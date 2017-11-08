8 звуков нашего тела, на которые мы привыкли не обращать внимания. А зря

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Хруст в суставах, хлопки, урчание в животе, храп, шум в ушах — все это сигналы, которые подает нам наше тело, и на них обязательно нужно обращать внимание. Но что же они означают? И когда же самое время обратиться к врачу? AdMe.ru узнал ответы на эти вопросы.

8. Щелчки в ногах

Для таких звуков существует несколько причин: Чрезмерная нагрузка на суставы, приводящая к застою крови, мышечной усталости, снашиванию хрящевых образований колена.

Значительные движения после длительного малоподвижного образа жизни.

Особенности анатомии связок и менисков, не влияющие на объем движений, но приводящие к хрусту и щелчкам. Если эти щелчки вызывают боль или припухлость, обратитесь к врачу. Болевые ощущения в коленях могут быть вызваны порванным мениском, а лодыжка может болеть из-за артрита или поврежденных связок.

7. Постоянный храп

Вы храпите, когда поток воздуха из вашего рта или носа заставляет ткани дыхательных путей вибрировать. Это обычно вызвано блокировкой (обструкцией) или сужением носа, рта или горла. Причинами храпа могут быть: заблокированные носовые проходы

искривление перегородки в носу

потеря мышечного тонуса в горле

ожирение

лекарства

алкоголь Обратиться к врачу стоит, если вы внезапно просыпаетесь по ночам от нехватки воздуха и постоянно хотите спать днем.

6. Щелчки в челюсти

Если звук звонкий и резкий, это может значить, что височно-нижнечелюстной сустав смещен. Также могут быть и другие причины: артрит нижнечелюстного сустава

резкое интенсивное напряжение лицевых мышц

бруксизм

кариес в запущенных формах Обязательно обратитесь к врачу, если ваша челюсть не открывается или не закрывается до конца, не тяните и не ждите, что пройдет само.

5. Различные звуки в ушах

Гудение, жужжание или звон в ушах — очень распространенное явление, и для большинства людей оно ничего не значит. Но бывают такие случаи, когда к врачу обратиться необходимо. Например, если звон не прекращается, вы слышите его очень часто и только в одном ухе, то это может указывать на инфекцию или заболевание внутреннего уха.

4. Громкий хлопок при засыпании или пробуждении

Эти шумы имеют внезапное начало, как правило, короткие по продолжительности и часто раздражают человека. Ни причина, ни механизм неизвестны.

3. Щелчки в плечах

Если звуки не сопровождаются болью и другими неприятными ощущениями, то, чаще всего они совершенно безобидны и не нанесут никакого вреда. Если же есть боль, то она может указывать на: тендинит

бурсит

разрыв вращательной манжеты плеча

2. Щелчки в локте

Как и в других местах такие звуки могут быть из — за механических проблем в локте. Причины хруста могут быть следствием таких факторов, как: неправильное питание

недостаточные физические нагрузки

чрезмерные физические нагрузки

различные инфекции

нарушение обмена веществ

травмы Обратитесь к врачу, если ваш локоть болит при движении руки или если сустав заедает.

1. Щелчки в горле

Они могут стать признаком неврологического заболевания, влияющего на контроль над мышечными тканями, — например болезни Паркинсона. Так же причиной может стать увеличенный щитовидный хрящ, который исправляется только с помощью операции. Обратитесь к врачу, если слышите щелчки и чувствуете боль, когда вы глотаете.