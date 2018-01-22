8 привычных предметов гардероба, которые таят в себе скрытую опасность для нашего здоровья

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Мы носим некоторые вещи изо дня в день, они кажутся нам удобными и красивыми, и мы даже не замечаем, что они тихо вредят нашему здоровью. Нам и в голову не приходит связать головную боль с неправильно подобранной сумкой, а постоянную изжогу — с давлением от слишком узкого белья. А ведь если вовремя не перестать постоянно носить эти вещи, последствия могут быть самыми плачевными. AdMe.ru предлагает вам провести ревизию своего шкафа и убрать из повседневного гардероба вещи, попадающие в эти 8 категорий. Их стоит надевать только по особым случаям, а в остальное время использовать более безопасные и комфортные вещи.

Стринги

Женщины давно полюбили стринги за то, что они выглядят сексуально и их не видно под одеждой. Но частое ношение стрингов увеличивает риск появления инфекций половых путей. Стринги обычно изготавливают из синтетических материалов, которые удерживают влагу и тепло, тем самым создавая идеальную среду обитания для опасных бактерий, а сам крой этих трусиков может вызвать раздражение и травмирование нежной кожи в интимных местах. Носить их каждый день точно не стоит.

Бюстгальтер пуш-ап

Бюстгальтер, зрительно увеличивающий и приподнимающий грудь, опасен тем, что может сдавливать протоки и ткани молочной железы и замедлять циркуляцию крови, что в будущем может привести к появлению опухолей. Носить его можно, но изредка. Не стоит находиться в таком белье более 12 часов подряд и уж тем более ложиться в нем спать (впрочем, это относится ко всем бюстгальтерам). После снятия сделайте себе легкий массаж груди. Перед покупкой бюстгальтера пуш-ап убедитесь, что он подходит вам по размеру и не тесен в груди, а также что он изготовлен из качественного материала.

Утягивающее белье

Говоря о вредном для женского здоровья нижнем белье, нельзя не упомянуть утягивающее белье. Женщины, часто надевающие его, жалуются на изжогу и вздутие, ведь такое белье сильно сдавливает живот. Но это не самое страшное: врачи утверждают, что постоянное ношение корректирующего белья может привести даже к раку желудка, а также к тромбозу, варикозу, проблемам со спиной (давление на поясницу). Кроме того, такое белье воздухонепроницаемое, то есть ваша кожа под ним не дышит, что может привести к раздражениям и сыпи. Совет в данном случае один: лучше избавиться от лишних объемов с помощью диеты и физических упражнений, чем постоянно корректировать фигуру утягивающим бельем.

Джинсы скинни

Теснота узких джинсов и брюк может стать причиной многих неприятностей: отеки, нарушение кровообращения (как следствие — варикоз), проблемы с пищеварением из-за давления на брюшную область, онемение кожных покровов. Медики сравнивают узкие брюки с корсетом и даже придумали выражение «джинсовый таз» для подростков, чьи тазовые кости деформированы и недоразвиты из-за постоянного ношения узких джинсов. Но скинни могут быть опасны не только для подростков: 35-летняя австралийка провела несколько дней в больнице из-за онемения ног. Женщина целый день носила неудобные скинни, а вечером споткнулась и упала, и только врачи, разрезав на ней узкие джинсы и сняв сильный отек, вернули ей способность передвигаться.

Обувь на высоком каблуке и плоской подошве

Когда мы ходим на каблуках, вес тела распределяется по стопе неравномерно. Основную нагрузку принимают на себя пальцы, поэтому у любительниц шпилек они часто деформированы. Кроме того, смещается наш центр тяжести, отчего страдает позвоночник. Артриты и артрозы, мозоли, деформация суставов, варикоз, искривление осанки, плоскостопие, вывихи и травмы... Стоит ли красота таких жертв? Но и обувь совсем без каблука далеко не безобидна. Плоская подошва не амортизирует удар пятки о поверхность земли, из-за чего при ходьбе наш скелет получает микротравмы. Выбирайте обувь с контурной толстой подошвой и обеспечивающую поддержку естественного изгиба ступни. Если же вы вынуждены провести целый день в не слишком комфортной обуви, делайте упражнения — несколько раз согните и разогните ступни, сделайте вращения, потрясите ногами, чтобы снять напряжение мышц.

Вьетнамки

Шлепанцы или вьетнамки есть (или были) у всех нас. Оказывается, эта обувь, такая легкая и удобная, на самом деле очень коварна. Британская санитарная служба обнародовала доклад, где указано, что ежегодно 200 тыс. британок лечатся от болезней, вызванных ношением подобной обуви. Ученые из Университета Обурна (США) тоже доказали, что вьетнамки вредны для здоровья: они изучили особенности ходьбы 39 добровольцев обоего пола, обутых во вьетнамки. Оказалось, эта обувь сильно меняет походку. Чтобы шлепанцы не соскочили, приходится семенить короткими шажками, разворачивать лодыжки внутрь и скрючивать большие пальцы. А это грозит чрезмерным напряжением мышц, растяжением связок, возникновением шпор, отеков и судорог. Вывод: в пляжной обуви лучше долго не ходить. Или хотя бы выбирайте модели с лямкой на пятке, которая прочно закрепит ступню в правильном положении.

Тяжелая сумка на одно плечо

Когда в моду вошли объемные сумки, женщины обрадовались — наконец-то туда можно было сложить все необходимое. В результате некоторые дамы ежедневно таскают с собой увесистый баул, да еще и на одном плече. Вскоре им начинают досаждать головные боли, дискомфорт в шее (ведь мышцы сдавлены тяжестью). Нарушается осанка — плечо, на котором висит сумка, непроизвольно поднимается выше, позвоночные диски смещаются. Чтобы этого избежать, носите сумку попеременно то на одном, то на другом плече. А вообще сумка, которую вы все время носите с собой, должна весить не более 10 % от массы вашего тела. Хорошей альтернативой может стать рюкзак с широкими лямками (они равномерно распределяют нагрузку), который следует носить на двух плечах. Если вы все-таки предпочитаете сумку, проведите маленький тест перед покупкой. Возьмите понравившийся экземпляр в одну руку, а второй достаньте до дна сумки. Если ваша рука в поисках дна «утонула» по локоть или больше, ищите другой аксессуар: этот для вас великоват.

Дешевая бижутерия

Недорогие украшения, которые вы покупаете для себя и своих детей, могут содержать опасные металлы и химикаты. Ученые из США протестировали 99 украшений из 14 разных сетевых магазинов. Анализ подтвердил наличие в бижутерии мышьяка, кадмия, свинца и ртути в таких количествах, которые считаются опасными для жизни. В ходе другого исследования ученые выяснили, что из 103 образцов дешевой китайской детской бижутерии 12 % содержат опасное количество кадмия — одного из самых токсичных металлов. Долгое ношение такого украшения может привести ко множеству проблем со здоровьем, а если ребенок нечаянно проглотит его, возможен даже летальный исход. Потому будьте очень внимательны при покупке бижутерии. Серьги, особенно для пирсинга, должны быть сделаны только из так называемой хирургической стали. Цепочки, браслеты, кольца могут быть выполнены из пластика или недорогих сплавов, но сверху они обязательно должны быть покрыты защитным лаком.

Относитесь к себе как можно бережнее и не идите на поводу у моды, опасной для здоровья. Настоящая красота заключается не в модных узких брюках, а в вас самой, здоровой и счастливой.