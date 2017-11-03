8 вещей, о которых нам нагло врут на разных тренингах

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О тренингах, на которых застенчивую девушку обещают превратить в стервозную богиню, а консультанта магазина техники — во владельца этого магазина, слышали многие. А вот о положительных результатах таких мероприятий знает гораздо меньше людей. Сегодня AdMe.ru расскажет о 8 вещах, про которые на тренингах не договаривают, а иногда и откровенно врут. Это не значит, что надо отказаться от их посещения. Просто будьте бдительными при выборе и не пропустите наш совет в конце статьи.

8. Личность спикера

Многие спикеры — это люди, об образовании и профессиональных достижениях которых сложно найти конкретные данные. Этот пробел перекрывается амбициями, самоуверенностью, а иногда и наглостью, позволяющей сказать вам: «Ты неудачник! Но я тебе помогу». Человек, который взялся чему-то учить других, не может это делать хорошо без впечатляющего личного примера. Роберт Кийосаки стал обучать бизнесу лишь в 47 лет, после того, как прошел путь от обычного торгового агента до владельца нескольких компаний. Как не влипнуть: Проверяйте информацию о тренере. Восторженные отзывы о том, как круто изменилась жизнь участников после его тренингов, пропускайте мимо. Где учился, кем и где работал, чего достиг. Часто перед тренингом проводят гостевые встречи. Не стесняйтесь задать тренеру несколько конкретных вопросов о его прошлом.

7. Обещание поделиться тайной

Идеей многих тренингов является некий секретный механизм, который быстро выдаст замуж, заработает миллион, превратит скромного парня в альфа-самца. Человечество тысячелетиями заблуждалось, когда полагало, что для этого надо просто много работать, в том числе и над собой. Нет, это удел аутсайдеров. А вот некий господин Х знает, как получить все это, не особо пачкая руки, и расскажет об этом на своем тренинге. Как не влипнуть: Секретных механизмов нет. Есть совет, который поможет вам что-то пересмотреть в своей работе, например. Потом нужно ваше желание и силы на то, чтобы этот совет применить на практике, и время, чтобы вышел профит. То есть человечество не заблуждалось — нужно работать. Много работать.

6. Отсутствие объективных оценок

Невозможность оценить результаты тренинга — одна из причин их массовости, которая остается безнаказанной. Когда заказал черные кроссовки, а пришли белые кеды — это, понятно, минус, продавец не выполнил обязательства. А когда пошел на тренинг, на котором тебя обещают сделать харизматичным или разбудить богиню, — тут как? Как не влипнуть: Выбирайте мероприятия, которые отвечают вашим конкретным потребностям. Например, не умеете выступать, но вам это нужно, — вперед на курсы ораторского мастерства. Почитайте для начала литературу, ведь многие спикеры дают информацию (и часто в не очень усваиваемом виде), которую можно найти в открытом доступе. А вот если нет уверенности в себе, тут лучше в спортзал. Это и эффективнее, и полезнее, и дешевле.

5. Обилие непонятных слов

Многие тренинги — как на тему бизнеса, так и психологии — грешат обилием непонятных или расплывчатых формулировок в названии и описании. Ну а как иначе? Не приглашать же вас на семинар «За ваши деньги я вам расскажу то, что вы и без меня знаете. Или не знаете. В принципе, неважно, потому что толку от этой информации нет». Как не влипнуть: Описание тренинга должно быть понятным человеку без специальной подготовки. Если вы только начали заниматься продвижением в социальных сетях, то тренинг «Основы SMM» с подробно расписанной программой — это хорошо. А «Узнай секрет парсинга и граббинга и стань крутым кем-то там» — уже не то. И вообще с опаской стоит относиться к тренингам, в названии которых есть слова «крутой», «успешный», «харизматичный», «продуктивный».

