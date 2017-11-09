8 вопиющих случаев вручения Нобелевской премии

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Люди либо организации, получившие Нобелевскую премию, навсегда становятся ее лауреатами. Даже в случае ошибки в определении научной значимости того или иного открытия премия никогда не аннулируется. AdMe.ru собрал связанные с этим правилом интересные, курьезные, а зачастую и скандальные случаи вручения знаменитой «нобелевки».

Нобелевская премия по физике и химии

1. Эрнест Резерфорд, «За проведенные исследования в области распада элементов в химии радиоактивных веществ», 1908 г.

Сам лауреат, безусловно, достойный. Но именно данная премия стала ярким примером троллинга того времени: «нобелевку» по химии получил физик до мозга костей. Сам британский ученый отнесся к этому с юмором, сказав, что много раз наблюдал превращение одного вещества в другое, но впервые увидел, как физик неожиданно стал химиком.

2. Фриц Габер, «За синтез аммиака из составляющих его элементов», 1918 г.

Работа немецкого химика была представлена Нобелевским комитетом как чрезвычайно важная для сельского хозяйства и процветания всего человечества. Парадоксально, что никто не стал учитывать тот факт, что несколькими годами ранее Габер лично присутствовал на испытаниях созданного им газа и буквально убил тысячи людей.

Нобелевская премия по медицине и физиологии

3. Йоханнес Фибигер, «За открытие карциномы, вызываемой Spiroptera», 1926 г.

Благодаря своим опытам над мышами датский микробиолог сделал косвенный вывод о том, что рак, причем, возможно, не только у грызунов, вызывают именно гельминты. Уже после смерти самого лауреата множество исследований показало, что результаты эксперимента были истолкованы неверно.

4. Эгаш Мониш, «За открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях», 1949 г.

Португальский невропатолог хотел помочь душевнобольным обрести спокойствие и «нормальность». В качестве лечения им было предложено вмешательство под названием «лейкотомия» (позже — «лоботомия»), затрагивающее головной мозг. Только со временем стало очевидно, что оно не лечит людей, а превращает их в «овощи». А подобных операций было выполнено порядка 70 тысяч.

Нобелевская премия по литературе

5. Уинстон Черчилль, «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности», 1953 г.

Сама формулировка по отношению к литературному таланту английского премьер-министра кажется сомнительной. Существует мнение, что Черчиллю присудили премию по литературе, поскольку невозможно было вручить ему премию за установление мира: все-таки он был участником кровопролитной войны.

6. Эйвинд Юнсон, «За повествовательное искусство, прозревающее пространство и время и служащее свободе», и Харри Мартинсон, «За творчество, в котором есть все — от капли росы до космоса», 1974 г.

Согласно правилам премия в этой области присуждается за создание произведений, имеющих общемировое значение. Однако за пределами Швеции писатели Мартинсон и Юнсон мало известны. Зато оба автора являлись членами Шведской академии: чем не повод вручить премию самим себе? Как говорят психологи, себя же тоже иногда нужно баловать.

Нобелевская премия мира

7. Теодор Рузвельт, «За свою роль в подписании Портсмутского договора», 1906 г.

Американский президент получил премию за активное участие в подписании мирного договора между воевавшими тогда Россией и Японией. Однако и сам лауреат ранее принимал активнейшее участие в боевых действиях и всегда руководствовался своими колониальными амбициями, что с понятием миротворческой деятельности вообще не совместимо.

8. Корделл Халл, «В знак признания его заслуг по утверждению мира в западном полушарии, в укреплении торговли и становлении ООН», 1945 г.

Все возражения против незаслуженной награды этого лауреата связаны в основном с событиями 1939 г. Халл настоял на отказе в предоставлении убежища тысяче евреев, прибывших из Третьего Рейха. Корабль, на котором находились эмигранты, отправили обратно в Европу. Лишь немногим пассажирам этого лайнера удалось потом пережить холокост.

Бонус

Интересен тот факт, что списки номинантов на Нобелевскую премию могут быть рассекречены только по истечении 50 лет после вручения награды. Так, например, оказалось, что в свое время кандидатами на «нобелевку» мира были итальянский диктатор Бенито Муссолини (1935 г.) и основоположник национал-социализма Адольф Гитлер (1939 г.).