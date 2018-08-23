8 удивительных вещей, которые доказывают, что наше тело — самая продуманная система в мире

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Наше тело состоит из «пазлов». Различных систем и подсистем, которые защищают от угроз, дарят способности и позволяют выжить в смертельно опасных ситуациях. Это самые продуманные, уникальные и невероятные изобретения, которые смогла придумать природа. И убедиться в этом просто, если взглянуть на привычные вещи с непривычной стороны.

AdMe.ru покажет вам несколько удивительных вещей, которые происходят в нашем теле.

1. Ваш язык совершает невероятные пируэты во время простого разговора

Человеческая речь была бы гораздо менее разнообразной без языка. Язык — это самая подвижная и гибкая мышца в теле человека. Она способна принимать разные формы и закреплена лишь с одной стороны.

2. А кожа суперэластична

1 кв. см кожи может в среднем растягиваться в 2–3 раза, но бывают и уникальные случаи. Британец Гэри Тернер назван Книгой рекордов Гиннесса человеком с самой эластичной кожей в мире. У него она настолько эластична, что Гэри с легкостью оттягивает кожу рук на 16 см. Такая способность встречается у одного на 10 000 человек. Вот его фото, но предупреждаем: они не для слабонервных.

3. У вас есть несколько типов слез

У человека есть 3 типа слез, которые различаются по химическому составу и появляются в разных ситуациях. Базальные слезы — которые держат наши глаза увлажненными и выделяются круглосуточно. Рефлекторные слезы — которые появляются из-за раздражения. Например, когда режете лук или когда дым от костра попадает в лицо. Психические (эмоциональные) слезы — появляются, когда ваша команда выигрывает важный матч или когда вы расстаетесь с близким человеком. Но несмотря на то, что это одна группа слез, под микроскопом они могут выглядеть по-разному.

4. Ваша радужка — пучок очень маленьких и жутковатых мышц

Под увеличением радужка глаза выглядит как паутина, сплетенная вокруг «черной дыры». На самом деле эта паутина — те же мышцы, что и у нас в теле, только они не покрыты мембраной. Эти мышцы также могут уставать и оттого реагировать на свет медленнее. Такое часто происходит под конец рабочего дня.

5. Однажды мы выглядели как маленькие инопланетные существа

Как говорят ученые, в утробе человек проходит через все стадии эволюционного развития. Поэтому у нас когда-то был хвост, жабры и перепонки между пальцами. Возможно, вы уже это слышали, но никогда не видели.

6. Ваши белые клетки крови постоянно ищут «нарушителей»

Белые клетки крови — это как армия, которая имеет разные подразделения по борьбе с различными угрозами. И разговор не только о бактериях. На картинке червь был атакован эозинофилами — белыми клетками крови, которые имеют дело только с многоклеточными угрозами в организме. Например, паразитами.

7. Ваши зубы покрыты целой цивилизацией бактерий

Каждый из нас в той или иной степени знаком с таким явлением, как зубной налет, но мало кто знает, что он представляет собой. По сути это бактерии (на фотографии они похожи на жвачку). Они выделяют розовое вещество — кислоту. В первые часы она нейтрализуется слюной, а через несколько часов налет становится толстым и плотным, слюна перестает проникать в него и кислота начинает растворять эмаль зуба. Со временем это приводит к развитию кариеса.

8. У вас и правда есть «аура»