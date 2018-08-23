8 удивительных вещей, которые доказывают, что наше тело — самая продуманная система в мире
Наше тело состоит из «пазлов». Различных систем и подсистем, которые защищают от угроз, дарят способности и позволяют выжить в смертельно опасных ситуациях. Это самые продуманные, уникальные и невероятные изобретения, которые смогла придумать природа. И убедиться в этом просто, если взглянуть на привычные вещи с непривычной стороны.
AdMe.ru покажет вам несколько удивительных вещей, которые происходят в нашем теле.
1. Ваш язык совершает невероятные пируэты во время простого разговора
Человеческая речь была бы гораздо менее разнообразной без языка. Язык — это самая подвижная и гибкая мышца в теле человека. Она способна принимать разные формы и закреплена лишь с одной стороны.
2. А кожа суперэластична
1 кв. см кожи может в среднем растягиваться в 2–3 раза, но бывают и уникальные случаи. Британец Гэри Тернер назван Книгой рекордов Гиннесса человеком с самой эластичной кожей в мире. У него она настолько эластична, что Гэри с легкостью оттягивает кожу рук на 16 см. Такая способность встречается у одного на 10 000 человек. Вот его фото, но предупреждаем: они не для слабонервных.
3. У вас есть несколько типов слез
У человека есть 3 типа слез, которые различаются по химическому составу и появляются в разных ситуациях.
- Базальные слезы — которые держат наши глаза увлажненными и выделяются круглосуточно.
- Рефлекторные слезы — которые появляются из-за раздражения. Например, когда режете лук или когда дым от костра попадает в лицо.
- Психические (эмоциональные) слезы — появляются, когда ваша команда выигрывает важный матч или когда вы расстаетесь с близким человеком. Но несмотря на то, что это одна группа слез, под микроскопом они могут выглядеть по-разному.
4. Ваша радужка — пучок очень маленьких и жутковатых мышц
Под увеличением радужка глаза выглядит как паутина, сплетенная вокруг «черной дыры». На самом деле эта паутина — те же мышцы, что и у нас в теле, только они не покрыты мембраной. Эти мышцы также могут уставать и оттого реагировать на свет медленнее. Такое часто происходит под конец рабочего дня.
5. Однажды мы выглядели как маленькие инопланетные существа
Как говорят ученые, в утробе человек проходит через все стадии эволюционного развития. Поэтому у нас когда-то был хвост, жабры и перепонки между пальцами. Возможно, вы уже это слышали, но никогда не видели.
6. Ваши белые клетки крови постоянно ищут «нарушителей»
Белые клетки крови — это как армия, которая имеет разные подразделения по борьбе с различными угрозами. И разговор не только о бактериях.
На картинке червь был атакован эозинофилами — белыми клетками крови, которые имеют дело только с многоклеточными угрозами в организме. Например, паразитами.
7. Ваши зубы покрыты целой цивилизацией бактерий
Каждый из нас в той или иной степени знаком с таким явлением, как зубной налет, но мало кто знает, что он представляет собой. По сути это бактерии (на фотографии они похожи на жвачку). Они выделяют розовое вещество — кислоту. В первые часы она нейтрализуется слюной, а через несколько часов налет становится толстым и плотным, слюна перестает проникать в него и кислота начинает растворять эмаль зуба. Со временем это приводит к развитию кариеса.
8. У вас и правда есть «аура»
Никакой мистики тут нет, а вот немного магии все же присутствует. Это называется шлирен-метод, который при помощи специального оборудования позволяет увидеть движение невидимых газов, частиц и шлейф паров, излучаемых вашим телом. То есть можно увидеть что-то вроде оболочки вокруг каждого предмета. А если посмотреть на человека, то можно увидеть целую смесь из запахов и частиц. И у каждого эта «оболочка» уникальна.