4. Эмоциональные качели

Этим приемом часто пользуются «гуру просветления», которые прочитали по диагонали основы психологии и санскритских практик, раскрыли в себе какую-нибудь авторитарную личность и теперь помогают это сделать другим. Суть в том, чтобы заставить человека испытать не самые приятные эмоции, мотивируя необходимостью выйти из зоны комфорта, а затем похвалить его за это. В сети есть много историй про то, как участники тренингов просили милостыню, приставали к незнакомым людям и вытворяли другие немыслимые вещи. Эйфория, которую испытывает человек, завершив такое задание, не дает ему понять, что это лишь способ манипуляции. Как не влипнуть: Если на тренинге вам предлагают сделать что-то, что вызывает хоть небольшой дискомфорт, не соглашайтесь. Выход из зоны комфорта (для начала нужно понять, что вы там засиделись) должен быть осознанным и постепенным. Поменяйте привычный маршрут, зайдите в новый ресторан, сделайте с утра зарядку.

3. Раздутая популярность

Социальные сети пестрят фотографиями с разных тренингов, которые публикуются с мотивирующими хештегами и статусами о том, как важно быть продуктивным, начать меняться прямо сейчас, стать хозяином своей жизни. Создается впечатление, что человек действительно побывал на интересном, прямо захватывающем мероприятии с «мощной энергетикой», которое радикально, нет, не начнет менять, а уже изменило все его серенькое бытие. Как не влипнуть: Желание участников выложить положительный пост о тренинге часто подогревается организаторами: приглашенные фотографы, красивые декорации, бонусы за чек-ин на тренинге, конкурсы хештегов. И еще. Многие посетители таких мероприятий восторгаются ими вовсе не из-за новых знаний и ярких эмоций, которые они там получили. Просто работать над собой сегодня модно.

2. Эффект толпы

Эффект толпы — популярный инструмент в маркетинге, который используется и на тренингах. В их рекламе, впрочем, как и в любой другой, часто встречается набившее всем оскомину «Торопитесь! Осталось лишь 2 билета». И потом оказывается, действительно, все места в зале заняты, а иногда даже не хватает свободных стульев (они появляются потом). И уже в самом начале создается положительное впечатление, ведь не могло такое количество людей обмануться. Как не влипнуть: Просто знайте, что некоторая часть участников тренинга — это сотрудники компании, которые его организовали, знакомые спикера, знакомые сотрудников компании и знакомых спикера. Именно эти люди пригласят вас в кадр, чтобы сделать общее фото, помогут преодолеть стеснение и справиться с дискомфортом. Они же расскажут о том, как лихо изменилась их жизнь после аналогичного тренинга.

1. Тренинги личностного роста

Тренинги личностного роста стали мемом, особенно среди тех, кто пытался разобраться со своей личностью дедовскими методами — книги почитать, к обычному психологу сходить. Эти люди знают, что любой рост, а особенно личностный, — это постепенно, долго, индивидуально. А резко, быстро и одинаковыми для всех методами — это больше похоже на способ отъема денег. Как не влипнуть: Мишень таких тренингов — люди, у которых вроде все есть, но чего-то не хватает: ярких впечатлений, новых знакомств, ощущения, что все хорошо. То есть каждый из нас в тот или иной период жизни может попасть на крючок. И если этот период настал, а на горизонте замаячил тренер личностного роста, подумайте: может, в путешествие? Там и впечатления, и знакомства, и ощущение, что все хорошо.

И напоследок

Предположим, вам повезло и вы пришли на тренинг, где внушающий доверие спикер понятным языком рассказывает полезные вещи. Но от этого не увеличатся продажи, не вырастет уверенность в себе, не появится бешеный успех у противоположного пола. И богиня или альфа-самец — они тоже не проснутся. Человек не робот, его нельзя просто взять и запрограммировать на успех, как это обещают тренеры. Любое изменение требует времени, сил и, главное, вашего желания. И если этого нет, никакая программа на успех не сработает.