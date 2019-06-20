80 образовательных YouTube-каналов, которые прокачают ваш мозг лучше университетов
Принято считать, что наука — это что-то скучное, сложное и доступное далеко не всем. Согласно другому распространенному мнению, на YouTube нет ничего полезного — там можно только бесцельно проводить время, просматривая ролики разных блогеров. Опровергаем оба заблуждения: на самом популярном видеохостинге есть множество каналов, где сложные понятия из мира науки и искусства объясняются простым и понятным языком.
Мы в AdMe.ru исследовали YouTube на предмет каналов, которые помогут лучше разбираться в самых разных областях знаний.
Русскоязычные каналы
История и культура
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Арзамас — канал одноименного интернет-проекта, посвященный истории культуры.
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RedRoom — история разных эпох, времен и народов.
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MovieScience — авторский канал о науке кино.
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Хэй Винсент — занимательные видео о картинах и художниках.
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Антропогенез РУ — древнейшая история и эволюция человека и разоблачение антинаучных мифов.
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Упоротый Палеоантолог — история Земли и все, что из нее можно выкопать.
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Третьяковская галерея — официальный канал главного национального музея искусств.
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История — официальный YouTube-канал одноименного телеканала.
Биология и анатомия
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Все как у животных — авторский канал натуралиста Евгении Тимоновой о том, «в кого люди такие».
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Microbia — видео о жизни микроорганизмов, снятое электронным микроскопом.
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Затевахин о животных — видеоканал известного телеведущего о жизни животных.
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Борис Цацулин — проект о современном технологичном научном подходе к вопросам питания, диетологии, нутрициологии, здоровья, медицины, тренировок, добавок, спорта.
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Клиническая анатомия — канал для тех, кто хочет знать все о строении своего тела.
Физика, химия и математика
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KhanAcademyRussian — выпускник Массачусетского технологического института Салман Хан простым и доступным языком рассказывает о физике, биологии и математике.
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Чуть-чуть о науке — интересные новости современной науки на простом и понятном языке от двух ученых, работающих в сфере физики и химии.
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Химия — Просто — видео с химическими опытами и объяснениями к ним.
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Простая наука — химические опыты и физические эксперименты.
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Thoisoi — опыты по неорганической и органической химии.
Космос и Вселенная
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Космос Просто — видео о космосе простым языком.
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Alpha Centauri — образовательный проект о космосе, прямые трансляции космических запусков, переводы и озвучка объяснительных роликов NASA и Европейского космического агентства, авторские видео об устройстве Вселенной.
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Роскосмос ТВ — канал о российской космонавтике.
Опыты и эксперименты
Лекции и интервью
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TED на русском — лекции о науке, и не только, переведенные на русский язык.
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ПостНаука — лекции и интервью о фундаментальной науке и ученых, которые ее создают.
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15×4 Talks — международный открытый научно-популярный лекторий.
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ScienceVideoLab — лекции и видео о науке и против лженауки.
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SciTeam — интервью с учеными, представляющими разные сферы знаний.
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Михаил Лидин — авторский канал, посвященный разоблачению лженауки, экстрасенсов и паранормальных явлений.
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SciOne — молодые ученые, журналисты, инженеры, художники, специалисты и просто творческие люди рассказывают обо всем на свете с точки зрения науки.
Видео о разных областях науки
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TrashSmash — разоблачение научных мифов и предрассудков.
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Наука 2.0 — научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки: человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.
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GalileoRU — популярная телевизионная научно-познавательная передача теперь в интернете.
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Vert Dider — перевод и озвучка научно-популярных материалов из разных областей знаний.
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QWERTY — канал о науке и современных технологиях.
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Naked Science — канал одноименного научно-популярного сайта.
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Skinner Show — проект, посвященный популяризации науки.
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Научпок — короткие анимационные видео с ответами на вопросы из разных областей знаний.
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Что, если — научно-популярный канал, в котором ставятся гипотетические задачи и даются ответы на них.
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Чердак — научно-популярный проект информационного агентства ТАСС.
Англоязычные каналы
Общественные науки
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PBS Eons — история Земли от начала и до наших дней.
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Thebrainscoop — видео от Филдовского музея естественной истории (Чикаго).
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Philosophy Tube — философия для всех.
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It’s Okay To Be Smart — канал доктора философии с рассуждениями на научную тематику.
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Simple History — история, рассказанная простым языком.
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CGP Grey — факты из политологии, географии, истории и литературы.
Биология, анатомия и география
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National Geographiс — познавательные видео обо всем на свете, от микроорганизмов до древней истории.
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Deep Look — наука и природа в макроувеличении.
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Kenhub — нескучные ролики об анатомии человека.
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Healthcare Triage — ответы на медицинские вопросы от доктора медицины Аарона Кэрролла.
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MinuteEarth — научные видео о нашей планете.
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BrainCraft — видео по психологии и неврологии.
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Hybrid Librarian — люди, Земля, жизнь, космос и прочее с научной точки зрения.
Физика, химия и математика
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MinutePhysics — короткие видео о нескучной физике.
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Periodic Videos — видео, посвященные каждому из элементов таблицы Менделеева.
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Numberphile — все о числах и математике.
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Sixty Symbols — все о физике и астрономии для любителей науки и ученых.
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CrashCourse — все физические законы и явления в 10-минутных видео
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Reactions — теоретическая химия и безопасные химические опыты.
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Vihart — окружающий мир с точки зрения математики.
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Mathantics — о математике простыми словами.
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Smart Learning for All — креативные видеоролики по физике, химии и биологии.
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Physics Girl — канал молодого ученого-астрофизика Дайан Коуэрн о физической науке.
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Computerphile — видео для тех, кто хочет по-настоящему разбираться в компьютерах и цифровых технологиях.
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DrPhysicsA — о физике наглядно и простыми словами.
Прикладная наука и эксперименты, ненаучные дисциплины
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IncredibleScience — невероятные и безумные научные эксперименты.
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Microsoft Education — обучающие видео от ведущей мировой корпорации.
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Applied Science — прикладная наука и современные технологии.
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Primitive Technology — автор канала изготавливает инструменты, которые были доступны в древнем мире, и использует их для строительства.
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Mark Crilley — уроки рисования от автора более 40 книг.
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EngVid: Learn English — один из лучших ресурсов для изучения английского языка.
Видео на разные тематики
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NOVA PBS Official — видео от одноименного научного телеканала, ведущего историю с 1974 года.
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Vsauce — авторский канал Майкла Стивенса с научными ответами на вопросы обо всем на свете.
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Smithsonian Channel — канал Смитсоновского института с видео, где простым языком отвечают на сложные вопросы.
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HowStuffWorks — познавательные видео обо всем на свете.
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AsapSCIENCE — доступно о науке.
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SmarterEveryDay — научный подход к исследованию мира.
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Kurzgesagt — In a Nutshell — короткие видео, рассказывающие о разных областях науки.
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Big Think — тысячи видео с ответами на научные вопросы, в том числе и от известных ученых.
А у вас есть чем дополнить наш список?
Фото на превью Depositphotos