9 фактов о беременности и родах, которые могут стать для вас неожиданностью

19 1

26

21.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждые 3 секунды в мире рождается новый человек. Казалось бы, за столько лет существования человечества процесс воспроизводства населения настолько отлажен, что не должно оставаться никаких секретов. И тем не менее многих из тех, кто готовится стать мамой, поджидают сюрпризы — приятные и не очень. И не обо всех из них вам могут рассказать врачи.

Мы в AdMe.ru на своем опыте столкнулись с некоторыми неожиданностями, связанными с беременностью и родами, и хотим поделиться с вами.

В роддом не пускают с сумками

В роддома России и постсоветского пространства, как правило, не пускают с сумками — речь идет именно о больших сумках для вещей, а не о дамских. Все вещи роженицам предлагают переложить в пакеты. Подлинной причины этого никто не может объяснить. Иногда персонал говорит, что пакеты гигиеничнее сумок. Еще ходят слухи, что так борются с похищением младенцев.

Ребенку можно сделать операцию еще до рождения

Еще недавно перед будущей мамой, у которой диагностировали пороки развития плода, стоял непростой выбор: прервать беременность или рожать на свой страх и риск. Сейчас медицина предлагает третий вариант — фетальную хирургию. Еще до рождения малыша медики могут с помощью операции решить такие проблемы, как спинномозговая грыжа, порок сердца, гидроцефалия. Сначала врачи научились оперировать, рассекая матку матери, но сейчас появилась возможность с помощью проколов вводить внутрь эндоскоп (тоненькую трубку с микрокамерой). В 2018 году в Екатеринбурге была впервые в России проведена операция на мозге нерожденного ребенка с помощью эндоскопа. Малыш родился в июле того же года, его жизни ничто не угрожает.

После появления ребенка на свет роды не заканчиваются

В фильмах показывают, как после диких криков боли появляется младенец, счастливая мать его обнимает и наступает хеппи-энд. Это не совсем так. После этого следует новый этап — выход плаценты. По сути это те же роды, и вам придется немного попотеть. Но это не так больно, как рождение малыша, конечно.

Рожать можно не только лежа

Рожать лежа довольно трудно. Проще делать это стоя — так вам и вашему ребенку помогает гравитация. Роженица испытывает не такую сильную боль, а младенцу проще проходить через родовые пути. Но врачам принимать такие роды может быть не очень удобно, потому что нет возможности наблюдать процесс.

Существуют техники, позволяющие облегчить боль во время родов без анестезии

Врач-гипнотерапевт Мэри Монган пришла к выводу, что боль во время схваток вызвана в большей степени страхом и напряжением, а значит, нужно расслабиться, чтобы ее снять. Для этого исследователь разработала метод под названием «гипнороды». Его суть в том, что роженица с помощью самогипноза расслабляется и добивается полного умиротворения, доверяя своему телу. Как следствие, боль почти не чувствуется. Сейчас есть множество сертифицированных инструкторов по гипнородам, которых вы можете легко найти в интернете.

Узкие бедра совсем не означают, что рожать будет тяжело

Принято считать, что дамы с широкими бедрами легче рожают, но это не так. Равно как и наоборот: совсем не обязательно, что роженице с узкими бедрами будет сложно произвести на свет ребенка. Между объемом груди и количеством молока тоже нет никакой связи.

Двойню рожать легче

Кажется, что рожать 2 детей очень сложно. Но это не совсем так. Двойняшки, как правило, меньше, чем малыш при одноплодной беременности, поэтому намного легче родить 2 младенцев по 2,5 кг, чем одного весом 3,5 кг.

Близнецы могут родиться с разницей в несколько дней

Разница в возрасте между двойняшками обычно колеблется в диапазоне от нескольких минут до нескольких часов. Но в редких случаях она может достигать даже нескольких месяцев. Так, например, в Ирландии сестры Эми и Кэти Джонс-Эллиот родились в 2012 году с разницей в 87 дней. Эми появилась на свет на четыре месяца раньше положенного срока в результате того, что у ее мамы внезапно отошли воды. После рождения девочки схватки внезапно прекратились. Вторую дочь женщина смогла проносить еще три месяца. Все это время Эми провела в инкубаторе. Сейчас сестер не отличить друг от друга. Они вошли в Книгу рекордов Гиннесса как двойняшки с самой большой разницей в возрасте.

Долгожители рождаются осенью

У ребенка, родившегося в осенние месяцы, есть больший шанс стать долгожителем, чем у тех, кто появился на свет в другое время года. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета Леонид и Наталья Гавриловы. Они проанализировали информацию о более чем 1500 столетних людях, родившихся в США с 1880 по 1895 год. Большинство из них родились в сентябре, октябре и ноябре, а меньше всего — в марте, апреле, мае, июне и июле. Ученые предположили, что это связано с тем, что осенние дети чаще избегают инфекций, а их матери во время беременности получают больше витаминов, ведь значительный период ожидания ребенка выпадает на лето.