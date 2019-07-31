8 причин, почему привычные нам вещи выглядят именно так, а не иначе

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Согласно исследованию Пола Харриса, психолога Гарвардского университета, в период от 2 до 5 лет дети задают около 40 тыс. вопросов. Потом мы взрослеем и уже не задумываемся о том, почему небо голубое, а молоко белое.

AdMe.ru нашел объяснение тому, почему знакомые нам вещи выглядят привычным для нас образом. А еще выяснил, как возникли некоторые устойчивые выражения и явления, — читайте об этом в бонусе.

1. Как появились брюки клеш

Брюки клеш были впервые упомянуты в 1813 году как часть униформы моряков. Исследователи говорят о том, что этот крой имел практическую необходимость. Такие брюки легко закатать, что удобно во время уборки корабля или мытья палубы. Кроме того, когда шлюпка подплывала к берегу, можно было выйти, не замочив штанин. Моряки всегда подвергались риску упасть в воду, и модель брюк клеш позволяла быстро освободиться от них и выплыть. При этом можно было даже не снимать ботинки. Со временем потребность флота в такой униформе отпала, и брюки клеш стали предметом повседневного гардероба, который то становится популярным трендом, то снова выходит из моды.

2. Почему в Лондоне красные телефонные будки

Первые телефонные будки в Лондоне появились в 1920 году. Они изготавливались из бетона, цвет корпуса был кремовым, а красной — только коробка двери с прозрачным стеклом. В 1924 году объявили конкурс на новый дизайн будок, в котором победил Джайлс Гилберт Скотт. Но в его проект внесли коррективы: кабинки сделали из чугуна, а не из стали, цвет же заменили с серого на красный, чтобы люди могли легко заметить будку на улице. В дальнейшем это стало особенно полезным из-за лондонских туманов (в том числе смогов от промышленных предприятий). Так, из-за Великого смога в 1952 году были отменены концерты и показ кинофильмов, потому что зрители иногда не видели сцену или экран из-за плотной завесы. В условиях такой видимости красный цвет будок стал очень актуален, так как они были заметны в тумане.

3. Почему дверные ручки в общественных местах делают из латуни

Многие знают об очищающей способности серебра и о том, что его используют для обеззараживания воды, но не все задумывались о причинах этого свойства. Дело в том, что ионы некоторых металлов (не только серебра, но и ртути, цинка, меди, свинца, золота и других) обладают олигодинамическим эффектом: они воздействуют на плесень, грибы, вирусы и другие микроорганизмы. Поэтому дверные ручки из латуни (сплава меди и цинка) даже в общественных местах с высокой проходимостью и концентрацией бактерий довольно быстро самоочищаются.

4. Почему тельняшки у моряков полосатые

Изначально ношение полосатой одежды для матросов считалось неприемлемым. Такие костюмы носили маргинальные слои общества: заключенные, больные, скоморохи и жрицы любви. Впервые использование тельняшки на флоте легализовал Наполеон в 1858 году. Предполагается, что полоски делали матроса хорошо заметным на фоне парусов и облегчали поиск человека, если он упал за борт. Неслучайно первые купальные костюмы тоже были в полоску.

5. Почему футбольные арбитры используют красные и желтые карточки

В 1966 году на матче между Аргентиной и Англией из-за языкового барьера аргентинский футболист Антонио Раттин не понял (или не захотел понимать) слова судьи Рудольфа Крайтляна (немца по национальности). После удаления игрок оставался на поле в течение 9 минут. Завязалась потасовка, и английские спортсмены тоже не уловили предупреждения в свой адрес, как и зрители, недоумевавшие по поводу того, что происходит. После этого случая начальник судейского корпуса чемпионата мира Кен Астон сделал систему наказаний более наглядной и понятной. Он предложил использовать красную и желтую карточки, опираясь на цвета светофора.

6. Как появился карман на рукаве куртки-бомбера

В 1955 году была выпущена куртка МА-1, предшественница современных курток-бомберов. Ее носили летчики тяжелых бомбардировщиков. Дизайнеры снабдили куртку «сервисным» карманом на рукаве, который пилотам пришелся по вкусу. В него удобно было положить что-то мелкое, например ключи или пачку сигарет (поэтому карман также имел название «сигаретный»).

7. Зачем на тренче нужны погоны и накладка на плече

Тренчкот появился в 1901 году как более легкая альтернатива тяжелым солдатским шинелям. Поэтому некоторые его детали, которые, как может показаться, сделаны для красоты, имели практическое значение. Так, в задачу отлетной кокетки на груди входило смягчать удар от приклада, а также защищать плечо солдата от натирания ремнем винтовки. В тренчкотах и пальто современного дизайна зачастую есть погоны. Изначальная их функция — удерживать от сползания ремень патронной сумки, лямку ранца и предотвращать появление на одежде потертостей от ружья. Так как ружье носили на одном плече, погон в этом случае был только один.

8. Зачем нужны дырочки в мужских туфлях

Брогировать обувь первыми начали скотоводы Ирландии и Шотландии в XVII веке. Они занимались хозяйством в болотистой местности, и чтобы броги быстрее высыхали и проветривались, в них делали отверстия. Со временем дырочки в ботинках стали декоративными, а обувь с перфорацией завоевала популярность у аристократов. При этом долгое время ее носили только в загородной местности и считали неформальной. В моду броги вошли благодаря королю Эдуарду VII. Он начал надевать их во время игры в гольф, а затем и в городе. Другие модники стали ему подражать, и бывшие ботинки для скотоводов надолго вошли в гардероб элегантных мужчин.

Бонус

Почему мы говорим «запасный» выход, а не «запасной»

Существует легенда о том, что венгерские производители автобусов Ikarus неправильно написали слово «запасной». Ошибку никто не заметил, и ее скопировали советские предприятия. Однако эта легенда никак не подтверждена. Сегодня прилагательное «запасный» имеет ограниченную сочетаемость и употребляется только с существительными «путь», «полк», «выход» и некоторыми другими. В остальных случаях оно считается устаревшим.

Почему мужчины не застегивают нижнюю пуговицу пиджака

Пиджак прямого покроя появился во II половине XIX века. А в конце XIX века мужчины начали носить неформальные костюмы, в которых они занимались спортом, в том числе верховой ездой, и надевали их в загородной местности и на побережье. Для удобства и свободы движений мужчины расстегивали нижнюю пуговицу. Также говорят о том, что эта традиция появилась благодаря британскому королю Эдуарду VII. Он был известным законодателем стиля и кроме расстегнутой пуговицы ввел в мужскую моду твидовые шляпы вместо цилиндров, стрелки на брюках, черные галстуки вместо белых, броги и другие новшества.

Почему мы называем сериалы «мыльными операми»

Когда появились первые мыльные оперы, люди еще не мечтали о телевизоре в каждом доме, но радио было почти у всех. Поэтому выходили аудиосериалы о любви, преимущественно в дневное время. Домохозяйки охотно их слушали, выполняя бытовые обязанности. В трансляциях делались рекламные паузы, и так как целевая аудитория была определенной, женщинам предлагали продукцию Procter & Gamble, Colgate-Palmolive и других производителей мыла. В дальнейшем сериалы определенного плана стали ассоциироваться с моющими средствами, и в 1930-х годах в американской прессе придумали термин «мыльная опера». Уже в 1940 году количество аудиосериалов составляло 90 % от общего дневного коммерческого эфира.

Облик каких вещей не дает вам покоя? Пишите нам в комментариях, если хотите, чтобы мы раскопали о них интересные факты и опубликовали продолжение этой статьи.