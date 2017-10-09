8 странных мест, которые почему-то скрыты на Google-картах

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С появлением современных технологий стало казаться, что нам доступен весь мир. С помощью девайсов мы можем заглянуть в любую точку планеты и даже немного походить там. Однако не все так просто. Мы в AdMe.ru собрали ряд мест, которые по разным причинам скрыты на картах от глаз пользователей. А в конце вас ждет любопытный бонус.

7. HAARP, Аляска, США

HAARP — американская программа для изучения природы ионосферы и развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Один из самых противоречивых проектов США, который по причине излучения станцией мощного электромагнитного излучения конспирологи обвиняют в засухах, ураганах и синдроме хронической усталости. Не удивительно, что объект скрыт на Google Maps. Кроме того что спутник показывает однообразную размытую структуру, при попытке приблизить и рассмотреть станцию экран становится черным.

6. Остров-призрак в Тихом океане

У песчаного острова Сабль (Sandy Island) довольно необычная история. В 1770-х годах его нашел капитан Джеймс Кук и нанес на карты. Однако, когда его стали искать современные исследователи, остров будто бы пропал. На картах Google он отображался вплоть до 26 ноября 2012 года, а потом был удален. Отсюда и возникновение интригующего «провала» на месте якобы существующего острова.

5. Варшава, Польша

Этот район в столице Польши странно окрашен и довольно размыт при приближении.

Если присмотреться, на территории находятся Военная гарнизонная прокуратура, Военный суд и другие здания подобного назначения. Поэтому не удивительно, что на спутниковых картах они немного скрыты.

4. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Расположение штаб-квартиры НАТО в Брюсселе выглядит как кадр из фильмов про суперагентов. Учитывая тот факт, что совсем рядом располагается военная база, становится вовсе не понятно — либо за песчаной местностью завуалирован какой-то серьезный объект, либо штаб-квартира в самом деле располагается под землей.

3. Атомная электростанция в Маркуле, Франция

В этом заблюренном районе в Маркуле находится атомная станция, содержащая уран и плутоний, и база исследования атомного оружия. Еще в 2011 году на площадке произошел взрыв, из-за которого погиб один из сотрудников. И, помимо этого, станция не раз обвинялась в халатности подхода к ядерным установкам. Пожалуй, и половины этой информации хватит, чтобы иметь повод скрыть этот район на картах.

2. Атолл Муруроа, Франция

Среди французских полинезийских островов, разбросанных в южной части Тихого океана, есть атолл под названием Муруроа, который, похоже, может что-то скрывать. Одни части острова видны, в то время как другие действительно сильно размыты. Говорят, что на острове есть взлетно-посадочная полоса, док и некоторые здания. Франция провела более 170 испытаний ядерного оружия вблизи Муруроа в период между 1966 и 1996 годами — возможно, это и является причиной подобной завуалированности.

1. Нордвейк, Южная Голландия

И, пожалуй, самый загадочный феномен Google Maps — это заретушированное место в спальном районе Нордвейк, спрятанное Google, но спокойно доступное на Bing Maps. Может быть, там просто живет бабушка директора Google?

Бонус: Кангтега, Непал

С того момента, как один из пользователей нашел черный провал на месте горной вершины в Непале, споры по поводу его возникновения долго не утихали. Высказывались версии относительно наличия в этом месте скрытых военных баз и даже штаб-квартиры инопланетян. Спустя какое-то время аномалию ликвидировали, однако до сих нельзя точно сказать — это была ошибка системы или в самом деле горный пик что-то скрывал.