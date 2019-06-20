80 образовательных YouTube-каналов, которые прокачают ваш мозг лучше университетов

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Принято считать, что наука — это что-то скучное, сложное и доступное далеко не всем. Согласно другому распространенному мнению, на YouTube нет ничего полезного — там можно только бесцельно проводить время, просматривая ролики разных блогеров. Опровергаем оба заблуждения: на самом популярном видеохостинге есть множество каналов, где сложные понятия из мира науки и искусства объясняются простым и понятным языком.