9 фактов из школы, которые безнадежно устарели

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день совершаются сотни научных открытий, а наши представления о мире меняются буквально на глазах. Даже если десяток-другой лет назад вы окончили школу на одни пятерки, это не значит, что сегодня вы сдали бы все экзамены на отлично. Кто бы мог подумать, что Большой каньон не такой уж и большой, а Полярная звезда вовсе не самая яркая? Как думаете, смогли бы вы быть отличником сегодня?

Сколько ни учись, знать все невозможно. Как хорошо, что у вас есть AdMe.ru, который расскажет самые интересные новости из мира науки. Мы собрали для вас 10 фактов, уточнение или опровержение которых дополнит ваши школьные знания буквально обо всем на свете.

1. Гранд-каньон — крупнейший на планете

До недавнего времени Большой каньон (Аризона, США) считался самым большим на нашей планете. Еще бы: его длина — 446 км, а глубина — целых 1800. Гранд-каньон образовался еще до появления на Земле динозавров. Но совсем недавно у Большого каньона появился конкурент. Экспедиция НАСА нашла мегаканьон подо льдами Гренландии. Несколько лет назад ученые полагали, что достаточно знают о рельефе нашей планеты. И зря. Подо льдами Северного Ледовитого океана мегаканьон тянется на 750 км. Миллионы лет назад по его дну текла река. Точно так же, как бежит сейчас река Колорадо в Большом каньоне. Это отличная новость для тех, кто мечтал сделать географическое открытие, но думал, что на Земле больше нет неизведанных мест. Оказывается, есть, да еще и такие впечатляющие.

2. Есть только 3 состояния вещества: жидкое, твердое и газообразное

На уроках в школе вам, скорее всего, рассказывали, что все вещества имеют три агрегатных состояния: жидкое, твердое и газообразное. Однако за последние 100 лет было сделано множество важных открытий. И оказалось, что у веществ есть и другие состояния. От всем уже почти известной плазмы и жидких кристаллов до конденсата Бозе — Эйнштейна. Правда, чтобы получить этот конденсат, нужно сильно постараться. Ученым из Института лабораторной астрофизики для этого понадобились атомы рубидия, охлажденные до абсолютного нуля. Справедливости ради отметим, что старались они не зря и за свои труды были удостоены Нобелевской премии по физике.

3. Полярная звезда — самая яркая в Северном полушарии

Мы привыкли считать, что самая яркая звезда на небе — Полярная. Этот сверхгигант расположен вблизи Северного полюса, а про то, что он многие столетия служит ориентиром для путешественников, знают даже первоклассники. Спешим восстановить справедливость. Самая яркая звезда на ночном небе Северного полушария — это Сириус: она ярче Солнца примерно в 25 раз. Эта яркость легко объяснима, ведь Сириус находится близко к Земле. А еще виден почти в каждой точке земного шара. Почему тогда все лавры достались Полярной звезде? В то время как другие звезды меняют свое местоположение (всходят над горизонтом и заходят за него), Полярная звезда остается на месте. Однако так будет не всегда. Полярная звезда — величина непостоянная: из-за прецессии земной оси в роли Полярной выступали разные звезды. Они меняются со строгой периодичностью (26 тыс. лет), и к 3200 году на Земле будет новая путеводная звезда.

4. Капли дождя похожи на слезы

Осень — самое время вспомнить о том, как выглядят капли дождя. Принято считать, что они похожи на картинки из детских книг. Но это большое заблуждение: капля, которая похожа на слезу, никакого отношения к дождю не имеет. Ученые возмутились из-за ненаучных изображений дождя и рассказали, как на самом деле выглядят капли. И, кстати, придумали для этого отличный эпитет: «булочка гамбургера». При падении на каплю действуют две силы: поверхностное натяжение воды и давление воздуха, отчего та сплющивается и принимает сферическую форму.

