80 образовательных YouTube-каналов, которые прокачают ваш мозг лучше университетов

  • 33
    0
  • 373
  • 14
  • 9.3k

Принято считать, что наука — это что-то скучное, сложное и доступное далеко не всем. Согласно другому распространенному мнению, на YouTube нет ничего полезного — там можно только бесцельно проводить время, просматривая ролики разных блогеров. Опровергаем оба заблуждения: на самом популярном видеохостинге есть множество каналов, где сложные понятия из мира науки и искусства объясняются простым и понятным языком.

Мы в AdMe.ru исследовали YouTube на предмет каналов, которые помогут лучше разбираться в самых разных областях знаний.

Русскоязычные каналы

История и культура

  • Арзамас — канал одноименного интернет-проекта, посвященный истории культуры.

  • RedRoom — история разных эпох, времен и народов.

  • MovieScience — авторский канал о науке кино.

  • Хэй Винсент — занимательные видео о картинах и художниках.

  • Антропогенез РУ — древнейшая история и эволюция человека и разоблачение антинаучных мифов.

  • Упоротый Палеоантолог — история Земли и все, что из нее можно выкопать.

  • Третьяковская галерея — официальный канал главного национального музея искусств.

  • История — официальный YouTube-канал одноименного телеканала.

Биология и анатомия

  • Все как у животных — авторский канал натуралиста Евгении Тимоновой о том, «в кого люди такие».

  • Microbia — видео о жизни микроорганизмов, снятое электронным микроскопом.

  • Затевахин о животных — видеоканал известного телеведущего о жизни животных.

  • Борис Цацулин — проект о современном технологичном научном подходе к вопросам питания, диетологии, нутрициологии, здоровья, медицины, тренировок, добавок, спорта.

  • Клиническая анатомия — канал для тех, кто хочет знать все о строении своего тела.

Физика, химия и математика

  • KhanAcademyRussian — выпускник Массачусетского технологического института Салман Хан простым и доступным языком рассказывает о физике, биологии и математике.

  • Чуть-чуть о науке — интересные новости современной науки на простом и понятном языке от двух ученых, работающих в сфере физики и химии.

  • Химия — Просто — видео с химическими опытами и объяснениями к ним.

  • Простая наука — химические опыты и физические эксперименты.

  • Thoisoi — опыты по неорганической и органической химии.

Космос и Вселенная

  • Космос Просто — видео о космосе простым языком.

  • Alpha Centauri — образовательный проект о космосе, прямые трансляции космических запусков, переводы и озвучка объяснительных роликов NASA и Европейского космического агентства, авторские видео об устройстве Вселенной.

  • Роскосмос ТВ — канал о российской космонавтике.

Опыты и эксперименты

  • AmperkaRu — видео о создании различных электронных устройств своими руками.

  • KREOSAN — необычные эксперименты с электричеством, опыты и изобретения.

Лекции и интервью

  • TED на русском — лекции о науке, и не только, переведенные на русский язык.

  • ПостНаука — лекции и интервью о фундаментальной науке и ученых, которые ее создают.

  • 15×4 Talks — международный открытый научно-популярный лекторий.

  • ScienceVideoLab — лекции и видео о науке и против лженауки.

  • SciTeam — интервью с учеными, представляющими разные сферы знаний.

  • Михаил Лидин — авторский канал, посвященный разоблачению лженауки, экстрасенсов и паранормальных явлений.

  • SciOne — молодые ученые, журналисты, инженеры, художники, специалисты и просто творческие люди рассказывают обо всем на свете с точки зрения науки.

Видео о разных областях науки

  • TrashSmash — разоблачение научных мифов и предрассудков.

  • Наука 2.0 — научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки: человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.

  • GalileoRU — популярная телевизионная научно-познавательная передача теперь в интернете.

  • Vert Dider — перевод и озвучка научно-популярных материалов из разных областей знаний.

  • QWERTY — канал о науке и современных технологиях.

  • Naked Science — канал одноименного научно-популярного сайта.

  • Skinner Show — проект, посвященный популяризации науки.

  • Научпок — короткие анимационные видео с ответами на вопросы из разных областей знаний.

  • Что, если — научно-популярный канал, в котором ставятся гипотетические задачи и даются ответы на них.

  • Чердак — научно-популярный проект информационного агентства ТАСС.

Англоязычные каналы

Общественные науки

  • PBS Eons — история Земли от начала и до наших дней.

  • Thebrainscoop — видео от Филдовского музея естественной истории (Чикаго).

  • Philosophy Tube — философия для всех.

  • It’s Okay To Be Smart — канал доктора философии с рассуждениями на научную тематику.

  • Simple History — история, рассказанная простым языком.

  • CGP Grey — факты из политологии, географии, истории и литературы.

Биология, анатомия и география

  • National Geographiс — познавательные видео обо всем на свете, от микроорганизмов до древней истории.

  • Deep Look — наука и природа в макроувеличении.

  • Kenhub — нескучные ролики об анатомии человека.

  • Healthcare Triage — ответы на медицинские вопросы от доктора медицины Аарона Кэрролла.

  • MinuteEarth — научные видео о нашей планете.

  • BrainCraft — видео по психологии и неврологии.

  • Hybrid Librarian — люди, Земля, жизнь, космос и прочее с научной точки зрения.

Физика, химия и математика

  • MinutePhysics — короткие видео о нескучной физике.

  • Periodic Videos — видео, посвященные каждому из элементов таблицы Менделеева.

  • Numberphile — все о числах и математике.

  • Sixty Symbols — все о физике и астрономии для любителей науки и ученых.

  • CrashCourse — все физические законы и явления в 10-минутных видео

  • Reactions — теоретическая химия и безопасные химические опыты.

  • Vihart — окружающий мир с точки зрения математики.

  • Mathantics — о математике простыми словами.

  • Smart Learning for All — креативные видеоролики по физике, химии и биологии.

  • Physics Girl — канал молодого ученого-астрофизика Дайан Коуэрн о физической науке.

  • Computerphile — видео для тех, кто хочет по-настоящему разбираться в компьютерах и цифровых технологиях.

  • DrPhysicsA — о физике наглядно и простыми словами.

Прикладная наука и эксперименты, ненаучные дисциплины

  • IncredibleScience — невероятные и безумные научные эксперименты.

  • Microsoft Education — обучающие видео от ведущей мировой корпорации.

  • Applied Science — прикладная наука и современные технологии.

  • Primitive Technology — автор канала изготавливает инструменты, которые были доступны в древнем мире, и использует их для строительства.

  • Mark Crilley — уроки рисования от автора более 40 книг.

  • EngVid: Learn English — один из лучших ресурсов для изучения английского языка.

Видео на разные тематики

  • NOVA PBS Official — видео от одноименного научного телеканала, ведущего историю с 1974 года.

  • Vsauce — авторский канал Майкла Стивенса с научными ответами на вопросы обо всем на свете.

  • Smithsonian Channel — канал Смитсоновского института с видео, где простым языком отвечают на сложные вопросы.

  • HowStuffWorks — познавательные видео обо всем на свете.

  • AsapSCIENCE — доступно о науке.

  • SmarterEveryDay — научный подход к исследованию мира.

  • Kurzgesagt — In a Nutshell — короткие видео, рассказывающие о разных областях науки.

  • Big Think — тысячи видео с ответами на научные вопросы, в том числе и от известных ученых.

А у вас есть чем дополнить наш список?

Фото на превью Depositphotos

  • 33
    0
  • 373
  • 14
  • 9.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться