8 зазорных привычек, за которые больше не будет стыдно

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Посплетничать, чтобы успокоиться, посмотреть видосики с котятами, чтобы лучше работать, забыть лишнее, чтобы стать умнее. Эти странные, на первый взгляд, советы дают ученые, много лет изучающие постыдные привычки людей. Оказалось, что общество крайне негативно оценивает явления, которые на самом деле улучшают самочувствие и гормональный фон, а иногда указывают на суперсилы своего обладателя.

В редакции AdMe.ru оказалось немало желающих разобраться, чем полезны черты характера, которые обычно всех раздражают. И вот 8 пунктов, за которые нам больше не стыдно.

8. Плакать во время просмотра фильмов

Случалось ли вам когда-нибудь тайком утирать слезы или, может быть, открыто всхлипывать на весь кинозал, когда момент на экране такой трогательный, что держать себя в руках просто невозможно? Кто-то посмеивается над этим. Сценарий не имеет ничего общего с реальностью, о чем тут переживать? Но дело в том, что человек, который плачет во время просмотра фильма, испытывает самые настоящие эмоции. Оказывается, стыдиться не нужно. Такая особенность характера указывает на суперсилу — сильно выраженную способность к переживаниям за других, или эмпатию. Исследования показали, что при просмотре трогательных видео в организме человека вырабатывается гормон окситоцин. Он как раз и является физиологическим проявлением эмпатии. А она делает людей в буквальном смысле слова лучше: более щедрыми, заботливыми и сопереживающими.

7. Пугать окружающих своей вспыльчивостью

Привычку взрываться принято считать признаком неустойчивой нервной системы. На самом деле вспыльчивость служит добрую службу. Она помогает человеку сохранять эмоциональное равновесие и избегать нервного перенапряжения. К тому же вспыльчивым людям не свойственно таить обиду.

6. Никогда не сидеть спокойно

В каком только школьном классе не звучит по 10 раз за день недовольное «не вертись!». Люди, которые не умеют усидеть на месте, по традиции считаются невнимательными и нервными. Даже словом «неусидчивый» называют того, у кого нет терпения, кто не может прилежно доводить дело до конца. Американский журнал по профилактической медицине взглянул на ситуацию с точки зрения науки и представил исследования, согласно которым у людей со средним и высоким уровнем беспокойства риск смертности снижается на 30 %. Кстати, излишнее беспокойство и неумение оставаться неподвижным помогает сжигать до 350 калорий в день. Так что можно смело продолжать ерзать, постукивать пальцами по ногам и барабанить карандашом по столу, пока все вокруг сидят не шелохнувшись.

5. Зависать за просмотром видео с котиками

Ученые ко всему подходят фундаментально. Спасибо им за то, что наконец-то можно смотреть видео с котятами и не испытывать при этом угрызений совести, потому что это не только мило, но и полезно. Японские исследователи провели 3 эксперимента, в ходе которых испытуемые выполняли задания на мелкую моторику, должны были найти что-то, задействуя органы зрения, и выполнить письменное задание. Результативность измерялась до и после просмотра милых картинок и видео. И во всех 3 случаях после паузы, посвященной котятам и щенкам, производительность работы неизменно возрастала. Что бы там ни говорили блюстители информационного порядка, теперь перерыв на мемы можно смело внести в свой ежедневный график.

4. Регулярно все забывать

Раньше считалось, что плохая память — признак слабого интеллекта. Новые исследования ученых опровергли это мнение и доказали, что забывчивость тесно связана с выдающимися умственными способностями. Память нужна для оптимизации процесса принятия решений. А забывания необходимо, чтобы избавиться от всего лишнего, освободить место для чего-то по-настоящему важного. Человеческий мозг не настроен на запоминание фактов или заучивание чего-либо наизусть. Он обрабатывает информацию, чтобы создать обобщенную картину мира, что впоследствии должно помочь рационально принимать решения. Ученые даже советуют очищать свою память. Для этого можно, например, ходить в тренажерный зал. «Мы знаем, что физические упражнения увеличивают количество нейронов в гиппокампе», — объясняет автор исследования Блейк Ричардс. Новые нейроны сотрут некоторые воспоминания, но не стоит волноваться: мозг отлично знает, что вам нужно, а что нет. Он не только освободит место для новой и ценной информации, но также переклассифицирует уже существующую, чтобы она помогала при принятии решений в будущем.

3. Постоянно сплетничать

В книге «Sapiens. Краткая история человечества» Юваль Ной Харари рассказывает о причинах возникновения языка 70 тыс. лет назад. Одна из версий — влияние теории сплетен. «Хотя эта склонность человека обычно подвергается осуждению, она чрезвычайно важна для налаживания сотрудничества в больших коллективах. Надежная информация насчет того, кто заслуживает доверия, а кто нет, помогала маленьким группам объединяться в большие, и у сапиенсов развивались все более сложные и тесные формы сотрудничества», — пишет Харари. Можно сказать, что стремление посплетничать живет в человеке с тех пор, как он научился общаться. Согласно исследованиям в «Бюллетене личностной и общественной психологии», сплетни помогают нам больше узнать о себе, научиться ориентироваться в мире и защититься от опасностей. Оказывается, в пересудах есть даже физиологическая польза. В работе Мичиганского университета говорится, что сплетни провоцируют выработку прогестерона — гормона, который уменьшает стресс и беспокойство.

2. Спать в разгар рабочего дня

Вздремнуть на рабочем месте в разгар дня — роскошь даже для самых смелых из нас. Ни один начальник за такое не похвалит. Однако есть люди (таких примерно 40 %), для которых дневной сон — острая необходимость, без которой они не смогут ни хорошо работать, ни трезво мыслить. Исследования Национального фонда сна показывают, что дремота от 15 до 90 минут может улучшить функции мозга. «Для некоторых людей она так же полезна, как и целая ночь сна», — утверждается в исследовании. Быстрый сон может снизить стресс и прибавить сил, а также уменьшить показатели сердечно-сосудистых заболеваний. Главное — не проваливаться в глубокий сон. В таком случае есть риск проснуться разбитым и еще более уставшим, чем раньше. Пользу такого короткого отдыха осознали некоторые компании и университеты. Они устанавливают у себя специальные кресла, которые должны обеспечить комфортный быстрый сон. Это нужно, чтобы в итоге студенты и сотрудники эффективнее работали и знали, что трудиться вместо сна совершенно не нужно.

1. Мечтать

Мечтательных людей принято считать медлительными, ленивыми или попросту некомпетентными. И это мнение тоже неверно. Исследование, проведенное в Университете Британской Колумбии, показало, что мечтающий мозг очень активен, особенно в области, связанной с решением сложных проблем. «Когда вы мечтаете, вы, возможно, не достигаете своей непосредственной цели, но ваш разум может уделять внимание решению более важных вопросов, таких как продвижение по службе или отношения», — считает ведущий автор исследований Калина Кристофф.

Расскажите о своих привычках, которые не нравятся окружающим, но приносят массу положительных эмоций вам.