган достиг только в 1483 году, когда пост Великого инквизитора созданной за 5 лет до этого Испанской инквизиции занял Томас де Торквемада, отличавшийся особой жестокостью. Кстати говоря, одна из самых известных жертв инквизиции, Джордано Бруно, сожженный на костре в 1600 году, был приговорен к смерти вовсе не из-за утверждения, что Земля вращается вокруг Солнца. Джованни Мочениго, которого Бруно обучал мнемотехнике, написал на него донос, в котором обвинял философа в отрицании общепринятых религиозных догматов, то есть в ереси. Джордано Бруно отправили в тюрьму, где он провел 7 лет, а затем был казнен. В окончательном приговоре не было ни слова о его научных убеждениях.

Полосатая одежда — плохой знак

Носить полосатую одежду в Средние века было небезопасно. В 1310 году сапожник из французского Руана был казнен за то, что на один день осмелился облачиться в одежду в полоску. Носить такие вещи на законных основаниях не только могли, но и были обязаны актеры, музыканты, уличные женщины, еретики, шуты и прочие отщепенцы средневекового общества: этот отличительный знак позволял не перепутать их с приличными людьми. Однозначного мнения о негативном отношении к полосатой одежде у современных ученых нет. Одни предполагают, что запрет восходит к библейской цитате из Евангелия от Марка 6:9: «Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Другие считают, что полосатая одежда маскирует фигуру и потому могла расцениваться как попытка скрыть свой истинный облик.

Зачем нужен был клюв на маске чумного доктора?

Известные всем чумные доктора носили специальную маску с клювом. Однако этот клюв нужен был вовсе не для устрашения: в нем носили разнообразные сильно пахнущие вещества, например ткань, пропитанную уксусом, цветы, травы или камфару. Считалось, что чума распространяется через особые «миазмы», а такой своеобразный фильтр должен был их остановить. Кстати, появился этот костюм только в XVII веке, так что никакого отношения к Средневековью он не имеет. Первая известная науке пандемия чумы произошла в середине VI века и унесла жизни более 125 млн человек в Европе и Азии. Бушевала чума и в XIV веке: она была занесена из Восточного Китая и захватила всю Европу, дойдя до России, где, вероятно, из-за нее погибло население нескольких городов. В Европе от эпидемии умерло более 25 млн человек, что на тот момент составляло треть всех ее жителей.

Зачем нужны были отверстия в стенах соборов?

В некоторых соборах, построенных в Средние века, при реставрационных работах в стенах обнаружили небольшие отверстия — агиоскопы, через которые можно было увидеть происходящее внутри здания. Предназначены они были для тех, кто по каким-то причинам не мог попасть в собор, например для отлученных от церкви или больных проказой: в 1179 году на заседании Третьего Латеранского собора было принято решение не допускать прокаженных на службу, однако не лишать их духовного утешения. Поэтому в наружных, а иногда и внутренних стенах стали прорубать круглые, прямоугольные или крестообразные отверстия, смотрящие на алтарь, благодаря которым больные проказой могли «посетить» церковную службу. Выходили они, как правило, либо на кладбища, либо на малозаселенные городские районы. С наступлением Нового времени, в XVI веке, когда эпидемия проказы сошла на нет, большая часть агиоскопов была замурована.

Почему винтовые лестницы закручены по часовой стрелке?

Винтовые лестницы в средневековых замках всегда были закручены по часовой стрелке. Делалось это на случай осады: дело в том, что при такой конструкции лестницы защитник замка мог наносить удары правой рукой, которая, как известно, у большинства людей является ведущей. Противнику же, который наступал с нижних ступеней, наносить удары той же рукой было неудобно. Была у винтовых лестниц и другая хитрость: ступени были разной высоты и ширины, и противник, который не был знаком с особенностями конструкции, спотыкался и падал, тогда как хозяин замка и его жители, знавшие каждую ступеньку, поднимались по лестнице очень быстро. У этого правила есть очень редкие исключения: так, например, в одном из замков рода Вальдштейнов лестницы закручены против часовой стрелки, поскольку практически все мужчины, принадлежавшие к этому роду, были левшами.

Как Будда стал христианским святым?

Беседа Варлаама и Иоасафа, фрагмент иконы.

Интересно, что Будда фактически является христианским святым. В Средние века в Европе был популярен роман «Варлаам и Иоасаф», повествующий о языческом принце Иоасафе, который был обращен в христианство пустынником Варлаамом. Приняв новую веру, он обратил в нее и свой народ, а затем, оставив переданную ему по наследству власть, ушел в пустыню. История Иоасафа, рассказанная в романе, имеет массу общих черт с индийскими сказаниями о Будде, поэтому исследователи сошлись во мнении, что европейский роман — это их переработка. Память святого Иоасафа в христианской церкви совершается 2 декабря, а в католической — 27 ноября.

Почему рыцари сражались с улитками?

В конце XIII века на полях рукописей, создаваемых в северных областях Франции, стали появляться рисунки с изображениями рыцарей, сражающихся с улитками. У ученых нет точных данных о том, почему эти создания настолько пришлись не по душе средневековым художникам, однако несколько версий все-таки существует. Одна из них была высказана библиофилом графом де Бастаром, который предположил, что улитка, появляющаяся из раковины, — это своеобразный символ воскрешения из мертвых, а рисунок — христианская аллегория. По другой версии, улитка — это символ трусости и малодушия, которые художники высмеивали в подобных рисунках. Однако наиболее вероятной кажется теория о том, что улитка — это символ ломбардцев, которые в те годы враждовали с французами. В пользу этой версии говорит и тот факт, что во времена создания рисунков была популярна поэма «О ломбардце и улитке», главный герой которой вступил в «трудную» схватку с брюхоногим. Интересный факт: слово «ломбард» появилось именно благодаря ломбардцам, которые в те времена часто занимались ростовщичеством, что, само собой, стало не последней причиной нелюбви к ним.