5. Если наступить на ржавый гвоздь, можно заболеть столбняком

С детства нам внушали, что если наступить на ржавый гвоздь, то можно заразиться столбняком. Это правда, но только отчасти. Одной ржавчины для заражения недостаточно: возбудитель болезни живет и размножается в почве и в кишечнике животных. Поэтому укусы домашних и тем более диких животных представляют большую опасность. А чтобы встретиться со столбняком, вовсе не обязательно разгуливать босиком в диких джунглях. Дачный участок, парк и даже собственная квартира могут стать обиталищем спор бактерии. Самую большую опасность представляют колотые раны, лишенные доступа кислорода. В случае получения такой травмы нужно немедленно обратиться к врачу. А лучше заранее делать прививку, особенно при планировании туров в жаркие страны. Столбняк любит тепло, и вероятность заражения очень высока.

6. Монетка, сброшенная с Эмпайр-стейт-билдинг, может убить человека, проходящего внизу

Байка о том, что монета, сброшенная с большой высоты, может покалечить проходящих внизу людей, будоражит умы школьников по обе стороны океана. Высота Эмпайр-стейт-билдинг — 381 м, и монетка, летящая с огромной скоростью, будет смертельно опасна. Или нет? «Нет», — говорит профессор Луи Блумфилд. Физик не поленился и провел серию экспериментов, в результате которых доказал: мелочь, летящая с высоты, абсолютно безопасна. А все из-за аэродинамических свойств железных денег. Для того чтобы монета набрала достаточную для разрушительных последствий скорость (210 км / ч), требуется соблюсти условие: поместить ее в безвоздушное пространство. К счастью, это условие выполнить очень трудно, так что летящие сверху деньги опасности не представляют.

7. Все динозавры вымерли

Давным-давно, примерно 66 млн лет назад, на Землю упал огромный метеорит. Около 3/4 растений и животных умерли, в их числе были динозавры. Но не все: некоторым удалось выжить и приспособиться к новым условиям. Достаточно выглянуть в окно, чтобы встретиться с потомками вымерших рептилий — птицами. Далекие предки птиц манирапторы сумели справиться с последствиями катаклизма. Этим ребятам удалось эволюционировать настолько успешно, что вскоре их потомки заселили всю Землю. Главный секрет манирапторов — похудение. Благодаря уменьшению веса до 1 кг протоптицам удалось не только продержаться на плаву в тяжелое для планеты время, но и в каком-то смысле дожить до наших дней. У динозавров есть еще один дальний родственник — крокодил. Однако, несмотря на внешность, аллигаторы и крокодилы имеют гораздо меньше общего с динозаврами, чем птицы.

8. Слоны устраивают сородичам похоронные церемонии

Слоны невероятно умные животные. Они пользуются орудиями труда и демонстрируют высокий уровень самосознания. А еще они очень социальны: вместе заботятся о потомстве, помогают сородичам и способны к сопереживанию. Известны случаи, когда стадо слонов оплакивало умерших. Однако существует легенда, по которой эти могучие животные устраивают сородичам церемонию захоронения и даже имеют некоторое подобие кладбищ. Нет никаких оснований полагать, что скопления костей павших слонов — это организованные кладбища. Наиболее вероятна версия, по которой они возникли из-за массовой гибели в результате засухи. Слоны не уходят из стада, когда предчувствуют скорую смерть.

9. Закручивание воды при стоке

Существует легенда, что в Северном и Южном полушариях при стоке вода закручивается в разные стороны. В Северном вода уходит в канализацию против часовой стрелки, а в Южном — по ее направлению. Удивительный феномен пытаются объяснить силой Криолиса и вращением Земли. Действительно, взаимодействие двух сил приводит к тому, что ураганы вращаются по-разному в Северном и Южном полушариях. Вот только на воду в душе, раковине и унитазе эти силы не влияют, уж слишком мала точка приложения. Вода может закручиваться направо и налево в любом из двух полушарий. Это зависит от конструкции водопровода, напора воды и еще множества факторов.

Бонус: так нужна ли математика в жизни?

Большинство людей не пользуются алгеброй в работе и поэтому уверены, что математика бесполезна. Однако даже если вы не строите графики и не пишете формулы каждый день, школьный курс математики научил вас мыслить по-другому. За основы системного и критического мышления, за привычку к критическому анализу данных нужно сказать спасибо в первую очередь точным наукам. Так что не стоит пренебрегать уроками алгебры и геометрии: они необходимы каждому, в том числе людям с гуманитарным складом ума, для успешной карьеры.

А как вы учились в школе?